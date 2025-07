Addio a Call of Duty HQ? Modern Warfare 2 e 3 potrebbero diventare app separate

Secondo un nuovo leak, Call of Duty HQ potrebbe presto subire un cambiamento radicale: Modern Warfare 2 (2022) e Modern Warfare 3 (2023) sarebbero in procinto di essere rimossi dal launcher unificato per tornare a essere applicazioni standalone. La piattaforma, introdotta insieme a MW3 nel 2023, ha unito diversi titoli della serie – inclusi Warzone e Black Ops 6 – ma è stata da subito al centro di forti critiche da parte della community.

Tra le lamentele principali figurano un’interfaccia lenta e confusionaria e un consumo eccessivo di spazio su disco. Nonostante le richieste dei fan di tornare a launcher separati, Activision non ha mai preso posizione ufficiale. Tuttavia, il noto dataminer Reality ha scoperto nel codice del gioco indizi che suggeriscono la rimozione imminente di MW2 e MW3 da HQ, con conseguente necessità di reinstallazione separata da parte degli utenti.

La notizia ha generato entusiasmo sui social, con fan che vedono in questo passaggio un possibile addio definitivo al contestato launcher. C'è chi pensa però che il cambiamento serva solo a fare spazio a Black Ops 7, previsto entro la fine del 2025 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Al momento, non è stata comunicata una data precisa per la separazione degli eseguibili né per il rilascio del nuovo capitolo.