I migliori strumenti di scrittura AI rendono semplice e facile l'autogenerazione di contenuti testuali per il vostro blog, sito web o canali social.

Non importa che tipo di sito web gestiate: se volete che abbia successo, avrete bisogno di contenuti scritti bene. E se non avete il tempo, il denaro o le competenze linguistiche per produrli da soli o assumere un freelance, potete far svolgere il lavoro a un editor di testo IA.

I migliori strumenti di scrittura AI consentono di creare facilmente contenuti automatizzati, sia che si tratti di post per blog, articoli o pubblicità. Grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, gli strumenti di scrittura non sono mai stati così efficaci quando si tratta di produrre testi di alta qualità in un'ampia varietà di formati e argomenti.

L'utilizzo di uno dei migliori strumenti di scrittura AI per produrre contenuti presenta enormi vantaggi. Per cominciare, risparmierete tempo e denaro e continuerete a produrre testi di alto livello per il vostro blog o sito web. L'intervento umano può estendersi ad eventuali revisioni prima della pubblicazione, soprattutto se dovete generare contenuti di nicchia o specialistici.

Tuttavia, esistono molti editor di testo IA sul mercato, ed è per questo che abbiamo selezionato sei dei migliori, in modo che possiate scegliere un prodotto di qualità e mettervi subito al lavoro. Abbiamo confrontato questi strumenti di scrittura IA su molti punti, dalla qualità dell'intelligenza artificiale alla varietà di modelli di scrittura offerti, dal numero di lingue supportate agli strumenti SEO aggiuntivi. Abbiamo anche valutato la loro interfaccia, i limiti degli articoli e i prezzi.

Nota dell'autore: I test sono stati tutti eseguiti con la lingua inglese, ma i migliori strumenti di scrittura AI funzionano anche in Italiano, e la qualità dei risultati è simile a quella che ci si può aspettare in inglese.

I migliori strumenti di scrittura AI del 2023 nel dettaglio

(Image credit: Writesonic)

1. Writesonic Il migliore per versatilità Le Migliori Offerte di Oggi VISIT SITE (Si apre in una nuova scheda) Pro + Produce diverse versioni di un singolo testo + Molti modelli a disposizione + Molte lingue a disposizione (italiano incluso) Contro - Potrebbero essere necessarie correzioni

Il modello linguistico GPT-3 di Writesonic impiega una potente intelligenza artificiale per generare post di blog, landing page, annunci pubblicitari, descrizioni di prodotti e messaggi di posta elettronica, quindi è la scelta migliore se avete bisogno di uno strumento di scrittura versatile.

Writesonic funziona in più di venti lingue ed è facile da usare: si sceglie tra più di quaranta modelli, si inseriscono alcune righe per descrivere il contenuto e poi l'app genera molte varianti in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Basta inserire un paio di righe nell'app per ottenere articoli in pochi secondi, e tutto ciò che dovrete fare è una leggera modifica prima di pubblicare. È semplicissimo. L'intelligenza artificiale che sta dietro a Writesonic viene costantemente aggiornata per riflettere le tendenze delle classifiche di ricerca e della SEO, ed è disponibile una prova gratuita per testare il servizio.

(Image credit: Jasper)

2. Jasper La migliore IA Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + IA impressionante + Controllo grammaticale e anti plagio + Molte lingue a disposizione (italiano incluso) Contro - Alcune funzioni non sono disponibili gratuitamente

Jasper , precedentemente nominato Jarvis, è uno degli editor di testo IA più potenti sul mercato. L'azienda ha collaborato con esperti di SEO e marketing per creare gli algoritmi che producono testi per una vasta gamma di situazioni, da articoli e post di blog a e-mail, inserzioni di prodotti, caricamenti di video e annunci su Facebook.

Jasper dispone anche di una funzione chiamata Boss Mode, in grado di generare contenuti con maggiore velocità e precisione, controllando automaticamente che non siano plagiati e utilizzando Grammarly per migliorarne la grammatica e la punteggiatura (solo per l’inglese). Inoltre, dispone di funzioni organizzative aggiuntive, che ne facilitano l'utilizzo da parte di team numerosi e supporta più di venticinque lingue.

Il piano iniziale di Jasper è ideale per gli incarichi più brevi e i prezzi si basano sul numero di parole necessarie. Boss Mode è più costoso, ma le sue funzioni extra sono ideali per i contenuti che avranno maggiore longevità, come i post e gli articoli dei blog.

(Image credit: Article Forge)

3. Article Forge Il migliore per il deep learning Le Migliori Offerte di Oggi VISIT SITE (Si apre in una nuova scheda) Pro + Supporta diverse piattaforme + Controllo anti plagio + Versatile Contro - Costoso - Supporta solo sette lingue (italiano incluso)

Questo potente strumento abbina un'ampia gamma di funzioni a un flusso di lavoro intuitivo per garantire la produzione di contenuti di buona qualità nel più breve tempo possibile.

Il processo inizia con l'inserimento di una parola chiave e la lunghezza desiderata dell'articolo. Article Forge può personalizzare il contenuto con ulteriori dettagli: è possibile specificare un luogo, identificare uno stato d'animo che si desidera trasmettere nell'articolo o scegliere diverse parole chiave, in modo da avere un maggiore controllo su ciò che viene incluso nel contenuto.

Article Forge impiega solo un minuto per produrre un articolo e ogni contenuto viene controllato automaticamente per verificare l'assenza di plagio. Inoltre, poiché Article Forge produce contenuti grazie a un'intelligente combinazione di IA e deep learning, otterrete sempre un testo pertinente e pronto a posizionarsi su tutti i principali motori di ricerca.

Article Forge è in grado di creare tutti i tipi di articoli, dal marketing all'intrattenimento, dalla finanza alle notizie, aggiungendo titoli, immagini, video e link. Le lingue a disposizione sono sette, tra cui l’italiano.

(Image credit: WordAI)

4. WordAI Il migliore per l’ottimizzazione linguistica dei testi Le Migliori Offerte di Oggi VISIT SITE (Si apre in una nuova scheda) Pro + Intuitivo + Si integra con altri software + Riscrive il contenuto in maniera ottimale Contro - Limite mensile sul numero di parole

WordAI è uno strumento ideale se volete che i vostri contenuti scritti siano più eleganti, più intelligenti e meglio ottimizzati per i motori di ricerca.

Questo editor è in grado di ristrutturare completamente le frasi e i paragrafi per renderli più facili e piacevoli da leggere, oltre ad aggiungere automaticamente le parole chiave, rendere la scrittura più varia e correggere gli errori di ortografia e grammatica. Può utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la chiarezza, evitare i contenuti duplicati e creare fino a 1.000 versioni per articolo.

WordAI consente la riscrittura e l'esportazione di articoli in blocco, la visualizzazione del codice HTML e l’accesso alle sue API se desiderate integrare WordAI con altri software.

Tutte le funzioni di WordAI sono disponibili tramite pagamento mensile o annuale, a meno che non si voglia creare un pacchetto aziendale personalizzato per supportare più utenti e volumi più elevati.

(Image credit: AI Writer)

5. AI Writer Il migliore per l’indicizzazione sui motori di ricerca Le Migliori Offerte di Oggi VISIT SITE (Si apre in una nuova scheda) Pro + Fornisce le fonti utilizzate per la creazione dei testi + Ottimo per la SEO Contro - Numero di articoli mensili molto limitato

AI Writer dispone di un'impressionante serie di funzioni in grado di creare facilmente contenuti per tutti i tipi di articoli, dalle notizie ai post sui blog, ed è straordinariamente facile da usare: l'app può generare articoli partendo semplicemente da un titolo o da una parola chiave.

La potente intelligenza artificiale che lavora dietro le quinte fa sì che i contenuti di AI Writer siano sempre freschi, pertinenti e originali, e l'azienda sottolinea che i suoi risultati sono anche SEO-friendly, perché sono sempre creati tenendo conto delle classifiche di ricerca.

AI Writer non si limita a generare contenuti nuovi. Può riformulare i testi esistenti per migliorarne la leggibilità e le prestazioni SEO. Inoltre, indipendentemente da ciò che avete prodotto, AI Writer fornisce un elenco di fonti e citazioni, in modo che possiate essere certi di ottenere contenuti accurati.

(Image credit: Ink)

6. Ink Il migliore per intuitività e originalità Le Migliori Offerte di Oggi VISIT SITE (Si apre in una nuova scheda) Pro + Opzioni gratuite interessanti + Ottima IA + Include un editor di testo manuale Contro - Costoso - Disponibile solo in lingua inglese

Ink è un software di scrittura AI recente ed è già stato utilizzato da aziende come Google, Uber e Salesforce.

Sostenuto dalla stessa IA GPT-3 di Writesonic, Ink non si limita a creare articoli, ma può anche ampliare, semplificare o riscrivere testi esistenti. Questa versatilità si affianca al sistema di punteggio proprio di Ink, che fornisce dati e metriche facilmente leggibili in modo da verificare l’ottimizzazione SEO dei contenuti generati.

Ink dispone anche di un editor di testo privo di distrazioni, se desiderate scrivere o modificare voi stessi i contenuti e può generare gratuitamente dieci articoli al mese, un'offerta più generosa rispetto alla maggior parte degli editor di testo IA. Pagando i pacchetti Ink Pro o Unlimited si ottengono articoli illimitati, un punteggio migliore e più funzioni.

Che cos’è la scrittura IA? In poche parole, questi strumenti servono a creare testi, anche lunghi, su un certo argomento. Si basano sull’intelligenza artificiale, e di fatto siamo di fronte a "programmi che scrivono da soli”. La scrittura AI si può usare per creare articoli di blog, e-mail, pagine web, annunci e descrizioni dei prodotti offerti da un’azienda. Un editor di testo IA è un assistente virtuale che vi aiuterà a creare contenuti ottimizzati e originali.

Come scegliere il miglior strumento di scrittura AI? Creare contenuti per il web non è un compito facile. Si tratta infatti di trovare il giusto equilibrio tra un testo che sia leggibile e interessante per il pubblico e, contemporaneamente, scritto in modo che il motore di ricerca lo possa indicizzare facilmente, senza penalizzarlo. I migliori strumenti di scrittura AI possono aiutare nella creazione di un contenuto che sia ottimizzato e scritto in un linguaggio adatto al web. Ognuno di essi offre diverse funzioni, ma consigliamo di sceglierne uno che sappia dare supporto lungo tutto il processo di creazione e pubblicazione del testo, rendendolo adatto ad essere classificato tra i primi risultati di ricerca. Inoltre, la supervisione umana non dovrebbe mai venire meno, al fine di adattare il prodotto a tutte le esigenze.

I migliori strumenti di scrittura AI: come li abbiamo testati?

Abbiamo valutato diversi editor di testo IA per trovare i migliori. Nella nostra valutazione, abbiamo esaminato aspetti come il numero di modelli di scrittura offerti, le categorie di scrittura, il numero di lingue supportate e la qualità degli strumenti di controllo del plagio e della grammatica.

Abbiamo testato le capacità complessive del software IA, l'interfaccia e la facilità d'uso dello strumento, i limiti mensili di articoli, le funzioni di ottimizzazione SEO e i prezzi.