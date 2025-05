Assassin’s Creed Black Flag: Ubisoft alimenta le speculazioni di un remake con un post sospetto

Basta un'immagine per riaccendere il fuoco. Nelle ultime ore, l’account ufficiale di Assassin’s Creed UK ha condiviso un post che ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan: un chiaro riferimento a Black Flag, il capitolo piratesco della saga, diventato un cult da quando uscì su PS3 e Xbox 360. Nessuna dichiarazione esplicita, ma un gesto che in molti stanno interpretando come un segnale del ritorno imminente.

Il post in questione è stato una semplice risposta a un meme che celebrava il fascino di riscoprire vecchi giochi come fosse la prima volta. La risposta? Un’immagine proprio di Assassin’s Creed IV: Black Flag. Un dettaglio apparentemente innocente, ma che ha attirato subito l’attenzione: perché scegliere quel titolo, proprio ora, tra tanti disponibili?

Le speculazioni sul remake di Black Flag circolano già da settimane, ma stavolta è Ubisoft stessa ad alimentarle. Non si tratta più solo di leak e rumor isolati: la scelta di rilanciare un'immagine così evocativa sembra un modo chiaro per testare il terreno, magari per misurare l’hype del pubblico prima di un annuncio ufficiale.

Il tempismo, inoltre, non è casuale. Con Assassin’s Creed Shadows in arrivo, ci si sarebbe aspettati una spinta promozionale tutta rivolta al futuro del brand. Invece, Ubisoft guarda al passato: e se non fosse nostalgia, ma una strategia pianificata?

Secondo alcune fonti, Black Flag Remake potrebbe addirittura arrivare prima di alcuni capitoli già annunciati, segno di un progetto che potrebbe essere in fase avanzata e molto più ambizioso di un semplice restauro grafico. Se così fosse, potremmo trovarci di fronte a una riedizione profonda, capace di rilanciare Edward Kenway in grande stile sulle console attuali.

Per ora, non resta che osservare i movimenti di Ubisoft con attenzione. Ma una cosa è certa: i fan non hanno dimenticato il richiamo del mare. E Ubisoft sembra pronta a farlo risuonare ancora una volta.