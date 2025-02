Nvidia: le RTX 5060 Ti e RTX 5060 potrebbero essere più accessibili del previsto

Un nuovo rumor suggerisce che le Nvidia GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060 non richiederanno un connettore di alimentazione 12VHPWR

Questo semplificherebbe notevolmente l'aggiornamento della scheda grafica

Con un alimentatore da 650W o superiore, non dovrebbero esserci problemi di compatibilità

Sembra che le prossime schede grafiche Nvidia GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060 potrebbero offrire un rapporto qualità-prezzo ancora migliore del previsto. Secondo un nuovo rumor, queste GPU di fascia media non richiederanno il connettore di alimentazione 12VHPWR, utilizzato invece dalle più potenti RTX 5090 e RTX 5080.

Come riportato da VideoCardz, il sito cinese Brother Pan Talks Computers (BPTC) afferma che entrambe le schede utilizzeranno connettori di alimentazione standard a 8 pin. BPTC sembra avere informazioni interne su Zotac, un'azienda specializzata nella produzione di GPU di terze parti, quindi questa indiscrezione potrebbe avere un fondo di verità, anche se al momento non è stata confermata ufficialmente.

Lo stesso rumor indica che le Nvidia GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060 richiederanno un alimentatore da 650W, una potenza significativamente inferiore rispetto agli 850W necessari per la RTX 5080. Se confermato, questo dettaglio renderebbe l’aggiornamento più accessibile per chi ha un sistema con un alimentatore di fascia media.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Meno aggiornamenti, meno spese

Se tutti questi numeri e termini tecnici ti sembrano complicati, niente paura. In sostanza, se il rumor fosse corretto, sarebbe una buona notizia per chi sta considerando l'acquisto di una RTX 5060 Ti o RTX 5060. Non sarebbe necessario cambiare l'alimentatore o acquistare nuovi cavi, semplificando l'aggiornamento e riducendo i costi.

Aggiornare una scheda grafica può diventare molto più costoso se si deve anche sostituire l’alimentatore. Inoltre, il PSU alimenta diversi componenti del PC e sostituirlo può essere un'operazione lunga e frustrante. Evitare questa spesa e complicazione renderebbe il passaggio alle nuove GPU molto più conveniente.

Come per le precedenti schede della serie xx60, come la RTX 4060 e la RTX 3060, anche la RTX 5060 Ti e la RTX 5060 saranno probabilmente rivolte ai giocatori più attenti al budget. Se davvero non richiederanno un nuovo alimentatore, diventeranno una scelta ancora più interessante, ammesso che il prezzo – non ancora confermato – sia competitivo.

Tuttavia, ci sono alcune incognite. Innanzitutto, si tratta solo di indiscrezioni, quindi bisognerà aspettare un annuncio ufficiale di Nvidia per avere conferme. Secondo un altro rumor, il lancio delle nuove GPU potrebbe avvenire a marzo.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Un altro dettaglio da considerare è che, come sottolinea VideoCardz, se la RTX 5060 Ti e la RTX 5060 richiederanno davvero un alimentatore da 650W, sarà comunque un aumento rispetto ai 550W necessari per la RTX 4060 e la RTX 4060 Ti. Questo significa che alcuni utenti potrebbero comunque dover aggiornare il proprio PSU, riducendo il vantaggio in termini di convenienza.

Resta da vedere cosa annuncerà ufficialmente Nvidia. L’interesse per queste schede è alto, soprattutto considerando che le RTX 5090 e RTX 5080 sono andate esaurite rapidamente e sono difficili da trovare.