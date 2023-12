Avete un Ryzen 7000? Buone notizie, AMD potrebbe estendere il supporto ben oltre il 2025

L'attuale chipset AM5, arrivato insieme ai processori Ryzen 7000 lo scorso anno, potrebbe rimanere il socket AMD di riferimento fino al 2026 e oltre.

In un'intervista con il rivenditore e produttore di PC Overclockers UK (fonte PC World) – il VP e General Manager del Client Channel Business di AMD David McAfee ha rivelato la possibile durata del supporto per il chipset AM5.

Alla domanda se il precedente impegno di AMD di supportare il chipset AM5 - e le schede madri che lo supportano - fino al 2025 sia ancora valido, McAfee ha risposto: "È assolutamente ancora valido. Credo che riconosciamo certamente che la longevità delle piattaforme AM4 è stata una delle ragioni principali che hanno portato al successo di Ryzen".

"E mentre pensiamo al futuro, al 2025 e oltre, la decisione di passare a un chipset di nuova generazione sarà presa in considerazione molto, molto attentamente". McAfee ha poi aggiunto che il supporto per il chipset AM5 potrebbe andare "oltre il 2025".

Questo è un indizio, quindi, che il prossimo socket per i processori desktop di AMD non arriverà prima del 2026.

Analisi: Buone notizie per gli utenti AMD

Cosa significa questo per i consumatori? Se avete appena acquistato una CPU AMD Ryzen 7000 installata su una scheda madre con chipset AM5, potrete sostituirla con le future generazioni di processori senza dover sostituire altri componenti.

Quando il chipset e il socket vengono cambiati, non è più possibile inserire una nuova CPU nella scheda madre della precedente generazione, in quanto non si adatta al socket, il che significa che dovrete aggiornare non solo il processore, ma anche la scheda madre (e probabilmente la RAM).

Il chipset e il socket AM4 sono arrivati nel 2016 per poi essere sostituiti da AM5 l'anno scorso, offrendo un supporto completo per ben sei anni. Per questo motivo siamo convinti che il socket AM5 potrebbe andare ben oltre il 2025. Un ciclo di sei anni simile al precedente vorrebbe dire che AM5 potrebbe rimanere il socket di riferimento fino al 2028.

I processori Zen 5 di nuova generazione (Ryzen 8000 e forse 9000) arriveranno l'anno prossimo, verso la metà del 2024, e saranno sicuramente compatibili con la piattaforma AM5. Quindi, supponendo che la generazione successiva arrivi intorno al 2026 - e se manterrà il supporto per AM5 - dovremo attendere il 2028 prima di vedere un nuovo chipset. Si tratta di un "se" considerevole, ma almeno AMD sta facendo del suo meglio per rassicurare gli utenti sulla longevità del suo socket attuale.