AMD potrebbe proporre una GPU simile alla RTX 4080 che costà la metà

Secondo un report emerso di recente, AMD sarebbe al lavoro su una scheda grafica che offre le stesse prestazioni della Nvidia RTX 4080, ma a un prezzo dimezzato. Non è la prima volta che queste indiscrezioni emergono, visto che già nel 2023 si diceva che il produttore si sarebbe concentrato sul mercato di fascia media negli anni a venire.

Le informazioni diffuse da PCGamesN fanno pensare a due opzioni di fascia media della serie AMD Radeon 8000 che potrebbero costare tra i 400 e i 600 dollari (circa 400€/500€). Si tratta di un'enorme riduzione di prezzo, soprattutto se lo si paragona a quello della RTX 4080. In una generazione di schede grafiche che già soffre di una grave mancanza di opzioni a prezzi accessibili, se AMD lanciasse una GPU così potente ed economica potrebbe letteralmente rompere il mercato.

A quanto pare le AMD Radeon 8000 si limiteranno alla fascia media, lasciando la fascia alta a Nvidia. Sebbene sembri una decisione sbagliata, si tratta di una strategia sensata per il produttore, poiché in questo modo AMD potrebbe concentrare lo sviluppo sulle opzioni di fascia media e bassa conquistando un'ampia fetta di pubblico che non ha il budget per comprare una RTX 5000 di fascia alta.

Nvidia ha anche il vantaggio del suo DLSS 3, più performante rispetto all'FSR 3 di AMD. Questa tecnologia di upscaling prende un fotogramma a bassa risoluzione e lo scala a una risoluzione superiore (quindi da 1080p a 4K) in modo che il rendering sia più veloce, aumentando il frame rate. Va notato però che questo vantaggio si sta riducendo.

Secondo il noto canale YouTube Moore’s Law is Dead , AMD ha presentato una scheda grafica Radeon RX 8000 di fascia alta con il nome in codice Navi 4C. Un diagramma mostrato nel video afferma che la scheda presenta tre "Shader Engine Dies" posizionati sopra ogni "Active Interposer die" e un "Multimedia and I/O Die", il che vorrebbe dire una GPU con nove Shader Engine Dies separati.

Tuttavia, sembra che questa scheda di fascia alta non sia destinata al grande pubblico, dato che il suo prezzo dovrebbe attestarsi sui 2.500 dollari. Considerando che AMD è ancora in difficoltà con il ray-tracing, convincere gli utenti a spendere una cifra simile sarebbe un'impresa ardua in un mercato che già non vede di buon occhio i componenti costosi.