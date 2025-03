Activision annuncia Guitar Hero Mobile, ma è solo un esperimento con IA

Activision ha appena annunciato Guitar Hero Mobile, accompagnando la rivelazione con quella che sembra essere un'immagine generata dall'IA. Tuttavia, il gioco in realtà non esiste affatto.

Il publisher di Call of Duty ha pubblicato un’anteprima del presunto titolo per smartphone sul proprio profilo Instagram, con un’immagine promozionale che mette il logo di Guitar Hero Mobile in primo piano. Guardandola con attenzione, però, risulta evidente che il resto della grafica sia stato creato tramite IA generativa.

L'illustrazione mostra quattro figure sul palco con delle chitarre, ma senza tratti distintivi. Il pubblico ai lati appare disordinato, mentre gli strumenti e le attrezzature sullo sfondo sembrano deformati. Anche i pulsanti colorati dei tasti della chitarra, elemento centrale della serie, hanno un aspetto strano e poco curato.

Molti fan hanno subito notato le incongruenze e hanno criticato Activision per l'uso dell’IA generativa.

"A.I. Hero sembra fantastico," ha ironizzato un utente. Un altro ha commentato: "Adoro quando un'azienda multimilionaria usa l'IA per tornare dopo i suoi vecchi giochi di successo."

Su Reddit, le reazioni sono altrettanto negative.

"Sembra orribile. Siamo indietro di almeno 2-3 generazioni rispetto alle immagini AI attuali," ha scritto un utente.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

A post shared by Activision (@activision) A photo posted by on

Se l’immagine generata dall’IA non fosse già un problema, il fatto che Guitar Hero Mobile non esista nemmeno potrebbe esserlo ancora di più.

La pagina ufficiale di download, ospitata su un sito chiamato Geeklab, mostra altre immagini generate dall’IA, accompagnate da una descrizione che promette un "ritmo frenetico e competitivo", con la possibilità di sfidarsi in battaglie musicali in tempo reale, colpendo le note a tempo per scalare le classifiche globali e diventare la rockstar definitiva.

Tuttavia, cliccando sul pulsante "GET", invece di scaricare il gioco, si viene reindirizzati a un sondaggio che ringrazia gli utenti per l’interesse.

"Questo non è un gioco reale, ma potrebbe esserlo un giorno!" si legge nella pagina. "Ci piacerebbe che rispondessi a questo breve sondaggio, il tuo feedback potrebbe aiutarci a dare forma al futuro di questo gioco. La tua opinione conta davvero per noi!"

L’annuncio di Guitar Hero Mobile sembra quindi un semplice test per misurare l’interesse dei giocatori.

Activision ha già usato questa strategia il mese scorso con Call of Duty: Zombie Defender, un presunto nuovo titolo per mobile. Anche in quel caso, la pubblicità su Instagram era accompagnata da immagini generate dall’IA, e il pulsante di installazione portava a un sondaggio con lo stesso messaggio, chiarendo che il gioco non esisteva realmente.

Nel frattempo, Activision ha finalmente ammesso di aver utilizzato IA generativa per la creazione di alcuni asset di Call of Duty: Black Ops 6. Dopo che i fan avevano individuato le prove già tre mesi fa, l’azienda ha ufficializzato la notizia in seguito alle nuove regole di trasparenza sull’IA di Steam.

"Il nostro team utilizza strumenti di IA generativa per aiutare nello sviluppo di alcuni asset di gioco," si legge ora nella pagina di Steam dedicata al titolo.