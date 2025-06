007 First Light: IO Interactive promette l’esperienza Bond definitiva (e no, non è Hitman)

IO Interactive ha confermato che 007 First Light non sarà una semplice copia di Hitman, nonostante alcune somiglianze tra i due giochi.

In un'intervista rilasciata a IGN dopo la presentazione ufficiale del titolo, Hakan Abrak, CEO dello studio, ha dichiarato che il tono di First Light sarà molto diverso rispetto alla serie Hitman.

“È molto importante cogliere il tipo di umorismo giusto. In Danimarca amiamo l’umorismo nero e l’assurdo, perché alleggerisce la serietà dell’essere un assassino. Bond è diverso. L’umorismo in Bond è prima di tutto molto britannico e serve a sostenere la sua energia e personalità, che sono molto più centrali. Direi meno assurdo. Non ci saranno travestimenti da fenicottero, ma sarà comunque intrattenente.”

Secondo Abrak, 007 First Light offrirà un gameplay più orientato all’azione, in contrasto con l’approccio tattico e strategico tipico di Hitman.

Il gioco includerà sequenze più lineari, momenti spettacolari ed elementi iconici come veicoli esotici, pur lasciando anche spazi più aperti in cui i giocatori potranno esplorare e agire con maggiore libertà.

“È meno una partita a scacchi dove si pianifica ogni mossa. In Hitman tutto è costruito come un meccanismo a orologeria. Bond è più impulsivo, a volte anche sconsiderato. Agisce in base alla situazione, reagisce, improvvisa.”

Nonostante le inevitabili somiglianze – entrambi sono agenti segreti in giochi d’azione in terza persona ambientati in luoghi internazionali – IO Interactive ha chiarito che 007 First Light è un progetto completamente distinto.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

“È una dinamica diversa, perché vogliamo creare qualcosa che rappresenti davvero il mondo di James Bond. Non è una semplice ricolorazione in stile Hitman, anche se si vedrà la firma di IO Interactive. Ma questo sarà qualcosa di diverso, qualcosa che punta a offrire un’esperienza Bond a 360 gradi.”

007 First Light uscirà nel 2026 su PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2.

Il gioco sarà incentrato su un James Bond di 26 anni, interpretato dall’attore Patrick Gibson, e racconterà una storia d’origine reinventata che lo porterà a diventare il miglior agente dell’MI6.