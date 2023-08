Apple potrebbe lanciare i primi AirPods USB-C insieme ai nuovi iPhone 15

The current AirPods Pro 2 earbuds (above) still have Lightning-based charging.

Da mesi si vocifera che gli AirPods Pro 2, i migliori auricolari wireless di Apple, riceveranno una custodia di ricarica USB-C come accessorio opzionale. Nuove indiscrezioni suggeriscono che questo aggiornamento sia davvero in programma,

ma per il modello standard che potrebbe essere presentato nella sua nuova veste in occasione del lancio dei nuovi iPhone 15.

Questo potrebbe sancire il definitivo passaggio di Apple alla tecnologia USB-C che, ricordiamolo, verrà introdotta con i prossimi iPhone su spinta della Commissione Europea in quanto nuovo standard universale di ricarica. La tecnologia USB-C offre un trasferimento dati e una ricarica più veloci rispetto alla vecchia porta Lightning introdotta per la prima volta nell'iPhone 5 e può quindi migliorare le prestazioni di ricarica di altri dispositivi Apple, come appunto gli AirPods.

Diverse fughe di notizie indicano che gli AirPods USB-C sono in fase di sviluppo, ma finora l'aggiornamento è stato accostato unicamente agli AirPods Pro 2. Tuttavia, un post di Mark Gurman, giornalista specializzato in prodotti Apple che scrive per Bloomberg, suggerisce che saranno gli AirPods 3 a ricevere l'aggiornamento.

Gli AirPods 3 avranno davvero l'USB-C?

Quasi certamente. Ma la domanda non è se lo faranno, bensì quando lo faranno. In base all'ultimo post di Gurman, l'informatore di Apple suggerisce che i nuovi AirPods USB-C potrebbero arrivare entro le prossime due settimane, in occasione dell'evento Apple del 12 settembre.

Potrebbe essere solo un errore di formulazione da parte della fonte. Tuttavia, Gurman è un giornalista Apple affermato e di norma non fa questo tipo di errori. Quindi, quando scrive "per abbinarsi ai nuovi iPhone, Apple introdurrà all'evento AirPods aggiornati che includono una porta di ricarica USB-C" senza specificare se si tratti o meno degli AirPods Pro 2, suggerisce che l'ggiornamento potrebbe arrivare anche sugli AirPods più economici di Apple.



Gurman non ha fornito ulteriori dettagli, quindi non sappiamo se gli AirPods 3 riceveranno altri aggiornamenti. Dato che sono usciti nel 2001, si potrebbe ipotizzare l'arrivo di una nuova iterazione alla fine del 2023 o che perlomeno ci sia qualcosa di più di un semplice connettore di ricarica di forma diversa.