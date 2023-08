Nikon Zf: le prime immagini trapelate suscitano reazioni contrastanti

La Nikon Zf è una delle fotocamere più attese in arrivo quest'anno, ma le prime immagini ufficiali della full-frame firmata Nikon dal look retro hanno suscitato reazioni contrastanti.

Nikon Rumors ha condiviso tre foto e un video (lo trovate qui sotto) della fotocamera che, da quanto abbiamo appreso finora, dovrebbe essere una versione a pieno formato della Nikon Z fc. Le foto mostrano un design molto simile a quello della APS-C retro di casa Nikon. Come la Z fc, anche la Zf sembra destinata agli appassionati/amatori, più che ai professionisti come si era ipotizzato inizialmente.

La stretta somiglianza della fotocamera con la Z fc potrebbe essere un vantaggio per i fotografi di viaggio: basandoci sulle immagini trapelate possiamo ipotizzare che la Zf sarà la più piccola fotocamera full-frame di Nikon. Inoltre, il prezzo dovrebbe essere inferiore a quello della Nikon Z6 II.

Le uniche differenze notevoli rispetto alla Z fc sembrano essere un'impugnatura leggermente più grande (anche se non così profonda come quella della gamma Z6 e Z7) e una nuova opzione "B&N" nel selettore di modalità. Il mirino EVF maggiorato suggerisce anche che la Zf sarà anche più pratica da usare per gli scatti rispetto alla sua controparte APS-C.

Here is a short video of the Nikon Zf:https://t.co/KKgB12mxuu pic.twitter.com/tMTaNX13riAugust 18, 2023 See more

Sembra inoltre che la Nikon Zf non avrà un display LCD superiore per controllare le impostazioni e, almeno a prima vista, manca anche il joystick per l'autofocus, oltre a un tasto AF-On per la messa a fuoco.

Tuttavia, le prime indiscrezioni suggeriscono che gli aggiornamenti riguarderanno principalmente le specifiche interne. Si prevedono la presenza di un sistema di stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina (che si intravede sullo schermo posteriore dalle immagini trapelate da Nikon Rumors), due slot per schede di memoria (un miglioramento rispetto al singolo slot della Z fc) e prestazioni di autofocus che si collocano ai livelli della Nikon Z5 e della Nikon Z6 II.

Con un sensore full-frame BSI da 24,4 MP, una migliore qualità costruttiva e la prima modalità Pixel Shift ad alta risoluzione di Nikon, la Nikon Zf rimane una novità gradita nel mondo delle mirrorless Nikon anche se chi sperava in una Z8 dal design retro rimarrà certamente deluso.

Più simile alla Nikon Z6 che alla Z8

Image 1 of 3 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Nella nostra recensione abbiamo definito la Nikon Z fc "un trionfo di design a un prezzo onesto", anche se altri sono rimasti delusi dalla qualità costruttiva, dall'impugnatura risiscata e dal sensore APS-C. Le immagini trapelate suggeriscono che la Nikon Zf potrebbe essere in grado di colmare queste lacune, ma senza sconfinare nel segmento premium dove si trovano modelli come la Z7 II e la Z8.

Come la Z fc, la Zf si ispirerà ancora una volta alla vecchia Nikon FM2 (qui sopra) e alla successiva FM3A, senza però arrivare a una vera e propria replica. La FM2 era, dopo tutto, un modello completamente meccanico, privo di batterie e noto per essere praticamente indistruttibile, mentre la FM3A è stata l'ultima reflex completamente manuale di Nikon.

La Zf dovrebbe combinare lo spirito grintoso dei modelli vintage di casa Nikon con i compromessi pratici che derivano dall'integrazione delle più recenti tecnologie mirrorless, come l'IBIS e il grande mirino elettronico. Siamo ansiosi di vedere quanto (e se) la qualità costruttiva sia realmente migliore di quella della sorella minore Z fc e ci auguriamo vivamente che Nikon abbia perlomeno aggiunto la tropicalizzazione del corpo macchina.

Alcuni avrebbero preferito che Nikon facesse il passo più lungo della gamba e includesse joystick AF, impugnature più grandi e altro ancora, ma le dimensioni ridotte della Zf e le moderne specifiche full-frame potrebbero essere una buona combinazione, sempre che il prezzo sia coerente con ciò che offre. Secondo le indiscrezioni, sembra che per scoprire gli ultimi dettagli dovremo attendere le prime settimane di settembre, periodo in cui la Zf dovrebbe fare il suo esordio a livello globale.