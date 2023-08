Recensione LG Gram 17 (2023, 17Z90Q)

L'LG Gram 17 (2023) offre un equilibrio tra portabilità e prestazioni, con un impressionante schermo ad alta risoluzione e una durata della batteria eccezionale. Tuttavia ha qualche limite in termini di prestazioni, per cui non è adatto a tutti - in particolare non è per i gamer. Anche l’audio non è dei migliori e il prezzo un po’ troppo alto, anche se non in modo esagerato. In complesso, è fantastico per chi cerca un laptop leggero per attività quotidiane, con un'eccellente autonomia.

LG Gram 17 (2023), recensione breve

L’LG Gram 17 (2023) è l’ultimo aggiornamento di una linea di computer portatili piuttosto validi e convincenti. In effetti, è sorprendente il modo in cui LG sia riuscita a incunearsi in un mercato che sembrava inscalfibile, con prodotti di ottima qualità proposti a un prezzo sensato.

LG Gram 17 (2023) ha tutte le caratteristiche essenziali di un computer “tuttofare”, ma aggiunge anche uno schermo di qualità sopra la media, una tastiera fantastica e un peso incredibilmente ridotto. Pur essendo un 17 pollici, infatti, è un computer che potreste pensare di portare in giro tutti i giorni. Pesa solo 1,3 Kg - meno del Macbook Air 15” , il che è tutto dire.

L’LG Gram 17 (2023) è un computer piacevole da usare, per via della tastiera ben fatta e dell’ampio touchpad, ma anche del grande schermo ad alta risoluzione e delle prestazioni garantite dall’ottimo hardware Intel. Non ha le prestazioni di un modello gaming o di una workstation, ma non tutti hanno bisogno di quel tipo di potenza.

Sicuramente non è il computer da 17 pollici più economico in circolazione, ma questo LG Gram 17 (2023) ha senz’altro un prezzo interessante, anche se tendenzialmente alto. Ci vorranno infatti circa 1900 euro per averlo: tanti, e forse chi è disposto a spendere qualcosa in più per avere un buon computer, troverà anche ancora una volta LG ha fatto centro. D’altra parte alcuni tra i migliori notebook gaming .

Detto questo, lo trovate su Amazon 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino . Per spendere meno di così l’unica alternativa è guardare ai modelli dell’anno scorso (come LG Gram 17 2022, 17Z90R), con processori Intel di 12esima generazione o precedenti. Un compromesso che potrebbe avere senso se vi interessa risparmiare qualcosa, ma scegliendo il modello nuovo si potrà contare su una maggiore longevità, almeno in teoria.

Design

Il design dell’LG Gram 17 (2023) non è cambiato rispetto all’anno scorso. La colorazione grigia e la finitura opaca gli conferiscono un aspetto elegante e professionale, anche se forse un po noioso. Visivamente è un computer senza particolari pretese e senza particolari pecche.

Il suo migliore punto di forza è sicuramente il fatto che è un computer incredibilmente leggero: solo 1,35 LG, un autentico peso piuma se consideriamo le dimensioni. Un risultato fantastico, possibile grazie anche all’uso di lega di magnesio invece dei soliti materiali.

Il coperchio si apre con una mano sola (per alcuni è importante) e svela un design relativamente tradizionale per quanto riguarda lo schermo. C’è una cornice di plastica grigia tutto intorno, non particolarmente sottile. In alto c’è spazio per la webcam, insieme ai sensori IR per Windows Hello. Diversamente dai modelli business, qui non c’è uno sportellino per oscurare fisicamente la webcam - ma è sempre possibile mettere il classico pezzetto di nastro adesivo, se la cosa vi preoccupa.

Il blocco inferiore è rifinito nello stesso modo del coperchio, quindi grigio opaco. La soluzione esteticamente funziona ma è molto sensibile alle impronte digitali: si sporca facilmente e poi i segni si vedono, e non è proprio una gran cosa.

LA tastiera è naturalmente molto grande, viste le dimensioni, ed è anche tutto sommato una buona tastiera. Si scrive velocemente ed è comoda, seppure con una corsa un po’ troppo lunga a una risposta non del tutto precisa. Il supporto tende a flettere più di quanto dovrebbe, e quelli che scrivono picchiando molto forte (pessima abitudine comunque) potrebbero trovare che non è una tastiera molto adatta a loro.

Il touchpad è molto grande, sensibile e preciso. Non vi farà sentire la mancanza di quelli Apple, che spesso e volentieri sono presi come punto di riferimento.

Fortunatamente LG ha approfittato delle grandi dimensioni e ha dotato questo LG Gram 17 (2023) di un buon numero di porte e connettori: a sinistra ci sono due USB-C (Thunderbolt), una HDMI a dimensione piena e l’uscita audio da 3,5 mm. A destra invece trovano posto due USB-A, il lettore di memory card (micro SD) e il blocco di Kensigton. Nell’insieme è una buona dotazione, e molti potrebbero non sentire il bisogno di un hub USB-C o una docking station.

Pur avendo lo spazio, LG non ha posizionato gli altoparlanti ai due lati della tastiera, optando per un design tradizionale, con gli speaker rivolti verso il basso. Funziona, ma la qualità del suono avrebbe potuto essere migliore.

L’alimentatore è incluso può non c’è la ricarica rapida e il cavo USB-C incluso è un po’ corto: in caso di necessità potreste scoprire che è scomodo dover restare troppo vicini alla presa.

Schermo

Chi sceglie un portatile da 17 pollici lo fa prima di tutto per lo schermo grande, e in genere è una questione di “vederci bene” e di “lavorare meglio”. Vale la pena ricordare che a parità di risoluzione non è vero che su uno schermo più grande ci stanno più cose, anche sicuramente una finestra da 500x500 pixel apparirà più grande su uno schermo di dimensioni maggiori. Ma sono più grandi anche i pixel, quindi l’immagine è meno nitida.

Detto questo, l’LG Gram 17 (2023) ha uno schermo davvero eccellente. Si tratta di un pannello IPS LCD, relativamente ordinario, ma con alcune qualità aggiuntive molto interessanti.

Tanto per cominciare LG ci ha messo una copertura opaca, che limita moltissimo i riflessi indesiderati; un pregio a cui contribuisce anche una buona luminosità massima, che arriva oltre i 450 nits, un valore più che discreto per un portatile moderno - anche se alcuni modelli più costosi fanno meglio (o molto meglio in certi casi).

Inoltre è uno schermo ad alta risoluzione (2560 x 1600, 2.5K, formato 16:10) quindi in questo caso si può dire che effettivamente è vero che ci stanno più cose, in confronto agli schermi Full hd, che sui portatili sono ancora la stragrande maggioranza.

Per quanto riguarda la riproduzione dei colori, il display dell'LG Gram 17 Pro è piuttosto buono. Secondo i nostri test, raggiunge il 163% della gamma di colori sRGB e il 115,4% della gamma di colori DCI-P3. Questo pannello ha anche ottenuto un punteggio Delta-E di 0,26 per l'accuratezza del colore (più è vicino allo 0, meglio è).

Prestazioni e audio

L’LG LG Gram 17 (2023) che abbiamo provato non ha una GPU discreta, quindi non offre grandi possibilità per chi vuole giocare - il che forse è un peccato considerato lo schermo grande e di ottima qualità. Non sappiamo se LG porterà anche in Europa le varianti con GPU Nvidia.

A parte il gaming, però, le prestazioni sono piuttosto buone. È un computer perfettamente in grado di supportarvi per il lavoro da ufficio e le attività di studio, e a maggior ragione andrà benissimo per le questioni domestiche.

Ma con 16GB di RAM può fare anche molto più di quello: se siete appassionati di fotoritocco amatoriale o volete montare qualche video ogni tanto, questo laptop è quello che fa per voi.

Tuttavia, come non è un computer gaming non è nemmeno una workstation mobile: se l’idea è di eseguire applicazioni pesanti, che richiedono maggiore potenza, allora LG Gram 17 (2023) non è la scelta ideale.

Quanto all’audio, ci sono due piccoli altoparlanti da 5 watt: ti fanno sentire i dialoghi dei film e ti permettono di fare videochiamate, grazie anche agli ottimi microfoni a proposito. Ma la qualità audio non è niente di memorabile, il che è un po’ un peccato su un computer del genere.

Batteria

Come già il modello dell’anno scorso, L’LG Gram 17 (2023) si è dimostrato un campione di autonomia. Nei test obiettivi è durato più di 15 ore, segnando il migliore risultato del nostro database.

Un valore confermato dal test empirico: usandolo per lavorare, con Spotify e Bluetooth sempre in funzione, siamo riusciti a usarlo sempre almeno cinque ore. Anche in questo caso, uno dei valori più alti mai registrati.

Purtroppo non c’è la ricarica veloce, il che è un peccato; ma con il caricatore incluso arriverete più o meno al 60% in un’ora, il che non è male.

Software

L'LG Gram 17 Pro ha diversi programmi preinstallati, tra cui le versioni di prova gratuite di Microsoft Office e McAfee Live Safe. Vengono inoltre fornite alcune applicazioni LG, tra cui LG Smart Update (per gli aggiornamenti), LG Smart Assistant (per modificare le impostazioni di sistema) e LG Security Guard, che consente di bloccare il portatile e di impostare il monitoraggio delle attività (tramite webcam) mentre si è lontani, facendo lampeggiare un allarme e inviando un'e-mail se rileva qualcosa di sospetto.

LG Gram 17 (2023), ne vale la pena?

L'LG Gram 17 (2023) è un portatile bello, leggero e resistente, con prestazioni superiori alla media e adeguate a una varietà di situazioni. Non è una workstation mobile né un laptop gaming, ma nemmeno pretende di esserlo e va benissimo così.

La tastiera completa e l'ampio display rendono confortevole il lavoro e la navigazione sul web, mentre quando ci si vuole rilassare lo schermo di ottima qualità è fantastico per godersi un film - peccato che gli altoparlanti non siano altrettanto validi.

La batteria dura davvero tantissimo, ma manca la ricarica veloce e il cavo è decisamente troppo corto.

Se volete un portatile Windows da 17 pollici in grado di fare un po' di tutto, che sia leggero e con molta autonomia, difficilmente troverete di meglio rispetto a questo LG Gram 17 (2023).

Ragioni per comprare LG Gram 17 (2023)

Schermo di alta qualità e portabilità L'LG Gram 17 (2023) offre uno schermo di qualità sopra la media, con una risoluzione di 2560 x 1600 e un formato 16:10. Questo schermo ad alta risoluzione combinato con la copertura opaca per ridurre i riflessi offre un'esperienza visiva eccezionale. Nonostante le dimensioni da 17 pollici, il computer è incredibilmente leggero, pesando solo 1,35 kg.

Prestazioni versatili Sebbene non sia progettato per il gaming o per applicazioni estremamente pesanti, l'LG Gram 17 (2023) offre prestazioni piuttosto buone per il lavoro da ufficio, l'attività di studio e l'uso domestico.

Elevata autonomia della batteria LG Gram 17 (2023) ha registrato un'eccezionale durata della batteria, superando le 15 ore nei test obiettivi e continuando a mantenere una buona autonomia durante l'uso reale. Questa durata della batteria prolungata lo rende ideale per le persone in movimento che dipendono da un laptop affidabile e durevole.

Ragioni per NON comprare LG Gram 17 (2023)

Gaming e app intensive: se cercate un computer per giocare o una workstation mobile, allora questo LG Gram 17 (2023) potrebbe non essere la scelta ideale.



Qualità audio limitata Gli altoparlanti di questo LG Gram 17 (2023) non sono particolarmente buoni. Se vi piace ascoltare musica o l’audio dei film direttamente dal laptop, allora forse non è il computer più adatto a voi