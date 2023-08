Una Canon RF ispirata alle reflex analogiche? Ecco come potrebbe essere

Le mirrorless con design retrò non sono certo una novità. Fujfilm lo fa da più di un decennio. Nikon l'ha fatto di recente, mentre Sony non sembra intenzionata a farlo. Tuttavia, se c'è un gigante della fotografia che potrebbe creare una mirrorless ispirata a una fotocamera analogica e renderla popolare è proprio Canon. Non sappiamo se accadrà davvero, ma siamo convinti che una rivisitazione in chiave moderna della classica AE-1 andrebbe a ruba.

Nel 2021, in occasione del quarantesimo anniversario, Nikon ha reso omaggio alla sua fotocamera reflex Nikon FM2 presentando la Nikon Z fc, una APS-C dalle funzioni moderne con design retrò che ha conquistato migliaia di fotografi di tutte le età. Per la prima volta abbiamo visto un'alternativa decente a Fujifilm, che domina il segmento da molti anni grazie a classici moderni come la Fujifilm X100V e la X-T30 II.



Adesso che manca poco al lancio della Nikon Zf, una versione full-frame della Z fc che dovrebbe uscire entro fine anno, sembra che anche per Canon sia giunto il momento di fare la sua mossa in questa direzione proponendo una EOS R dal carattere vintage.

Le indiscrezioni in questa fase sono tutt'altro che attendibili, ma ci sono alcune bellezze analogiche che Canon potrebbe adattare facilmente per creare una mirrorless classica di successo, quindi lasciamoci trasportare per un momento e pensiamo a cosa potrebbe venir fuori dall'ingresso del primo produttore mondiale di fotocamere sul mercato delle mirrorless retro.

Stile analogico, cuore moderno

Il noto sito specializzato Canon Rumors ha recentemente pubblicato un pezzo nel quale si fantastica un po' sul possibile arrivo di una Canon R con design classico, citando un'intervista in cui un rappresentante di Canon non ha né confermato né smentito tale ipotesi.

Non è certo una notizia bomba, anche se Canon ha usato lo stesso linguaggio per precludere il lancio delle prime fotocamere RF con sensore crop. Tuttavia, come avranno fatto molti fan di Canon dopo aver letto la notizia, ci siamo divertiti a immaginare come potrebbe essere una mirrorless EOS R in stile retrò.

(Image credit: Shutterstock | Alexius Sutandio)

La più famosa reflex a pellicola da 35 mm di Canon è senza dubbio la AE-1, un modello che ha venduto quasi sei milioni di esemplari tra gli anni '70 e '80. Ha il classico corpo in ecopelle nera e il look da reflex argentata di quell'epoca, visto di recente su modelli come la Z fc e la X-T30 II, giusto per citarne due. In alternativa, Canon potrebbe decidere di rendere omaggio a classici come la Canon FTb o la Canon EF - quest'ultima ha recentemente festeggiato 50 anni.



E se optasse per una "Canonet" a telemetro? Sarebbe bello certo, ma ne dubitiamo dato che potenzialmente un modello simile entrerebbe nel territorio di Leica ed è molto meno probabile che Canon scelga una soluzione simile piuttosto che partire da un corpo in stile reflex come quello della AE-1, dato che l'attuale gamma di fotocamere mirrorless EOS R di Canon ha in gran parte mantenuto un formato simile a quello delle reflex.

Il connubio perfetto

Oltre al design c'è da vedere quale sarà la tecnologia che Canon deciderà di utilizzare su un ipotetica EOS R in stile retrò. Sarà una full-frame o una APS-C?

Essendo ispirata alla vecchia ergonomia, quindi priva di un'impugnatura pronunciata, la prima mirrorless classica di Canon sarebbe più indicata a discipline come la fotografia di viaggio, magari abbinata a lenti pancake o piccoli zoom. Per riteniamo probabile che Canon opti per un modello economico di fascia media, magari sfruttando il sensore a pieno formato da 24MP della EOS R8.

(Image credit: Future)

È improbabile che vedremo componenti di fascia alta su una Canon retrò: non sarà certo una fotocamera intesa per i professionisti dello sport o della fauna selvatica dato che la sua conformazione le impedirebbe di montare obiettivi con un'ampia apertura e dal peso elevato come quelli che si usano tipicamente su modelli specialistici come la EOS R3. Piuttosto, Canon potrebbe proporre una fotocamera pensata per gli scatti di tutti i giorni, per i reportage o per i viaggi in famiglia.

Una nuova fotocamera ispirata ai modelli old school richiederebbe anche nuovi obiettivi in stile retrò. Nikon lo ha fatto con il Nikkor Z 28 mm f/2,8 SE e la maggior parte degli obiettivi X di Fujifilm sono dotati di una ghiera di controllo dell'apertura che richiama i bei tempi andati. Al contrario, i recenti obiettivi Canon con innesto R non gridano certo al retrò.



Infine la nomenclatura potrebbe creare confusione: come potrebbe chiamarsi un modello EOS R retrò? Nikon ha aggiunto una "f", che significa fusione tra vecchio e nuovo. Forse Canon potrebbe optare per la dicitura EOS RE?

A oggi non sappiamo con certezza se Canon sia realmente intenzionata a produrre un modello EOS R retrò, ma vista la tendenza attuale non escludiamo che sia possibile e al contempo non nascondiamo che ci piacerebbe vedere un'alternativa alle Fujifilm e alle ultime Nikon da parte di Canon. Il mercato delle mirrorless retrò potrebbe avere un futuro roseo dato che, in un'epoca in cui le fotocamere sono talmente avanzate da sfruttare algoritmi AI per la messa a fuoco, c'è ancora chi ha piacere di scattare "alla vecchia maniera" e da più valore all'ergonomia della fotocamera e all'esperienza d'uso che alle prestazioni della raffica o della messa a fuoco automatica.