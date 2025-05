AMD lancia la sua nuova GPU e punta dritto a Nvidia

Er det for tidlig å feire, eller kan snart alle kjøpe seg et skjermkort?

AMD ha svelato la sua nuova scheda grafica RDNA 4 al Computex 2025, presentando ufficialmente la Radeon RX 9060 XT, disponibile in due varianti: 8 GB e 16 GB di VRAM, come anticipato da diverse indiscrezioni.

La RX 9060 XT è dotata di 32 Compute Unit (CU), un dato confermato dopo le voci che la mettevano a confronto con la RX 9070, che invece ne ha 56. Le specifiche tecniche trapelate in precedenza si sono quindi rivelate sostanzialmente corrette.

L’informazione che mancava era il prezzo, ora confermato da AMD: la versione 8 GB sarà proposta a circa 299 euro, mentre quella 16 GB costerà circa 349 euro.

Tra le altre specifiche troviamo l’utilizzo di VRAM GDDR6, una frequenza boost fino a 3,1 GHz, e un TDP di 180W.

Secondo le prime anticipazioni sulle prestazioni, la RX 9060 XT dovrebbe superare la Nvidia RTX 5060 Ti nei videogiochi, almeno in assenza di tecnologie di frame generation. Come riportato anche da VideoCardz, AMD ha confermato che la scheda sarà disponibile all'acquisto a partire dal 5 giugno, data anch’essa anticipata da rumor nei giorni scorsi.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Una GPU ricca di valore e molto promettente

Come sempre, è bene prendere con cautela i benchmark forniti da AMD, trattandosi pur sempre di materiale promozionale dove non è escluso un certo grado di selezione. Tuttavia, secondo i dati condivisi, la RX 9060 XT si presenta in modo molto competitivo: risulta il 6% più veloce rispetto alla Nvidia RTX 5060 Ti in un test su 40 giochi a risoluzione 1440p con dettagli grafici impostati su “ultra”.

Considerando anche il prezzo particolarmente aggressivo, la RX 9060 XT rappresenta un’aggiunta interessante alla fascia medio-bassa del mercato GPU. In una delle slide mostrate durante la presentazione, AMD afferma che la scheda offre il 15% in più di prestazioni per euro speso rispetto alla RTX 5060 Ti, sempre sulla base dello stesso pacchetto di 40 titoli.

Va però specificato che AMD ha confrontato la versione da 16 GB della RX 9060 XT con la RTX 5060 Ti da 8 GB, un dettaglio che può influenzare la lettura dei risultati prestazionali. Nonostante ciò, il rapporto qualità-prezzo rimane favorevole per AMD.

Un altro aspetto tecnico rilevante riguarda l’utilizzo delle linee PCIe: la RX 9060 XT da 8 GB sfrutta tutte e 16 le corsie, mentre la RTX 5060 Ti da 8 GB ne utilizza solo la metà. Questo può rappresentare un limite sulle piattaforme più datate, soprattutto se si usa ancora PCIe 4.0, dove il dimezzamento delle linee può creare un collo di bottiglia per la larghezza di banda della GPU, problema assente sulla soluzione AMD.

Anche sotto questo profilo, si tratta quindi di un ulteriore punto a favore per AMD, che sembra aver confezionato un prodotto competitivo su più fronti con la RX 9060 XT. Resta però da capire se i prezzi suggeriti verranno rispettati, considerando che non esistono schede reference ufficiali: AMD affida la distribuzione interamente ai partner terzi, e in caso di forte domanda i prezzi potrebbero salire rispetto all’MSRP.

Molto dipenderà dalle scorte iniziali disponibili, altro fattore critico da monitorare. Secondo i rumor, AMD dovrebbe essere ben preparata per il lancio, e finora molte delle indiscrezioni su RDNA 4 si sono rivelate accurate, il che lascia ben sperare.

Tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire come si comporterà il mercato, poiché il prezzo reale nei negozi sarà determinante nel valutare l’effettivo successo del lancio della RX 9060 XT.