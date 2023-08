Apple punta tutto sui chip M3, i nuovi MacBook arriveranno presto

Apple potrebbe aver risollevato le sorti della sua prossima linea di chip M3 dopo essersi un intero anno di scarsità di CPU a 3nm da TSMC.

Sembra infatti che Apple sia riuscita ad assicurarsi l'intero stock di chip a 3nm di TSMC per un anno intero. Wccftech riferisce che questi chipset a 3nm "saranno presenti in vari dispositivi, a partire dall'A17 Bionic per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, seguiti dall'M3". La produzione di chip M3 di Apple coprirà l'intera linea, compresi i chip M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra per i Mac e MacBook di fascia alta, compresi i modelli Mac Studio e Mac Pro.

Secondo le prime indiscrezioni, Apple aveva bloccato circa il 90% della capacità produttiva di TSMC a 3nm, il che lasciava ancora un po' di spazio ai competitor per assicurarsi le forniture rimanenti, ma sembra che la concorrenza dovrà aspettare.

TSMC ha diverse versioni della sua tecnologia a 3nm: Apple riceverà il lotto N3B, mentre altre aziende come Qualcomm e MediaTek riceveranno molto probabilmente l'N3E. Ciò significa che, sebbene Apple possa avere un vantaggio temporale rispetto ai suoi concorrenti, potrebbe perderlo altrettanto facilmente.

Ce n'è davvero bisogno?

Se questa voce si rivelasse vera, Apple potrebbe lanciare i MacBook M3 già alla fine del 2023 o all'inizio del 2024. La maggior parte del mondo si sta ancora riprendendo dalla carenza globale di chip, con i nuovi processori della serie Z1 di AMD che sono stati ritardati a causa di problemi di produzione e Intel che avrebbe cancellato due nuovi progetti con TSMC.

Naturalmente, il fatto che Apple sia riuscita ad acquisire un anno di produzione a 3 nm è solo un pezzo del puzzle. Le vendite di PC nel loro complesso sono in declino a causa della recessione economica globale e della carenza di lavoratori, e Apple è uno dei tanti produttori che stanno lottando contro l'attuale tendenza del mercato.

Quindi, se da un lato questa indiscrezione potrebbe rivelarsi un'ottima notizia per Apple, dall'altro potrebbe far sì che le vendite degli iPhone basati su M3 e i prodotti Mac non vendano bene in futuro, soprattutto considerando quanti dispositivi l'azienda ha lanciato negli ultimi due anni.