Intel Arc A580: finalmente una degna rivale per AMD RX 7000 e Nvidia RTX 3060?

I nuovi benchmark della GPU Intel Arc A580 trapelati in queste ore fanno sperare in un'alternativa concreta alle offerte entry-level di Nvidia e AMD.

Secondo i dati trapelati da Geekbench (e al report di Wccftech ), Arc A580 è una GPU dotata di 24 core, 384 EU e 3072 ALU, con una velocità di clock fino a 2,4 GHz. Arc A580 dispone anche di 8 GB di VRAM GDDR6 su un bus a 256 bit, con una larghezza di banda fino a 512 GB/s e un TBP di 175W.

Come si evince, i punteggi dell'Arc A580 sono vicini a quelli delle rivali dirette come AMD Radeon RX 7600. Per la precisione, la scheda video Intel ha ottenuto 82.992 punti nei test di benchmark OpenCL. I suoi risultati sono leggermente superiori a quelli della AMD RX 7600, che ha totalizzato un punteggio di 82.981 Al contempo, la Nvidia RTX 3060 è di poco più veloce e supera la rivale Intel di un 6,5%. Il fatto che la GPU Intel sia cosi vicina alle schede video di Nvidia e AMD è un'ottima notizia dato che parliamo di due GPU entry level particolarmente riuscite.

I risultati del benchmark ci mostrano la configurazione utilizzata per il test, che comprendeva un processore Intel Core i7-1270, 32 GB di RAM DDR5-4800 e una scheda madre ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming WIFI. Purtroppo non abbiamo ancora una data di lancio o un prezzo e dovremo attendere la conferma di Intel per avere notizie ufficiali.

Intel alla conquista della fascia bassa

Ciò che rende questi risultati ancora più interessanti non è solo il fatto che l'A580 sembra in grado di dare filo da torcere alle RTX 3060 e RX 7600, ma anche che quasi certamente avrà un prezzo molto più basso. La GPU Intel Arc A750 si trova facilmente al di sotto dei 250€. Basandoci sul listino Intel attuale, possiamo supporre che la Intel Arc A580 partirà da una cifra molto vicina (se non inferiore) ai 200€.

Come se non bastasse, in seguito a un lancio turbolento delle sue prime schede video, Intel ha rilasciato degli aggiornamenti dei driver per le GPU Arc Alchemist dopo aver rintracciato la fonte di un importante collo di bottiglia che influiva negativamente sulle prestazioni.

Se i benchmark e le nostre previsioni sul possibile prezzo della A580 si rivelassero corretti, a breve potremmo finalmente avere una scheda grafica ottima per giocare in 1080p a un prezzo veramente accessibile a tutti. Sarebbe un'ottima opportunità per Intel di accrescere la propria quota di mercato.

Questa fuga di notizie arriva anche sulla scia delle voci di un possibile Alchemist+ refresh che dovrebbe arrivare in tempi non sospetti, anche se al momento non si conoscono altri dettagli.