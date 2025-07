L’apprendimento automatico e gli algoritmi avanzati esistono da tempo, ma soltanto negli ultimi cinque anni i modelli generativi hanno cominciato a entrare nella consapevolezza del pubblico. Durante questo periodo, si è passati da strumenti dimostrativi poco più che curiosi, sviluppati da grandi aziende tecnologiche, a una presenza concreta nella vita quotidiana di molte persone.

Ciò ha prodotto effetti sia positivi – come strumenti che aumentano l’accessibilità per le persone con disabilità – sia negativi, come il diffuso fenomeno del copiare nei contesti scolastici. Esiste perfino una nuova ricorrenza ufficiale: l’AI Appreciation Day, fissata per il 16 luglio.

Visto il crescente utilizzo di tecnologie basate su modelli linguistici di grandi dimensioni e sviluppi correlati, si possono individuare numerosi motivi per valorizzare l’intelligenza artificiale. L’attenzione è rivolta soprattutto agli aspetti positivi, anche quelli meno appariscenti, che comunque contribuiscono a migliorare la vita quotidiana in modi difficilmente replicabili con strumenti tradizionali. Sebbene non si tratti di innovazioni spettacolari, il loro impatto concreto è significativo

Ricordare cosa si era dimenticato

Nessun tipo di memoria è perfetto, e creare elenchi è un metodo utile per tenere traccia di ciò che conta. Tuttavia, può capitare di dimenticare di annotare un’attività importante. In questi casi, la voce mancante non comparirà sulla lista, e si rischia di trovarsi impreparati nel momento meno opportuno. Capita spesso di annotare solo una parte delle cose da fare, mentre il resto viene perso come calzini spariti in asciugatrice.

Gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT risultano utili non solo per memorizzare liste di attività, ma anche per segnalare eventuali elementi dimenticati. Un esempio pratico: dopo aver preparato un elenco per la spesa, è possibile impostare un promemoria nell’orario desiderato. Il sistema, in modo proattivo, potrebbe chiedere se si intende aggiungere qualcosa di solitamente dimenticato, come le borse riutilizzabili. Nel caso specifico, il promemoria è arrivato con l’aggiunta del suggerimento: ricordare di prendere le borse, evitando così un errore frequente. Un piccolo gesto, ma utile per risparmiare tempo e denaro.

Organizzazione in cucina

(Image credit: Anna Shvets/Pexels)

Restando in tema di spesa, non tutti riescono a pianificare con precisione cosa acquistare ogni volta per preparare pasti specifici. Spesso ci si ritrova a comprare d'impulso, attirati da ciò che sembra interessante al momento. Questo approccio disordinato alla cucina improvvisata può portare a scelte alimentari poco soddisfacenti, soprattutto nei momenti in cui non c’è nessuno a bilanciare tali decisioni.

Tuttavia, come l’IA può aiutare a organizzarsi prima della spesa, può anche supportare la pianificazione dei pasti. Partendo dalle richieste precedenti per idee culinarie e ricette, si può chiedere agli assistenti virtuali di suggerire pasti futuri e generare automaticamente le liste della spesa. Spesso vengono forniti anche suggerimenti per varianti alternative utilizzando gli stessi ingredienti in combinazioni differenti. Una volta provate le ricette, è possibile richiedere nuove liste che tengano conto di ciò che è piaciuto o meno.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Un altro vantaggio è la possibilità di incrociare il calendario: l’IA evita di proporre ricette complesse nei giorni in cui sono già previste altre attività impegnative. Inoltre, può suggerire idee basate sugli avanzi disponibili, aiutando a ridurre gli sprechi alimentari. Se solo fosse anche in grado di cucinare o almeno tagliare le verdure, sarebbe il sous-chef ideale.

Selezione dell’intrattenimento

(Image credit: Future)

Pochi aspetti della vita moderna sono tanto emblematici quanto la paralisi da eccesso di scelta. Capita spesso di scorrere centinaia di opzioni su una piattaforma di streaming per poi rinunciare a guardare qualcosa perché è diventato troppo tardi. Trovare cosa vedere, leggere o ascoltare può essere complicato. I consigli degli amici restano tra i più affidabili, ma i gusti possono non coincidere o – peggio – potrebbero semplicemente essere sbagliati (e lo sanno).

In questo scenario, l'interazione con un assistente IA può fare la differenza. Esistono persino GPT personalizzati dedicati esclusivamente alla scoperta di nuovi contenuti. Questi strumenti coinvolgono in una conversazione sui contenuti già apprezzati, analizzano preferenze su trama, interpreti e tono, e forniscono raccomandazioni mirate spiegando i motivi per cui un determinato titolo potrebbe piacere, il tutto senza spoiler.

Dopo aver suggerito con successo più titoli apprezzati, l’IA diventa una risorsa affidabile per scoprire nuovi contenuti. Anche se non sempre coglie nel segno, riesce spesso a proporre esperienze fuori dal radar che altrimenti sarebbero rimaste sconosciute..

Apprezzare l’intelligenza artificiale

È improbabile che l’IA rivoluzioni completamente la vita quotidiana nel giro di pochi anni. Restano legittime alcune preoccupazioni legate al suo funzionamento e agli usi che ne vengono fatti, ma è difficile negare che possa rendere le giornate più gestibili. Non si tratta di cercare risposte a crisi esistenziali o aspettarsi città volanti funzionanti: il punto è riconoscere il valore dell’IA nel tenere traccia delle attività e nel organizzare l’infinità di contenuti che popolano il mondo digitale, rendendoli più fruibili e a misura d’uomo.

L’IA è uno strumento, e nei suoi utilizzi più efficaci permette di migliorare i processi decisionali, ridurre la confusione e semplificare i momenti caotici. Non è previsto che il mese porti a una proliferazione di feste per il “AI Appreciation Day”, ma se qualcuno dovesse far circolare un biglietto per celebrarlo, almeno una firma e un gioco di parole non mancherebbero.