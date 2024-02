Sigma anticipa il possibile arrivo delle prime lenti full-frame per Nikon Z

Nel corso di una recente intervista relativa al nuovo Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS, il CEO di Sigma Corp Kazuto Yamaki ha risposto alle domande del reporter di Phototrend, Damien Roué, rispetto alla produzione di obiettivi per le fotocamere mirrorless Canon e Nikon.

Se da un lato Kazuto sembra escludere la possibilità di obiettivi Sigma per l'innesto Canon RF nonostante la "domanda sempre più forte" - cosa che deluderà i fan di Canon, in particolare quelli con fotocamere APS-C come la EOS R7 per le quali sono disponibili pochissimi obiettivi - dall'altro è stato più incoraggiante riguardo agli obiettivi full-frame per l'innesto Nikon Z.

Kazuto ha dichiarato: "Abbiamo già tre obiettivi Nikon Z-mount. Ma non sono stati accolti molto bene dagli utenti Nikon, forse perché si tratta di ottiche APS-C. Inoltre, dobbiamo raddoppiare gli sforzi per conquistare i cuori dei nikonisti".

Va inoltre detto che le lenti Nikon Z hanno riscosso fin da subito un enorme successo tra gli utenti Nikon grazie a una qualità ottica eccellente che li ha resi popolarissimi anche tra i più scettici.

Dopo aver lanciato tre obiettivi APS-C per Nikon Z-mount al CP+ 2023 senza ottenere i risultati sperati, come potrebbe fare Sigma a conquistare i cuori dei fan di Nikon? Damien ha chiesto informazioni sui potenziali obiettivi full-frame e Kazuto ha risposto: "Il full-frame è una fonte di opportunità per noi. Ma il nostro piano era di lanciare queste tre ottiche per APS-C per osservare la risposta del mercato. Oggi vorrei vedere come verrebbero accolti altri obiettivi".

Naturalmente, l'unico modo per misurare la risposta del mercato agli obiettivi full-frame di Sigma per Nikon Z-mount sarebbe quello di proporli sul mercato. Tradizionalmente, Nikon è stata più aperta ai produttori di obiettivi di terze parti di quanto non lo sia stata Canon, ed è del tutto possibile che alcuni dei popolari obiettivi "Art" di Sigma possano diventare realtà, anzi, potrebbero essere già in lavorazione.

L'obiettivo Sigma 35mm F1.4 DG DN, montato sulla fotocamera FP di Sigma e disponibile con attacco L e Sony E-Mount, è destinato alla Nikon Z-Mount? (Image credit: Sigma)

Quali saranno i primi obiettivi Sigma full-frame per le fotocamere Nikon Z?

La prospettiva di obiettivi full-frame per l'innesto Nikon Z ha entusiasmato i fan di Nikon che nella sezione commenti di Nikon Rumors hanno subito iniziato a speculare sulle possibili opzioni.

Personalmente, spero di vedere subito un Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art, un obiettivo su cui ho fatto affidamento per anni con la mia reflex Nikon per realizzare alcuni dei miei ritratti e reportage preferiti in Africa orientale. Del resto, è meno probabile che Nikon permetta a produttori di obiettivi di terze parti come Sigma di creare nuove ottiche in diretta concorrenza con la sua gamma esistente.

Nikon ha realizzato alcuni obiettivi primi f/1,8 Z-mount incredibilmente nitidi e qualitativamente ottimi, oltre a una serie di obiettivi primi f/1,2 di livello professionale, come il Nikkor Z 85 mm f/1,2 S, che costano fino a sei volte il prezzo delle alternative f/1,8. Del resto, non ci sono molte lenti prime f/1,4 nel corredo Nikon Z, quindi Sigma potrebbe inseristi in questo vuoto.

Potremmo vedere i primari Sigma 24mm, 35mm, 50mm e 85mm f/1.4 a pieno formato per Nikon Z, alcuni dei quali già disponibili inversione L e nell'innesto Sony E-Mount. Del resto, per ora, possiamo basarci solo sulle parole del CEO di Sigma che, pur essendo promettenti, non danno alcuna certezza sull'effettivo arrivo di lenti Z-mount per le nostre Nikon.