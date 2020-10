Ecco lo schermo che volevate, a un prezzo fantastico

Torna anche per il 2020 l'appuntamento con l’Amazon Prime Day, due giorni di offerte irripetibili per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Tra i numerosi prodotti scontati, il team di TechRadar ha selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti.

Samsung C49HG90 monitor gaming ultra-wide 49" a € 679,99 Schermo: QLED da 49", R1800, 3840x1080, 144 Hz

Contrasto: Tipico 3000:1 Minimo 2400:1

Gamut di colore (DCI): Tipica 95%, minima 88%

Copertura sRGB: tipica 125%, minima 120%

Copertura Adobe RGB: tipica 92%, minima 88%



Samsung C49HG90 è un monitor QLED gaming curvo ultra wide di grandi, grandissime dimensioni. La diagonale come traspare dal nome è di ben 49 pollici, ma le sue proporzioni di 32:9 lo separano nettamente dal resto della concorrenza.

La risoluzione dello schermo è di 3840 x 1080. In orizzontale è identica a quella dei cosiddetti monitor 4K, mentre in verticale è simile a quella del monitor gaming medio. Questa caratteristica permette di giocare anche con schede video di media potenza, e ciò limita la necessità di acquistare schede molto costose. Ovviamente non mancano altre caratteristiche di rilievo, come il refresh a 144 Hz, una luminosità di 350 Nit (600 Nit di picco), mentre il raggio di curvatura è pari a 1.800R. Lo schermo è anche dotato di HDR, in versione VESA DisplayHDR 600.

Il C49HG90 è anche fornito dell'ultima versione di AMD Freesync e permette di connettere più di un PC utilizzando le diverse porte a disposizione: una Display Port e una Mini Display Port, e due HDMI.

Il monitor viene offerto ad un prezzo scontato che lo rende molto accessibile, perciò se stavate pensando di sostituire un 24" o anche 27" con qualcosa di più grande, forse questo potrebbe fare al caso vostro.

Le sue dimensioni con la base montata sono di 120,3 x 52,6 x 38,2 cm.

