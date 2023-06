MacBook Air 15 pollici messo a nudo dal teardown di iFixit: niente di nuovo

Il nuovo MacBook Air 15 pollici è un portatile controverso: le sue dimensioni generose sono in contrasto con il mantra originale della gamma MacBook Air, ovvero la massima portabilità e, al contempo, non porta nulla di nuovo sul tavolo essendo equipaggiato con lo stesso chip M2 del MacBook Air 2022.

Sapevamo già che le specifiche hardware corrispondevano essenzialmente a quelle del modello da 13 pollici e abbiamo sottolineato questa somiglianza in un versus dedicato, ma grazie al team di iFixit sappiamo con certezza che, in effetti, non c'è proprio niente di nuovo rispetto al modello dello scorso anno.

Come si può notare dal video del teardown realizzato dal team di iFixit, il modello da 15 pollici ha lo stesso processore e la stessa memoria della variante da 13". Tra le poche novità troviamo un sistema audio a sei altoparlanti ridisegnato (rispetto a quello da quattro della versione da 13 pollici) e una batteria più grande.

Ciononostante, viste le dimensioni dello schermo (che dispone anche di una risoluzione più alta), l'autonomia rimane più o meno identica a quella del modello da 13 pollici.

Un palliativo in attesa dei MacBook M3?

Come sottolineato dal team di iFixit, i componenti interni del MacBook Air 15" sono tutt'altro che facili da riparare; anzi, dopo aver visto il video ci siamo resi conto che nessuno della redazione vorrebbe mettere le mani al suo interno.

Lo stesso vale per la variante da 13 pollici; tuttavia, ci aspettavamo che uno chassis più grande offra un maggiore spazio di manovra, ma non è questo il caso. Sebbene l'anno scorso Apple abbia esteso il suo programma di auto-riparazione all'Europa, siamo ancora ben lontani dall'eccellente Framework Laptop Chromebook Edition, un portatile sicuramente meno potente dei MacBook ma facilissimo da riparare in autonomia.



Anche mettendo da parte il discorso riparazioni fai da te (iFixit gli ha assegnato un punteggio di 3/10 per la facilità di riparazione), il MacBook Air da 15 pollici non ha niente di nuovo da proporre.

Nonostante sia l'unico prodotto mainstream presentato durante la WWDC 2023 di Apple - l'auricolare Vision Pro AR e il Mac Studio hanno prezzi elevati che li pongono al di fuori della portata dell'utente medio di Apple - questo portatile è fondamentalmente identico al modello uscito nel 2022 (dimensioni a parte).



È possibile (anzi, probabile) che Apple sperasse di stupirci con i MacBook M3 alla WWDC, ma sembra che la carenza di chip abbia rallentato le cose e probabilmente dovremo attendere il 2023 per vedere i primi processori M3.

Come abbiamo detto al momento della presentazione, il nuovo Air da 15 pollici sembra più un palliativo che una novità, e il teardown di iFixit non ha fatto altro che confermare questa sensazione.