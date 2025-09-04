007 First Light non sarà un film interattivo: parola agli autori

Il franchise art director di 007 First Light, Rasmus Poulsen, ha spiegato che il nuovo gioco di IO Interactive prende ispirazione dai classici tropi di James Bond, reinterpretandoli però in modo diverso rispetto ai film per adattarli meglio alla logica videoludica.

In un’intervista concessa durante la Gamescom 2025, dove è stata mostrata anche una demo giocabile, Poulsen ha parlato del lavoro di creazione di un videogioco cinematografico di Bond con una storia originale.

«Non puoi applicare la logica dei film al mondo dei videogiochi», ha detto Poulsen. «Spesso, quando guardi un film con tuo padre e lui ti dice: “In realtà, figlio…”, spezzando l’immersione, ti rendi conto che quello stesso approccio non funziona nei giochi. Qui serve equilibrio: il giocatore deve sentirsi un eroe, quindi la stessa logica non sempre si applica. Questo non significa che non siamo stati critici con noi stessi o che non abbiamo raffinato le idee, ma che la logica dei film non può essere trasferita pari pari ai videogiochi».

Poulsen ha aggiunto che il team ha provato a ricreare anche la particolare color correction tipica dei vecchi film di Bond, ma il risultato non si adattava all’esperienza di gioco: «Nella missione della demo, con l’inseguimento in auto, ci siamo ispirati alle palette cromatiche delle vecchie pellicole. Ma quelle immagini appaiono compresse, grigie e sbiadite. In un videogioco darebbero l’impressione che la TV sia difettosa. Per questo ci siamo ispirati ai tropi classici, ma li abbiamo adattati al medium moderno, che si tratti di approccio, estetica o resa cromatica».

007 First Light uscirà nel 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.