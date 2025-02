Nvidia e AMD pronte allo scontro a marzo: RTX 5060 Ti e 5060 potrebbero arrivare insieme alla serie Radeon RX 9000

Secondo quanto riferito, le RTX 5060 Ti e RTX 5060 di Nvidia dovrebbero essere lanciate a marzo

Questo prodotto è in diretta concorrenza con il lancio della serie Radeon RX 9000 di AMD.

Potremmo assistere a una ripetizione di 8GB di VRAM in questa generazione con la RTX 5060.

Il lancio delle GPU Nvidia RTX 5000 è ormai in pieno svolgimento, con le RTX 5090 e RTX 5080 già esaurite presso quasi tutti i rivenditori. Ora Nvidia sembra pronta a presentare il resto della gamma a breve, il che potrebbe portare a una sfida diretta con AMD.

Secondo quanto riportato da Tom's Hardware, le RTX 5060 Ti e RTX 5060 dovrebbero essere lanciate a marzo, stando alle informazioni fornite dal produttore cinese Chaintech. Questo periodo coinciderebbe con il debutto delle GPU della serie Radeon RX 9000 di AMD, mettendo i due concorrenti in competizione diretta.

AMD ha già dichiarato che il suo obiettivo principale sarà il mercato delle GPU di fascia media, e le nuove schede xx60 di Nvidia potrebbero rappresentare una sfida concreta in questo segmento.

(Image credit: Nvidia, Shutterstock)

Stiamo ancora aspettando dettagli sui prezzi della serie RX 9000 e su quanto potrebbero essere potenti rispetto alle precedenti RX 7900 XT e XTX. Considerando che il prezzo ufficiale della NVIDIA RTX 5070 in Italia si aggira intorno ai 659€, è probabile che le nuove RTX 5060 Ti e RTX 5060 abbiano un costo inferiore, rendendole opzioni più accessibili per la fascia media. Tuttavia, tutto dipenderà dalle loro prestazioni e dall'equilibrio tra potenza ed efficienza. Se le nuove GPU di AMD riusciranno a offrire un rapporto qualità-prezzo competitivo, la battaglia per la fascia media potrebbe essere molto interessante, con AMD che potrebbe conquistare una fetta di mercato più ampia, a patto che i prezzi delle sue nuove schede video siano realmente convenienti rispetto alle alternative di NVIDIA.

Can we just be done with 8GB GPUs, please?

Looking at both Nvidia’s and AMD's low and mid-range GPUs, my only hope is that we can finally say goodbye to 8GB of VRAM as a baseline industry standard. Games are becoming increasingly VRAM-hungry, and gamers need every advantage possible considering how bad PC ports have been recently. I believe a minimum of 12GB of VRAM is necessary for modern PC gaming - even just at 1080p - but unfortunately, it doesn't look like that will happen.

EEC filings from Maxsun suggest the RTX 5060 will utilize 8GB of VRAM, which could mean it ends up following in the same footsteps as its predecessor - this will be disappointing, to say the least, especially since Intel's affordable new Battlemage GPUs have opted to give that 8GB figure the boot.

The Intel Arc B570 uses 10GB of VRAM while its big brother the B580 dons 12GB of VRAM - these are both considered to be budget- to mid-range GPUs that are capable of 1440p gaming. While the rumored 8GB RTX 5060 will likely do the same using DLSS 4 and Multi Frame Generation, the comparatively low amount of VRAM would be a worry for those looking for an affordable way into the RTX 5000 series experience.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

There's nothing confirmed on Nvidia's part regarding the RTX 5060 Ti or 5060, but let's hope these VRAM rumors are false. But with the RTX 5070 and 5070 Ti slated for release later this month, March certainly does seem like a reasonable launch window for the budget Blackwell GPUs.