007 First Light, lo State of Play mostrerà 30 minuti di gameplay

Sony ha annunciato uno State of Play speciale dedicato a 007 First Light, il prossimo titolo di IO Interactive basato sull’agente segreto più famoso del mondo. L’evento andrà in onda il 3 settembre alle 20:00 CEST e sarà visibile sui canali ufficiali PlayStation di Twitch e YouTube.

Lo showcase durerà circa 30 minuti e offrirà una panoramica completa sulla prima missione di Bond come recluta dell’MI6. Secondo IOI, il gameplay spazierà da inseguimenti automobilistici ad alta velocità a sequenze stealth e sparatorie a fuoco, seguito da approfondimenti del team di sviluppo sull’approccio al gameplay di spionaggio.

L’occasione sarà fondamentale per capire quanto il nuovo progetto si distingua dalla serie Hitman, soprattutto sul fronte dello stealth ambientale. Resta da vedere se le missioni di 007 First Light permetteranno un approccio tattico e libero nello stile di Agent 47, o se saranno più scriptate e guidate sul piano narrativo.

Grande attesa anche per le armi e i gadget che accompagneranno James Bond. Dai silenziatori alle pistole iconiche fino a nuovi strumenti inediti, i fan si aspettano un arsenale in grado di fondere tradizione cinematografica e novità videoludiche. E, come suggerito dal trailer iniziale, non mancheranno momenti d’azione più esplosivi, con combattimenti corpo a corpo e fucili automatici che sembrano richiamare lo stile di Uncharted.

Particolare curiosità infine per le sequenze di guida: IOI ha confermato che il gameplay includerà inseguimenti in auto, ma resta da capire se si tratterà di momenti isolati o di veri e propri set-piece narrativi su larga scala.

007 First Light è atteso nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X e Series S. Non resta che scoprire se lo State of Play porterà anche una data di uscita ufficiale per l’attesissimo debutto di James Bond nel mondo videoludico.