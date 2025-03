Assassin's Creed Shadows: guida alla mappa interattiva

Dopo aver viaggiato tra le epoche nei capitoli precedenti, Assassin's Creed Shadows vi porta finalmente nel Giappone feudale. Questo nuovo episodio propone un'esperienza più fluida e adattabile, unendo furtività e combattimenti per soddisfare ogni stile di gioco.

Il mondo che vi aspetta è denso di dettagli e suggestioni visive, con città vive, villaggi remoti e panorami naturali che invitano all’esplorazione. Dai templi nascosti ai castelli sorvegliati, ogni area ha qualcosa da offrire tra missioni, misteri e sfide.

Per non perdervi nulla durante la vostra avventura, potete affidarvi a una mappa interattiva: uno strumento utile per localizzare in modo semplice i punti d’interesse più rilevanti.

Assassin's Creed Shadows: mappa interattiva

Anche per Assassin's Creed Shadows la mappa interattiva è stata realizzata da Map Genie, una risorsa sempre utile per chi vuole esplorare a fondo mondi di gioco estesi e ricchi di segreti.

Potete consultarla in qualsiasi momento a questo indirizzo.

La mappa vi consente di navigare liberamente attraverso le regioni del Giappone feudale, attivando o disattivando diverse categorie per individuare più facilmente:

- Luoghi principali come castelli, roccaforti e villaggi nascosti

- Punti panoramici e templi

- Mercanti di armi, venditori di decorazioni e mercanti nei porti

- Oggetti da collezionare come quadri, statue Jizo, origami e simboli Kamon

- Missioni principali, incarichi secondari e bersagli da eliminare

- Attività opzionali come percorsi segreti, prove di tiro e kata

- Forzieri, chiavi e pagine smarrite

- Santuari, reliquie da samurai e scorte di materiali

Attivate solo i segnalini utili al momento, per non compromettere il piacere della scoperta. Come in ogni gioco open world, Assassin's Creed Shadows premia l’esplorazione libera, e conoscere in anticipo tutto ciò che c’è da trovare può togliere parte del fascino e della sorpresa dell’avventura.