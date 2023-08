YouTube cesse de vous recommander des vidéos grâce à cette option bien pratique

Confronté à une concurrence féroce, Youtube est en constante évolution. Celui-ci propose d’ailleurs les Shorts, tout comme Twitch , afin de concurrencer TikTok. Youtube veut également désactiver les vidéos pour les utilisateurs de bloqueurs de publicités . Mais cette fois, le site vient de donner la possibilité de désactiver les recommandations de vidéos. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs. En effet, ce système a tendance à tourner constamment autour des mêmes sujets, Youtube puisant dans votre historique afin de vous recommander du contenu.

Ainsi, grâce à la dernière mise à jour de Youtube, les utilisateurs peuvent désactiver leur historique de visionnage et découvrir une page d'accueil plus simple, moins encombrée et, surtout, moins ennuyeuse. Ce faisant, Youtube n’affichera plus que la barre de recherche et le menu de gauche avec des raccourcis vers les Abonnements, les Shorts et la Bibliothèque.

YouTube : un système de recommandation quelque peu aliénant

Google indique ainsi : "Nous lançons cette nouvelle expérience afin d'indiquer plus clairement quelles fonctionnalités de YouTube s'appuient sur l'historique de visionnage pour fournir des recommandations vidéo et de simplifier les choses pour ceux d'entre vous qui préfèrent rechercher plutôt que de parcourir les recommandations".

Si, au départ, le système de recommandation a plutôt été bien accueilli par le public, celui-ci pose quelques problèmes. En effet, si vous avez tendance à regarder un certain type de contenu, Youtube ne vous recommandera quasiment plus rien d’autre. L’utilisateur tombe alors dans une boucle, en ne sortant presque jamais de sa zone de confort.

Youtube fait également face à un problème majeur. En effet, certains utilisateurs d'iOS se plaignent actuellement de problèmes de mise en mémoire tampon lorsqu'ils regardent du contenu en direct sur YouTube TV et YouTube Primetime Channels. Ceux-ci ont signalé que le contenu continuait à se figer sur leurs appareils iOS (iPhone et iPad). YouTube a confirmé avoir pris conscience du problème et indiqué qu'il cherchait activement à résoudre celui-ci au plus vite.