Asus rileva il GPU sag con ROG Astral, ma la funzione sparisce dal software

Considerando la grande varietà di GPU Nvidia e AMD prodotte da terze parti, con design e dimensioni spesso molto differenti, il fenomeno del GPU sag (cedimento della scheda video) è un problema ben noto – sebbene la recente serie RTX 5000 rappresenti un passo avanti rispetto all'ingombrante RTX 4090. Fortunatamente, un noto produttore di GPU e schede madri ha introdotto una soluzione… almeno in parte.

Come riportato da VideoCardz, le GPU ROG Astral RTX 5000 di Asus integrano una funzione chiamata Equipment Installation Check all’interno del software GPU Tweak III, che avvisa l’utente nel caso in cui la scheda video si inclini o si sposti dalla sua posizione. Questo è possibile grazie alla presenza di un giroscopio e un accelerometro integrati, in grado di rilevare eventuali inclinazioni anomale.

Curiosamente, questa funzionalità non è mai stata menzionata nel materiale promozionale delle GPU ROG Astral. GPU Tweak III include già diverse funzioni di monitoraggio e prevenzione, come Power Detector+, che rileva potenziali problemi con il cavo 12VHPWR, ma il rilevamento del GPU sag è stato scoperto solo di recente dagli utenti.

E c'è un altro dettaglio ancor più sorprendente: secondo quanto riportato nei forum ufficiali Asus, la funzione Equipment Installation Check non risulta più disponibile nell’ultima versione del software. Non è ancora chiaro se la rimozione sia stata intenzionale, ma è certamente una funzione utile che meriterebbe di essere integrata anche da altri produttori di GPU e schede madri.

(Image credit: Wirestock Creators / Shutterstock)

Non c’è nulla di peggio che scoprire i componenti del proprio PC danneggiati per negligenza o per non aver preso le dovute precauzioni: ecco perché il fenomeno del GPU sag andrebbe preso molto più seriamente.

Personalmente non ho mai avuto problemi di questo tipo, perché ho dato subito priorità all’acquisto di un buon supporto anti-sag (utilizzo una GPU piuttosto massiccia). Ma è facile immaginare i potenziali danni, a lungo termine, al connettore PCIe o alla scheda grafica stessa, se non è presente un supporto adeguato all’interno del case per reggere il peso di una GPU pesante.

Il discorso cambia se si utilizza un cavo riser per la GPU – come spesso accade nei case mini-ITX – poiché in quel caso la scheda può essere posizionata verticalmente, riducendo il rischio di cedimenti. Ma buona fortuna a sistemare le moderne e ingombranti GPU di fascia alta in un case così compatto.

È chiaro che questo non riguarda tutti gli utenti: le GPU più pesanti sono generalmente modelli custom di fascia alta, dotati di sistemi di raffreddamento importanti. Alcuni esempi evidenti sono la mia attuale Asus TUF RTX 4080 Super (una triplo slot) o la ROG Astral RTX 5090.

Fa piacere vedere che Asus abbia almeno pensato a una funzione capace di segnalare eventuali inclinazioni o movimenti della GPU: nella mia esperienza non è sempre facile accorgersi visivamente del cedimento, e anche se per alcuni può sembrare una funzione superflua, credo invece meriti un plauso.

Peccato che al momento sia stata rimossa e non è chiaro se tornerà: se così non fosse (e sarei davvero sorpreso), spero almeno che altri produttori abbiano colto il segnale.