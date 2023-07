WhatsApp, è disponibile l'app WearOS per chattare senza smartphone

WhatsApp per WearOS esce dalla fase beta e arriva sullo store sotto forma di applicazione per smartwatch.

Presentata per la prima volta al Google I/O 2023 , l'app di messaggistica per smartwatch funziona in maniera simile (quasi identica) alla versione per smartphone che conosciamo. Gli utenti possono inviare messaggi di testo, vocali, emoji e risposte rapide tramite il loro smartwatch, il tutto senza dover collegare il telefono.

È una vera e propria app indipendente. Non è necessario collegare il dispositivo mobile per rispondere ai messaggi anche se, volende, c'è anche questa possibilità. Naturalmente, la crittografia end-to-end che caratterizza l'app per smartphone è presente anche qui. Attenzione: WhatsApp su WearOS non è alla pari con le altre versioni. Non ha accesso a funzioni su larga scala come le Comunità. Non può nemmeno effettuare chiamate VoIP (voice over internet protocol), ma solo riceverle.

È possibile installare WhatsApp sul proprio smartwatch fin da ora tramite il Google Play Store . Tuttavia c'è una fregatura: il vostro smartwatch deve essere abbastanza recente, in quanto è necessaria la versione del software WearOS 3. Questo include dispositivi come il Pixel Watch o qualsiasi cosa della serie Galaxy Watch 5. Chi ha modelli più vecchi non potrà installare l'app.

Non è noto se anche gli Apple Watch riceveranno o meno la propria versione di WhatsApp. Meta non si è ancora espressa in merito. Sembra che, almeno per ora, gli utenti iOS dovranno continuare ad aprire WhatsApp sul loro iPhone per rispondere ai messaggi.

Prossimi aggiornamenti

Ci sono altre novità in arrivo per WearOS. All'I/O 2023, Google ha rivelato che a breve ci saranno alcune nuove funzioni dedicate a Spotify. Tra queste spicca un sistema di accesso rapido che permetterà agli utenti di "riprodurre direttamente i nuovi episodi dei vostri podcast preferiti", di vedere cosa c'è nella rotazione musicale e di accedere a una playlist curata dal DJ AI.

Il lancio di WhatsApp su WearOS arriva in un momento molto interessante perché il 26 luglio Samsung terrà il suo secondo evento Galaxy Unpacked. Durante l'evento l'azienda coreana dovrebbe presentare i suoi nuovi telefoni pieghevoli e, visto quanto detto finora, non escludiamo l'arrivo del Galaxy Watch 6.



Inizialmente WhatsApp doveva essere rilasciato sul sistema operativo nelle settimane successive al Google I/O 2023. Ma è stato posticipato di un paio di mesi, alla settimana precedente il Galaxy Unpacked. Considerando che WhatsApp ha miliardi di utenti in tutto il mondo, non possiamo fare a meno di pensare che il lancio sia stato ritardato nel tentativo di aumentare l'interesse per gli smartwatch. Nello specifico, il già citato Galaxy Watch 6.



Potremmo sbagliarci, naturalmente, ma speriamo che il nuovo smartwatch di punta di Samsung faccia il suo debutto la prossima settimana.