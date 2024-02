AMD conferma: le CPU Zen 5 arriveranno entro il 2024

Nei mesi scorsi si è parlato molto dei nuovi processori AMD Ryzen con architettura Zen 5 che, secondo diverse fonti, sarebbero arrivati in ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita dal produttore. Tuttavia, un nuovo report afferma che i prossimi processori Ryzen verranno commercializzati nei tempi previsti.

Come riportato da Paul Alcorn di Tom's Hardware, un rappresentante di AMD ha infatti confermato che "Zen 5 è sulla buona strada per il mercato consumer per la seconda metà del [2024]". Tuttavia, AMD non ha specificato quali modelli saranno disponibili entro fine anno, ma dovrebbe trattarsi del Grinate per desktop o dello Strix Point per dispositivi mobili.

Le precedenti indiscrezioni sui processori della serie Ryzen 8000G e Ryzen 5700X3D confermano questa affermazione e potrebbero creare qualche grattacapo a Intel.

Il CEO di AMD, Lisa Su, ha inoltre confermato che anche la gamma Turin basata su Zen 5, uscirà nella seconda metà del 2024. Secondo il leaker Kepler , la serie Ryzen X3D con architettura Zen 5 dovrebbe fare il suo debutto durante il CES 2025.

AMD VS Intel: testa a testa

AMD sta puntando a proporre un'alternativa concreta ai processori Arrow Lake di Intel che arriveranno nel 2024. Anche Pat Gelsinger, CEO di Intel, è stato categorico sul fatto che i processori Arrow Lake prodotti con il nodo a 3nm verranno lanciati quest'anno, nonostante le entrate deludenti nel primo trimestre del 2024.

Se entrambi i produttori riuscissero a lanciare i loro processori Ryzen 8000 e Arrow Lake quest'anno potremmo assistere a una guerra sui prezzi che andrebbe a beneficio del consumatore. Al contempo sarà difficile per entrambi operare delle contromosse dato che i lanci sono previsti a distanza di pochi mesi.

Secondo una recente indiscrezione, Intel non lancerà Arrow Lake prima della fine del 2024, il che darebbe ad AMD un po' di vantaggio se riuscisse a lanciare le sue CPU Zen 5 Ryzen prima di allora.