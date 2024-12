Nvidia pronta a lanciare DLSS 4 e nuove capacità di rendering neurale

These are the best free games on Steam.

Inno3D ha svelato qualche dettaglio interessante sul CES 2025, spostando l'attenzione dalle schede grafiche di nuova generazione al lato software e all’intelligenza artificiale di Nvidia. Un comunicato stampa anticipato, catturato dal sito tedesco Hardware Luxx, ha rivelato alcune novità che Nvidia probabilmente avrebbe preferito mantenere segrete fino al grande evento.

Tra le novità, si parla di una nuova versione di DLSS. Secondo Inno3D, questa versione avanzata del Deep Learning Super Sampling promette di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini e aumentare i frame rate. Una notizia che farà sicuramente gola a chi cerca un’esperienza di gioco ancora più fluida e visivamente impeccabile.

Un altro punto interessante è legato al rendering neurale, descritto come una rivoluzione nel modo in cui la grafica viene elaborata e visualizzata. Questo potrebbe significare un passo avanti importante nel portare il realismo grafico a un livello completamente nuovo.

Infine, il comunicato menziona un’ottimizzazione energetica guidata dall’intelligenza artificiale. Questa tecnologia promette di rendere le GPU più efficienti, migliorando il consumo energetico e le temperature, per un funzionamento più stabile e sostenibile.

Questi dettagli ci danno un assaggio di ciò che Nvidia potrebbe annunciare ufficialmente al CES, spostando l’attenzione non solo sulle prestazioni grafiche, ma anche sull’efficienza e sull’innovazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Trucchi intelligenti per compensare i magri carichi di VRAM?

Anche se alcune delle informazioni rilasciate da Inno3D potrebbero sembrare vaghe e tipiche di un comunicato stampa pre-evento, alcuni dettagli accennati sono interessanti e alimentano le speculazioni su cosa Nvidia potrebbe presentare al CES 2025. Tra questi, la menzione di una "tecnologia DLSS avanzata" che promette una migliore qualità dell'immagine e frame rate più elevati. Questo potrebbe essere il primo indizio su DLSS 4.

Tuttavia, è curioso notare che fino ad ora non si è sentito molto sulla prossima generazione di DLSS. Se Nvidia sta per lanciarlo, il silenzio potrebbe indicare che sarà legato esclusivamente alle GPU RTX 5000, seguendo la stessa strategia adottata con DLSS 3 e le schede RTX 4000. Se le GPU RTX 5000 saranno davvero svelate al CES, è logico aspettarsi che DLSS 4 venga presentato insieme a loro.

Un altro dettaglio intrigante riguarda le "capacità di rendering neurale" che Inno3D descrive come rivoluzionarie. Sebbene il termine "rivoluzionare" possa sembrare più uno slogan che una dichiarazione concreta, alcune teorie iniziano a circolare. Tra queste, l'ipotesi che Nvidia possa introdurre una sorta di compressione neurale delle texture. Questa tecnologia potrebbe consentire alle GPU con minore VRAM di gestire texture complesse in modo più efficiente, giustificando le voci secondo cui Nvidia starebbe pensando a configurazioni di memoria come 8 GB per la RTX 5060 e 12 GB per la RTX 5070. Naturalmente, si tratta solo di supposizioni al momento.

Inno3D ha anche accennato al fatto che presenterà nuove schede grafiche al CES, senza specificare se si tratterà di modelli RTX 5000. Tuttavia, ha menzionato prodotti standard e varianti iChill di fascia alta, compresa una scheda a piccolo formato, suggerendo che al CES non vedremo solo GPU di fascia alta come le RTX 5090 e 5080, ma anche modelli di gamma media come la RTX 5070 o la 5070 Ti.

Vale la pena notare che Inno3D si è già resa protagonista di una fuga di notizie significativa, confermando l’esistenza della RTX 5090 e il suo debutto al CES. Probabilmente Nvidia non sarà entusiasta di questa fuga, ma ciò non fa che aumentare l’attesa per l’evento, che si preannuncia ricco di novità sia sul fronte hardware che su quello software.