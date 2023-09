MSI svela le sue ultime novità a IFA Berlino 2023

MSI partecipa all'IFA 2023, presentando la sua linea completa di nuovi prodotti tra cui troviamo notebook, desktop, monitor, schede grafiche, schede madri, periferiche e componenti.

Di seguito trovate una panoramica sulle novità MSI per il 2023:

MSI Stealth 16 Mercedes AMG

Stealth 16 Mercedes-AMG è un portatile con schermo OLED 4K dotato del più recente processore Intel Core i9 di 13° generazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop.

Schede video MSI GAMING SLIM

La serie MSI GAMING SLIM è una variante più sottile e leggera della serie GAMING, che però non rinuncia alle prestazioni elevate.

Desktop MEG Trident X2 e Monitor MEG342C QD-OLED

MEG Trident X2 13th è un desktop gaming di altissimo livello che integra processore Intel Core i9 di 13° generazione e scheda grafica GeForce RTX 4090. Inoltre, per soddisfare le diverse esigenze di gioco, arriva anche la nuovissima serie 4K Gaming, caratterizzata dalla tecnologia Rapid IPS nei modelli MAG 274UPF/MAG 323UPF e in grado di offrire una frequenza di aggiornamento fino a 160Hz. Debutteranno anche i nuovi display curvi della serie Rapid VA.

Monitor Modern MD271UL

Modern MD271UL è un monitor 4K da 27 pollici che offre un'eccellente esperienza visiva grazie all'ampia gamma di colori con il 95% di Adobe RGB e il 139% di sRGB. Le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light rendono il monitor una soluzione perfetta per chi lavora troppo tempo davanti allo schermo. In termini di design, il Modern MD271UL è caratterizzato da un aspetto elegante e moderno, con un formato che garantisce una configurazione pulita e priva di ingombri.

Scheda madre MSI B650M PROJECT ZERO

La scheda madre B650M PROJECT ZERO con connessione posteriore è in arrivo sul mercato. Questa scheda madre ha spostato i connettori di alimentazione, i connettori delle ventole e altre intestazioni dei pin sul retro, offrendo una vista frontale più pulita e ordinata e riducendo in modo significativo la difficoltà di gestione dei cavi. La B650M PROJECT ZERO è dotata di numerose caratteristiche e specifiche come 2 slot PCIe Gen 4 x4 M.2 con M.2 Shield Frozr, porta USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C, LAN 2.5G e Wi-Fi 6E.

Chassis MPG GUNGNIR 300 series

Il case della nuova serie MPG GUNGNIR 300 presenta un pannello frontale realizzato con un design a rete in un unico pezzo e supporta radiatori doppi da 360 mm di un dissipatore a liquido AIO o fino a 12 ventole da 120 mm, garantendo prestazioni di raffreddamento eccezionali. Sono integrati anche diversi design brevettati, tra cui un supporto scorrevole per la gabbia HDD, una staffa PCIE con chiusure a pressione orizzontali/verticali e un supporto omnidirezionale per schede grafiche.