Recensione Asus Chromebook Plus (CX3402)

L'Asus Chromebook Plus CX34 è una scelta intelligente e conveniente con prestazioni solide, design resistente e ottimo rapporto qualità-prezzo. Pur non essendo il più economico tra i computer portatili, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è competitivo con i portatili Windows economici.

L'Asus Chromebook Plus CX34 è un laptop elegante disponibile a 449 euro, giustificato dalla qualità superiore. Con certificazione militare, offre robustezza per un uso quotidiano. Il display FHD da 14 pollici è luminoso, la tastiera è confortevole, e la connettività è ottima. Il processore Intel Core i3 assicura prestazioni fluide. La batteria da 50 Wh offre circa 5 ore di utilizzo continuato, con ricarica rapida. In generale, è considerato uno dei migliori Chromebook sul mercato, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Asus Chromebook Plus CX34 - Recensione breve

L'Asus Chromebook Plus CX34 è attualmente disponibile sul mercato al prezzo di 449 euro, un po' più alto rispetto ad altri Chromebook, ma giustificato dalla sua qualità superiore. Il suo rapporto qualità/prezzo lo posiziona di diritto al primo posto tra i migliori Chromebook , e senza dubbio anche tra i migliori notebook economici .

Tuttavia, è possibile trovarlo occasionalmente a 349 euro, quindi vale la pena monitorare le offerte online. Il design del CX34 è elegante, con una robusta scocca in plastica e una certificazione militare US MIL-STD 810H, conferendo al dispositivo un aspetto resistente e duraturo, adatto all'uso quotidiano.

Il laptop presenta una varietà di porte, inclusa HDMI, USB-C, USB-A e jack audio, offrendo un'ottima connettività. Lo schermo da 14 pollici con risoluzione FHD è luminoso e nitido, anche se la versione recensita non supporta la funzionalità touchscreen. La tastiera offre un'esperienza di digitazione confortevole, mentre il touchpad è grande, comodo e preciso.

La webcam da 1080p è dotata di uno shutter fisico per garantire la privacy, offrendo una buona qualità video per le videochiamate. Tuttavia, l'audio è ordinario. Il Chromebook usa un processore Intel Core i3-1215U, garantendo prestazioni fluide per attività scolastiche, domestiche o lavorative.

La batteria da 50 Wh offre un'ottima durata, consentendo un utilizzo continuato di circa cinque ore con uno schermo al 50% di luminosità. La funzione di ricarica rapida consente di ottenere ulteriori ore di lavoro in breve tempo. In generale, il Chromebook Plus CX34 di Asus è considerato una scelta intelligente e conveniente, distinguendosi come uno dei migliori Chromebook sul mercato, offrendo prestazioni solide, un design resistente e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Disponibilità e prezzo

L’Asus Chromebook Plus CX34 è già in commercio, e lo trovate su Amazon e altri negozi online. Costa 449 euro , che è un prezzo un po’ più alto rispetto agli altri Chromebook in commercio. D’altra parte questo modello offre davvero molta qualità in più, e ne vale la pena.

Se cercate il miglior rapporto qualità/prezzo, non ha praticamente concorrenti.

Attenzione: l’Asus Chromebook Plus CX34 è già sceso a 349 euro, e sicuramente tornerà a questo prezzo in futuro. Vale la pena tenere d’occhio Amazon e aspettare l’occasione per prenderlo a questo prezzo, perché diventa un acquisto da fare a occhi chiusi.

Design

Il Chromebook Plus CX34 di Asus presenta un design elegante e accattivante. Nonostante la scocca in plastica, la sensazione di robustezza è notevole. Sicuramente è un computer che può resistere a notevoli sollecitazioni, e sicuramente sembra in grado di affrontare la vita scolastica: dentro e fuori dallo zaino più volte al giorno, apri e chiudi, movimenti e impatti. Sembra più che adeguato.

Non è solo una resistenza percepita, perché c’è anche la certificazione militare US MIL-STD 810H.

Il suo peso di poco più di 1,4 Kg rende il dispositivo facilmente trasportabile.

La texture confortevole e unica delle superfici, con un motivo marmorizzato su poggiapolsi e coperchio, conferisce un tocco di classe. Sicuramente è un laptop piuttosto bello da vedere, soprattutto se si considera il suo prezzo più che accessibile.

La dotazione di porte è anch’essa molto buona: una HMDI in formato standard, due USB-C (una per lato), 2 USB-A e il jack audio. Non si potrebbe chiedere di meglio, e da questo punto di vista l’Asus Chromebook Plus è anche meglio di modelli che costano più del doppio.

Schermo e Audio

Il display da 14 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080) è nitido e luminoso, anche se la versione recensita non supporta la funzionalità touchscreen. La luminosità è notevole, anche a metà potenza, mentre i colori risultano ricchi e vividi. Nell’insieme uno schermo più che valido, senza evidenti difetti e senza vantare qualità sopra la media.

Tuttavia, l'audio non è il massimo, anzi è decisamente ordinario. Potrete fare videochiamate, e volendo potete guardarci video su Youtube. Ma per guardarsi un film ogni tanto, o per ascoltare musica di sottofondo mentre si studia, meglio usare un paio di auricolari

Tastiera e Touchpad

La tastiera del Chromebook Plus CX34 offre un'esperienza di digitazione confortevole e reattiva. In effetti, con il suo design a isola, la corsa da 1,4 mm e la funzione antighosting, è una tastiera incredibilmente buona. Mi sono trovato a scrivere velocemente e comodamente da subito, come se fosse il mio computer da mesi. Una cosa davvero incredibile, per cui Asus si merita i complimenti. Anzi, dovrebbero mettere la stessa tastiera anche sugli Zenbook, per quanto mi riguarda.

Una tastiera fantastica rovinata però da un piccolo ma importante dettaglio: infatti la tastiera non è retroilluminata. Naturalmente è qualcosa con cui si può convivere, ma dopo anni di abitudine ho scoperto che è particolarmente difficile fare a meno di questo particolare.

Molto bene anche il touchpad, che è grande, comodo e preciso. Peccato che ChromeOS offra opzioni limitate che non permettono di sfruttarlo al meglio.

Webcam e Microfono

La webcam da 1080p ha uno shutter fisico ben progettato, che permette di oscurarla quando non è utilizzata a garanzia di una migliore privacy. La qualità video 1080p è molto buona durante le videochiamate, e volendo potete anche usarla per fare streaming su Twitch.

I microfoni sono precisi e permettono di fare videochiamate con la certezza che dall’altra parte ci sentiranno e capiranno bene ciò che diciamo, ma la qualità audio non è il massimo. Non è consigliabile se volete registrare un podcast di qualità, ma andrà benissimo per un lavoro scolastico.

Prestazioni

Il Chromebook Plus CX34, equipaggiato con un processore Intel Core i3-1215U, ed è quindi uno dei Chromebook più potenti al mondo - il che è una caratteristica specifica dei Chromebook Plus.

È un computer sempre fluido e veloce, perfettamente in grado di gestire le attività scolastica, la gestione domestica oppure il lavoro - sempre che non vi servano per forza applicazioni che girano solo su Windows. Naturalmente non è un computer per creator.

Naturalmente stiamo parlando di un computer con Chrome OS: non è Windows e non è Mac OS, e sicuramente per alcuni ciò può rappresentare un limite. Tante volte però il limite è più mentale che reale: con questo computer si può fare più o meno qualsiasi cosa, persino usare Microsoft Office 365 nella sua versione online.

Per la produttività Chrome OS risulta un po’ più lento rispetto a Windows, e mancano alcune funzioni utili. Ma si tratta di piccole cose a cui ci si può abituare.

Batteria

La batteria da 50 Wh del Chromebook Plus CX34 può durare davvero 12 ore come promesso? Probabilmente no, a meno di spegnere il Wi-Fi e il Bluetooth, e di abbassare drasticamente la luminosità. Ma a quel punto non riesci nemmeno a usarlo.

Invece, con un utilizzo normale e lo schermo impostato appena sopra al 50%, sono riuscito a usarlo senza problemi per mezza giornata, dalle 08:30 circa fino verso le 13:30. Cinque ore di lavoro continuato, con lo schermo sempre acceso è un risultato molto buono.

Il Chromebook Plus CX34 poi supporta la ricarica rapida, quindi in teoria basta collegarlo una mezzora in pausa pranzo e ottenere altre ore di lavoro a batteria. Niente male davvero per questo prezzo.

Chromebook Plus CX34, ne vale la pena?

Il Chromebook Plus CX34 di Asus si distingue come una scelta intelligente e conveniente: sicuramente è il Chromebook da comprare in questo momento, al punto che oggi come oggi non ha senso comprare un Chromebook che non sia un Chromebook Plus.

Se trovate in giro ancora vecchi modelli, con processori Intel Celeron o memorie MMC, non prendeteli e cercate invece un Chromebook Plus.

Naturalmente ci sono Chromebook che costano meno di 450 euro, e se cercate un computer che sia il più economico possibile allora l’Asus Chromebook Plus CX34 potrebbe non essere la scelta migliore. Tuttavia questo modello offre molta qualità in più rispetto agli altri Chromebook.

L’altra obiezione che si potrebbe sollevare è che ci sono notebook con Windows che costano cifre simili o anche meno. In genere, tuttavia, un laptop Windows che costa così poco ha anche basse prestazioni e una qualità costruttiva non ideale. Con questo Chromebook Plus CX34, invece, avrete un computer stabile e veloce, nonché molto resistente e con certificazione militare.

Ragioni per comprare

Design Robusto e Certificazione Militare.L'Asus Chromebook Plus CX34 vanta un design resistente con una certificazione militare US MIL-STD 810H, garantendo durabilità e adattabilità a un uso quotidiano impegnativo.

Display FHD Luminoso e Nitido. Lo schermo da 14 pollici offre una risoluzione FHD, assicurando un'esperienza visiva luminosa e nitida, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e attività lavorative.

Prestazioni Fluide con Processore Intel. Equipaggiato con un processore Intel Core i3-1215U, il Chromebook Plus CX34 offre prestazioni fluide, rendendo agevoli le attività scolastiche, domestiche o lavorative senza compromessi sulla velocità e la reattività del sistema.

Ragioni per NON comprare

Audio Non Eccezionale. L'Asus Chromebook Plus CX34 presenta un audio ordinario, potrebbe non essere la scelta ideale per coloro che cercano un'esperienza audio di alta qualità per la visione di film o l'ascolto di musica senza l'uso di auricolari.

Tastiera Non Retroilluminata. La tastiera del Chromebook Plus CX34 non è retroilluminata, il che potrebbe essere un inconveniente per chi lavora in condizioni di scarsa illuminazione e preferisce una tastiera illuminata per una migliore visibilità delle tasti.

Chrome OS: il sistema operativo di Chrome è veloce, stabile e versatile. Tuttavia chi è abituato a Windows e Mac OS dovrà faticare per farci l’abitudine. Inoltre mancano alcune funzioni utili per il lavoro, e naturalmente tante app tipiche di Windows non sono disponibili.

Chromebook Vs Chromebook Plus, cosa significa?

La differenza più evidente tra Chromebook e Chromebook Plus è nelle specifiche hardware. I Chromebook Plus sono dotati di hardware più potente rispetto ai Chromebook standard. Questo include processori più veloci, più memoria RAM e più spazio di archiviazione.

I Chromebook Plus hanno anche display migliori rispetto ai Chromebook standard. I display dei Chromebook Plus sono generalmente più grandi e hanno una risoluzione più alta.

I Chromebook Plus sono quindi di maggior qualità, ma costano di più. Restano tuttavia dei portatili piuttosto economici, cioè delle alternative ai portatili Windows meno costosi. Questi ultimi, spesso e volentieri, hanno caratteristiche non troppo buone per poter costare poco.

Chrome OS Vs Windows, cosa significa?

Chrome OS e Windows rappresentano due approcci distinti all'esperienza informatica, ciascuno con i propri punti di forza e debolezze. Chrome OS, sviluppato da Google, è un sistema operativo leggero basato sul web, ideale per chi predilige un ambiente di lavoro principalmente online. Funziona anche su hardware poco potente, e grazie a ciò i Chromebook e i Chromebook Plus costano poco rispetto ai modelli Windows.

D'altra parte, Windows, prodotto da Microsoft, offre un ecosistema ricco di applicazioni, compatibilità con una vasta gamma di software e una personalizzazione estesa. È la scelta preferita per attività complesse come la progettazione o lo sviluppo software.

Usare Windows vuol dire avere tante applicazioni per la produttività, anzi certe app ci sono solo su Windows.

Tuttavia i portatili Windows in genere costano di più. I modelli economici esistono, ma se si vuole spendere una cifra simile a un Chromebook bisognerà anche scendere compromessi, cioè accettare prestazioni al minimo, una qualità costruttiva non ideale e caratteristiche in genere non al top.

La scelta tra Chrome OS e Windows dipende dalle esigenze individuali. Se la semplicità, la sicurezza e la navigazione web sono priorità, Chrome OS potrebbe essere l'opzione ideale. D'altra parte, se si richiede un sistema più versatile e potente con molte opzioni di personalizzazione, Windows rimane la scelta predominante.

Asus Chromebook Plus (CX3402) - domande e risposte

Dove posso trovare l'Asus Chromebook Plus CX34?

L'Asus Chromebook Plus CX34 è disponibile su Amazon e altri negozi online.

Qual è il prezzo dell'Asus Chromebook Plus CX34?

Il prezzo dell'Asus Chromebook Plus CX34 è di 449 euro, ma potrebbe occasionalmente scendere a 349 euro. Monitorare le offerte online è consigliato.

Che certificazione ha il design di Asus Chromebook Plus CX34?

Il design di Asus Chromebook Plus CX34 ha una certificazione militare US MIL-STD 810H, garantendo robustezza e resistenza.

Quante porte di connettività offre il Chromebook Plus CX34?

Il Chromebook Plus CX34 presenta una varietà di porte, inclusa HDMI, USB-C, USB-A e jack audio, offrendo un'ottima connettività.

Asus Chromebook Plus CX34 ha il touchscreen?

No, la versione recensita non supporta la funzionalità touchscreen.

La tastiera del Chromebook Plus CX34 è retroilluminata?

No, la tastiera del Chromebook Plus CX34 non è retroilluminata.

Quale processore equipaggia l'Asus Chromebook Plus CX34?

L'Asus Chromebook Plus CX34 è dotato di un processore Intel Core i3-1215U.

Quanto dura la batteria del Chromebook Plus CX34?

La batteria da 50 Wh offre circa 5 ore di utilizzo continuato, con la possibilità di ricarica rapida per ulteriori ore di lavoro.