Tre GPU Nvidia RTX Super in arrivo a gennaio, c'è anche la RTX 4080 Super

Sono finalmente trapelate nuove indiscrezioni sulle date di uscita delle GPU RTX Super di Nvidia che concluderanno il ciclo della gamma Lovelace. Tutto fa pensare che le GPU arriveranno nel mese di gennaio.

Il sito cinese IT Home ha diffuso delle informazioni, poi riprese da più fonti tra cui l'autorevole rivista specializzata VideoCardz. In teoria le tre GPU Nvidia saranno presentate l'8 gennaio in occasione di un "evento speciale" per il CES 2024. La prima ad arrivare sugli scaffali sarà la RTX 4070 Super il 17 gennaio.

A seguire, assisteremo al lancio della RTX 4070 Ti Super e infine della RTX 4080 Super che arriverà il 31 gennaio, proprio alla fine del mese.

Le schede dovrebbero arrivare a distanza di una settimana una dall'altra in ordine di prestazioni, dalla meno potente alla più potente. Sempre che le voci provenienti dalle suddette fonti si rivelino corrette, ovviamente.

Riassumendo le indiscrezioni e le teorie precedenti, IT Home ritiene che la RTX 4070 Super (12 GB) sarà molto vicina in termini di prestazioni alla RTX 4070 Ti e avrà un prezzo compreso tra 599 e 649 dollari negli Stati Uniti.

La RTX 4070 Ti Super (16GB) sarà più veloce del 15%-20% rispetto alla RTX 4070 Ti con un prezzo compreso tra 799 e 849 dollari.

Infine, la RTX 4080 Super (16GB) sarà marginalmente più veloce dell'attuale RTX 4080 (di qualcosa come il 5-10%) e il prezzo dovrebbe essere di 999 dollari.

Correggere gli errori del passato

Sembra quindi che siano in arrivo tre nuove RTX Super - come si pensava inizialmente, compreso il modello "Ti Super" (continuiamo a detestare questo nome) - e non solo due come suggeriva una recente indiscrezione.

Ci aspettavamo che il trio di schede video venisse distribuito nell'arco di qualche mese (o almeno fino a febbraio), piuttosto che arrivare settimana per settimana a gennaio. Meglio così.

Questa scelta fa pensare che Nvidia sia intenzionata a riorganizzare rapidamente la sua linea di prodotti Lovelace, il che non sorprende molto viste le voci relative alle scarse vendite della RTX 4080. Tra l'altro, IT Home ribadisce l'indiscrezione secondo cui le attuali RTX 4070 Ti e RTX 4080 saranno eliminate con l'arrivo di questi nuovi aggiornamenti, il che avrebbe perfettamente senso dato che ci sarebbe un netto sovraffollamento nella fascia medio alta. Questa scelta avrebbe senso soprattutto per la RTX 4080 che, come già detto, ha avuto un andamento di vendita piuttosto negativo.

In effetti, sembra proprio che la RTX 4080 Super sia la scheda grafica che la RTX 4080 avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. L'aggiornamento è un upgrade relativamente modesto - lo scenario pessimistico lo vede solo più veloce del 5%, se le indiscrezioni sono corrette - ma l'adeguamento del prezzo a 999 dollari negli Stati Uniti la renderà notevolmente più allettante rispetto al prezzo lancio della RTX 4080 che costava 1.199 dollari. Inoltre, la GPU di Nvidia si confronterà direttamente con la RX 7900 XTX di AMD, la GPU RDNA 3 di punta, anch'essa venduta per 999 dollari.

Possiamo sperare che il prezzo della nuova RTX 4070 Super farà scendere anche quello della RTX 4070 (che rimarrà nella line-up Lovelace, dobbiamo precisare), il che andrebbe a beneficio di tutti coloro che non hanno ancora effettuato il passaggio alla serie RTX 4000.

Quando si tratta di Nvidia, tuttavia, siamo sempre più scettici in termini di prezzi e non faremo salti di gioia finché non vedremo le cifre espresse in Euro sul sito del produttore. Tuttavia la speranza è l'ultima a morire.

