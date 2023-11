Windows 11: tante novità in arrivo con l'ultimo grande aggiornamento pre Windows 12

Il 31 ottobre scorso Microsoft ha rilasciato l'ultimo grande aggiornamento di Windows 11. L'update introduce alcuni grandi cambiamenti e nuove funzionalità che ne fanno uno degli aggiornamenti di Windows 11 più interessanti e ambiziosi fin dal lancio del sistema operativo.

La maggior parte di queste funzionalità è nota grazie all'aggiornamento opzionale Windows 11 2023 Update (23H2) rilasciato il mese scorso. L'aggiornamento è ricco di novità come il tanto pubblicizzato strumento di intelligenza artificiale (AI) Windows Copilot, gli aggiornamenti di Paint, tra cui il bot AI generativo Cocreater, un'app Snipping Tool rinnovata, un'app Foto rivista, il supporto dell'illuminazione RGB per i giocatori, un nuovo e appariscente File Explorer, oltre ad altre modifiche e cambiamenti di vario genere.

Tra gli aggiornamenti importanti segnaliamo anche la rimozione dell'integrazione della funzione Chat in Microsoft Teams.

(Image credit: Microsoft)

La chat è stata ufficialmente incorporata nella versione gratuita di Microsoft Teams, che ora sarà appuntata come app predefinita nella barra delle applicazioni, come riferito da John Cable, vicepresidente della gestione dei programmi di assistenza e distribuzione di Windows di Microsoft..

Il rappresentante Microsoft ha sottolineato che dopo l'aggiornamento, Teams si pone come una "mini-esperienza di comunicazione" a tutti gli effetti mettendo a disposizione degli utenti un'ampia gamma di modi per connettersi e creare gruppi di conversazione. Si tratta di una mossa sensata perché Teams è ampiamente utilizzato, soprattutto dopo la pandemia (durante la quale molte persone si sono trovate a lavorare da casa e hanno usato Teams per tenersi in contatto con i colleghi).

Le precedenti iterazioni dell'app Microsoft Teams sono state incluse in Windows 11 e inserite come app predefinite nella barra delle applicazioni. Anche se inizialmente non si potevano rimuovere dalla barra, ora la situazione è cambiata ed è possibile eliminare tutte le app che non si utilizzano.

Altre novità

Questo aggiornamento di Windows apporta anche alcune modifiche al design dell'interfaccia utente, in particolare per quanto riguarda la gestione delle app. Le impostazioni dei componenti di sistema di Windows 11 saranno ora raggruppate sotto l'etichetta "Sistema", che si trova nell'app Impostazioni. Le app Microsoft Store, Game Bar, Phone Link e Tips saranno tutte elencate in questa sezione. The Verge specula che Microsoft consentirà agli utenti di rimuovere questi componenti del sistema con un futuro aggiornamento di Windows 11.

È probabile che questo sia l'ultimo aggiornamento importante di Windows 11, in quanto l'arrivo di Windows 12 sembra inesorabile. Si prospettano tempi entusiasmanti per i fan di Windows.