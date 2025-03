Assassin's Creed Shadows: Guida a come usare le vedette

Assassin’s Creed Shadows vi catapulta nel cuore del Giappone feudale, tra guerre, intrighi e segreti da scoprire. Il mondo di gioco è ampio e ricco di opportunità, ma anche pieno di insidie. Per affrontarle al meglio, è fondamentale sfruttare ogni strumento a disposizione. Tra i più utili ci sono le vedette, alleati strategici in grado di individuare obiettivi, raccogliere risorse e abbassare il livello di allerta nelle regioni che esplorate.

Le vedette diventano accessibili dopo aver sbloccato il rifugio. Da quel momento, potrete assegnarle a incarichi specifici che alleggeriscono la gestione delle attività secondarie, permettendovi di concentrarvi sulle missioni principali.

Poiché il numero di vedette è limitato per ogni stagione, è importante usarle con criterio e sapere come ripristinarle per trarne il massimo vantaggio. In questa guida trovate tutto ciò che serve per utilizzarle al meglio, ottenerne di nuove e potenziarne l’efficacia.

- Assassin's Creed Shadows: Guida alla mappa interattiva

- Assassin's Creed Shadows: guida a tutti i sentieri nascosti

- Assassin's Creed Shadows: guida completa ai trofei e al platino

- Assassin's Creed Shadows: guida e consigli alle prime ore di gioco

Come usare le vedette

- Individuare obiettivi di missione

Quando le indicazioni del gioco sono vaghe, le vedette possono aiutarvi a localizzare esattamente l’obiettivo. Aprite la mappa, selezionate “Esamina obiettivo”, scegliete un’area e inviate le vedette. Usarne più di una aumenta la zona coperta e la precisione. Potenziando la casa studio nel rifugio, renderete le vedette ancora più efficienti.

- Raccogliere risorse tramite contrabbando

Le vedette possono essere assegnate anche al recupero di risorse da aree ricche come accampamenti o castelli. Durante l’esplorazione, avvicinatevi a una scorta e scegliete “Contrabbanda risorse”. I materiali verranno inviati automaticamente al rifugio alla fine della stagione. Per migliorare questa funzione, potenziate la stalla: ridurrà il numero di vedette richieste e aumenterà i materiali trasportati.

- Ridurre l’allerta regionale

Un alto livello di allerta rende più difficile muoversi inosservati. Potenziando il kakurega del rifugio, potrete assegnare vedette alla riduzione dell’allerta in una zona. Selezionate “Rimuovi allerta regionale” dalla mappa e assegnate le vedette all’incarico per tornare a esplorare in modo più sicuro.

Come ottenere nuove vedette

- Ripristinare vedette consumate

Le vedette si rigenerano all’inizio di ogni stagione. Se ne avete bisogno prima, andate al kakurega e usate i sacchi di rifornimento per pagarne il ripristino in monete. Il costo e la quantità variano, quindi controllate ogni volta. Un altro metodo consiste nell’interagire con alcuni NPC. Aiutandoli, potrete ottenere “punti vedetta” da usare per riattivare una vedetta anche se avete esaurito il limite stagionale.

- Aumentare il numero massimo

Per aumentare in modo permanente le vedette disponibili, migliorate la casa studio nel rifugio. Ogni potenziamento sbloccherà una vedetta aggiuntiva per ogni stagione. Le nuove vedette appariranno nella parte destra dello schermo, mentre il numero totale aggiornato sarà visibile a sinistra.

Le vedette sono uno strumento fondamentale per affrontare il mondo di Assassin’s Creed Shadows con maggiore efficienza. Se usate correttamente, vi permetteranno di affrontare le sfide in modo più strategico, ottimizzare il tempo e gestire meglio ogni attività. Potenziando il rifugio e gestendo con intelligenza queste risorse, la vostra avventura nel Giappone feudale sarà più scorrevole, appagante e ricca di successi.