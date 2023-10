Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN, il grandangolare super compatto per fotocamere APS-C

Sigma ha appena presentato l'obiettivo zoom grandangolare f/2,8 più piccolo e leggero al mondo.

Il Sigma 10-18 mm f/2,8 DC DN è disponibile nelle versioni Sony, Fujifilm e L-Mount (quest'ultima è supportata da Sigma, Panasonic e Leica) e pesa appena 260 grammi.

Con i suoi 7,22 cm di lunghezza questa lente è perfetta da montare su fotocamere mirrorless leggere come la Sony A6700 e la Sony FX30, ma anche per i modelli della serie X come la Fujifilm X-T5. È impressionante come le dimensioni di questo obiettivo siano simili a quelle del 10-18 mm F4 di Sony, pur offrendo uno stop di luce in più.

Se si guarda al catalogo APS-C di Sigma il nuovo 10-18mm è l'obiettivo più grandangolare della casa, con una lunghezza focale equivalente a 15-27 mm per le fotocamere full frame. Si tratta di un range focale molto versatile, soprattutto per i video in 16:9 e per chi si occupa di paesaggismo e ama le lunghe escursioni, quindi necessita di un kit compatto da inserire facilmente in borsa.

L'obiettivo 10-18 mm è complementare al Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN per APS-C, insieme coprono una lunghezza focale equivalente di 15-75 mm con un'apertura costante di f/2,8 e con un peso complessivo di soli 550 g.

Le versioni full-frame di questi obiettivi sono molto più grandi e pesanti in confronto: Sigma ci sta mostrando un reale vantaggio dell'APS-C.

Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN prezzo e disponibilità Il Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN sarà disponibile dal 26 ottobre nelle varianti Sony E-mount, Fujifilm X Mount e L-Mount al prezzo di circa 600€ (da confermare). Viene fornito con un paraluce push-on a petalo, oltre ai consueti tappi copriobiettivo anteriore e posteriore.

Il prezzo di listino di 600€ è un relativamente basso se confrontato con gli obiettivi proprietari di Sony e Fujifilm.

Tuttavia, questo non riflette la qualità costruttiva dell'obiettivo che è resistente alla polvere e agli spruzzi, con una guarnizione in gomma che impedisce l'ingresso di acqua e polvere.

Sigma afferma che l'obiettivo vanta ottiche ultra nitide, tra cui un esclusivo elemento asferico che riduce le dimensioni complessive dell'obiettivo, oltre a un paraluce a petalo di nuova concezione. La distanza minima di messa a fuoco di 11,6 cm offre un ingrandimento massimo di 1:4, quindi è anche un obiettivo versatile per la fotografia ravvicinata.

Se si aggiungono i due zoom f/2,8 al quadrilatero di obiettivi primari f/1,4 di Sigma (16 mm, 23 mm, 30 mm e 56 mm), è facile notare come l'azienda stia investendo nel segmento APS-C offrendo ottiche di qualità a prezzi concorrenziali. A prima vista, il 10-18 mm potrebbe essere uno dei migliori obiettivi Sony per APS-C e uno dei più venduti in assoluto di Sigma.