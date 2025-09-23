Artista IA firma contratto milionario: è il futuro della musica?

Un'artista poco conosciuta di nome Xania Monet che firma un contratto discografico da circa 2,7 milioni di euro con Hallwood Media suona come un bel sogno musicale, ma c'è un colpo di scena alla fine della storia.

Xania non è una cantante o produttrice tradizionale. È il frutto dell'immaginazione di Telisha "Nikki" Jones, che ha usato l'IA, specificamente Suno, per trasformare la sua poesia in musica. Quell'album che avete sentito scalare le classifiche digitali gospel e R&B è largamente composto dall'IA.

Jones non è qualche fratello della Silicon Valley con un laptop pieno di trucchi di prompt. È una poetessa, qualcuno che scrive dall'infanzia. È cresciuta cantando in chiesa. I testi dietro il progetto Xania Monet sono apparentemente per il 90% suoi e radicati in storie vere. Ma la produzione, la voce, la lucidatura è cortesia dello stesso Suno che le principali etichette discografiche stanno attualmente citando per violazione del copyright.

Così ora c'è una canzone chiamata "Let Go, Let God" in classifica nelle Hot Gospel Songs di Billboard e un'altra, "How Was I Supposed to Know", che si trova al numero uno nelle R&B Digital Song Sales. Xania Monet tecnicamente è in cima alle classifiche con quasi dieci milioni di stream solo negli Stati Uniti. Ma lei non esiste nemmeno.

È un'impresa impressionante quando strumenti IA come Suno prendono un paragrafo di testi e generano un'intera canzone attorno ad essi in pochi secondi. Alcune di queste canzoni suonano discretamente bene, o addirittura fantastiche, anche se forse un po' familiari. Ma il successo di Xania e altri artisti artificiali ha un costo maggiore?

Questo non è un attacco all'IA come strumento. I musicisti trovano sempre modi per incorporare strumenti per migliorare il loro lavoro, anche di fronte alle polemiche. Chitarre elettriche, sintetizzatori e autotune hanno tutti affrontato o continuano ad affrontare scetticismo, anche dopo essere diventati pilastri. Tuttavia, quello che sta succedendo qui è probabilmente diverso. Non è solo che l'IA stia assistendo nel processo creativo; si tratta di capire se l'IA sta facendo così tanto da cessare di essere musica umana in tutto tranne che in senso superficiale.

Il suono del futuro

Per l'ascoltatore medio, questo potrebbe non sembrare un grosso problema. Dopotutto, se la canzone suona bene, chi se ne importa di come è stata fatta? C'è un certo pragmatismo in quell'atteggiamento, soprattutto in un'era in cui la manipolazione digitale è standard. Ma direi che è una cosa rifinire una performance in post-produzione. È un'altra cosa creare un'intera identità attorno a un suono generato da una macchina e aspettarsi che le persone si connettano emotivamente con esso. L'illusione di intimità con la persona preconfezionata della maggior parte degli artisti popolari ha già alcuni problemi, ma almeno c'è un essere umano al centro di tutto. Telisha Jones merita riconoscimento per aver trasformato la sua poesia in qualcosa di commercialmente valido, e non è che il suo background sia falso. Tuttavia, la volontà dell'etichetta di pagare milioni per un personaggio completamente falso con musica generata dall'IA non riguarda la poesia. Telisha Jones non viene venduta come una poetessa brillante che ha usato l'IA per dare vita alla sua visione. Viene venduta come Xania Monet, una potenza R&B. Hallwood vuole essere un investitore iniziale nella musica IA. Non è nemmeno la loro prima firma IA.

La musica generata dall'IA si sta diffondendo con popolarità non uniforme. E almeno questo caso non coinvolge il nome e la voce di un artista attaccati a musica che non hanno mai eseguito o approvato, o che è stata prodotta molto tempo dopo che erano morti.

Ma se le etichette iniziano a dare priorità agli atti assistiti dall'IA rispetto ai musicisti in carne e ossa, potremmo vedere un'erosione delle opportunità per gli artisti emergenti. Band in tour, coristi, musicisti da studio e tutte le persone che tradizionalmente aiutano a realizzare un album rischiano di essere messe da parte a favore di alternative più economiche, veloci e compatibili con gli algoritmi.

Poi c'è la questione dell'esibizione dal vivo. Come appare un concerto di Xania Monet? Sarà Telisha Jones che fa playback sulla voce di un'IA? Sarà un ologramma che riproduce la stessa traccia ma con mosse di danza diverse generate dall'IA? Una canzone può vivere online per sempre, ma un'esibizione vive o muore nel momento. Se l'atto dal vivo non corrisponde alla voce di cui i fan si sono innamorati, gli importi ancora?

Penso che la musica generata dall'IA abbia un posto nelle classifiche. Suno e altri strumenti usati efficacemente possono essere un mezzo per espandere le possibilità musicali. Può aiutare le persone a superare le barriere tecniche e democratizzare l'accesso a produzioni di alto livello. Ma dovremmo essere onesti su come sia diversa dalle composizioni umane. E una volta che abbastanza artisti IA sfondano, le etichette seguiranno i soldi. Spingeranno più artisti come Xania, perfezioneranno i modelli e razionalizzeranno il processo. E in poco tempo, le classifiche potrebbero essere piene di canzoni che suonano stranamente simili, non perché le persone seguono una tendenza ma perché provengono tutte dalla stessa rete neurale. Spero che l'album di Xania Monet stimoli più discussioni sulla musica IA e su come la tecnologia si inserisce negli spazi creativi. Tuttavia, ci vorrà riflessione affinché non abbiamo bambini che presumono che tutta la buona musica sia tecnicamente perfetta ed emotivamente vuota, con poco o nessun coinvolgimento umano. Sarebbe una perdita troppo grande da riparare anche con il miglior remix.