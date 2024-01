Il nuovo super teleobiettivo OM System può raggiungere una portata di 2400 mm

OM System ha recentemente presentato l'aggiornamento dell'ottima OM-1, ovvero la OM-1II, una fotocamera mirrorless con sensore micro quattro terzi ideale per faunistica e sport d'azione. Per esaltare al meglio le sue ottime specifiche che includono una raffica fino a 256 immagini raw, l'azienda ha pensato bene di lanciare un obbiettivo super tele davvero strabiliante, il M.Zuiko Digital ED 150-600 mm F5.0-6.3 IS. Questo zoom relativamente compatto potrebbe avere una portata effettiva che raggiunge i 2400 mm. Ma come si arriva a distanze simili con un 600mm?

Innanzitutto, il formato del sensore micro-quattro terzi ha un fattore di ritaglio 2x, il che significa che il nuovo obiettivo ha una gamma di lunghezze focali equivalenti di 300-1200 mm, il che lo rende lo zoom più lungo del mondo se lo si utilizza con una fotocamera MFT, come la nuova OM-1 II. Inoltre, è compatibile con i teleconvertitori 1,4x e 2x dell'azienda; abbinandolo a quest'ultimo, si ottiene una gamma di zoom da 600 a 2400 mm. Davvero notevole.

OM System afferma che, grazie alla funzione "Sync IS" a 5 assi, il nuovo obiettivo offre una stabilizzazione fino a 7EV sul grandangolo o 6EV sul teleobiettivo se utilizzato con la OM-1 II. Ciò significa che dovrebbe consentire di scattare a mano libera alla massima lunghezza focale e ottenere comunque scatti nitidi: roba da non credere, a patto che si riesca a inquadrare il soggetto.

Image 1 of 2 (Image credit: OM System) (Image credit: OM System)

Per quanto il nuovo M.Zuiko 150-600mm possa sembrare sorprendente, soprattutto per la fotografia naturalistica, il suo design ricalca lo stampo dell'attuale obiettivo full-frame Sigma 150-600mm F5.0-6.3 'Sports'. In quanto tale non rappresenta una grande novità, se non fosse per il fatto che si ottiene un raggio d'azione molto più ampio, dato il fattore di ritaglio 2x del sensore micro quattro terzi per cui è concepito. Inoltre, le distanze di messa a fuoco ravvicinate, da 0,56 m (grandangolo) a 2,8 m (teleobiettivo), offrono un migliore ingrandimento massimo, fino a 0,7x. Si tratta quindi di un obiettivo adatto anche alla macrofotografia.

L'obiettivo Sigma 150-600 mm per mirrorless con attacco L o Sony E-mount è progettato per le fotocamere full-frame più ingombranti e pesa ben 2,06 kg. La versione proposta da OM System ha un peso simile e risulta un po' sbilanciata se montata sulla leggerissima OM-1 II ed è un vero peccato, perché di norma il sistema MFT fa della compattezza la sua arma vincente.

La nuova versione dell'OM System è anche molto più costosa: il suo prezzo di listino di 2.699,99 dollari, quasi il doppio di quello della versione Sigma e più del Nikon Z 180-600 mm f/5,6-6,3 VR. Tuttavia, è molto più conveniente dell'obiettivo pro-grade OM System M.Zuiko Digital ED 150-400mm F/4.5 TC 1.25x IS Pro, che costa circa il triplo, e di conseguenza potrebbe risultare molto più appetibile per gran parte dei fotografi.

(Image credit: OM System)

Se si considera il sistema di cui fa parte questo obiettivo resistente alla polvere e agli spruzzi, classificato IPX1, con una nuova fotocamera come l'OM System OM-1 II che offre prestazioni di stabilizzazione dell'immagine e di messa a fuoco automatica ineguagliabili per la fotografia di uccelli, il nuovo 150-600 mm offre una prospettiva ancora più interessante, soprattutto per gli appassionati di birdwatching. Le spedizioni sono previste a partire da fine febbraio 2024 ma. al momento, non sappiamo quanto costerà in Italia.