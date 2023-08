Découvrez la série “Star Wars : Ahsoka” enfin disponible chez Disney+ !

(Crédit photo: Disney Plus)

L'univers de Star Wars captive les fans à travers le monde depuis des années, et il est sur le point de le faire une fois de plus avec la sortie très attendue de la série "Star Wars: Ahsoka" sur Disney+. Depuis ce matin, les 2 premiers épisodes de la série centrée sur Ahsoka Tano sont en effet proposés sur la plateforme de streaming. Les reste de la saison sera diffusé dans les semaines qui suivent, à raison d’un épisode par semaine.

Cette nouvelle production promet de plonger les téléspectateurs dans une aventure épique et émouvante qui explorera des pans inédits de la galaxie lointaine, très lointaine. Vous souhaitez un avant-goût ? Découvrez la bande annonce ci-dessous.

Un plongeon captivant dans la période post “Le Retour du Jedi”

Au cœur de cette série se trouve l'un des personnages les plus aimés de l'univers Star Wars : Ahsoka Tano. Originaire de la série animée "Star Wars: The Clone Wars", Ahsoka est une ancienne Padawan d'Anakin Skywalker qui a choisi de suivre son propre chemin après la Guerre des Clones. Incarnée par Ashley Eckstein dans la série animée, Ahsoka est désormais portée à l'écran par Rosario Dawson, qui a déjà fait une apparition saluée dans "The Mandalorian".

"Star Wars: Ahsoka" promet de nous plonger dans la période post Le Retour du Jedi, après la chute de l'Empire et la destruction de l'Étoile de la Mort. Cette époque est riche en possibilités narratives, car elle permet d'explorer les conséquences de la chute de l'Empire, la résurgence de la Force et la reconstruction galactique. Ahsoka, en tant que personnage clé et témoin direct de ces événements, offre un point de vue unique sur cette ère de transition.

Un élément particulièrement intrigant de la série sera l'exploration de ce qu'Ahsoka Tano a vécu après l'Ordre 66, qui a conduit à l'extermination des Jedi. Comment a-t-elle survécu à cette purge meurtrière ? Comment a-t-elle contribué à l'équilibre de la Force à une époque où les Jedi étaient presque éteints ? Ces questions et bien d'autres trouveront enfin leurs réponses dans "Star Wars: Ahsoka".

Outre les aspects épiques de l'univers Star Wars, la série promet également d'explorer les enjeux personnels d'Ahsoka. Comment a-t-elle géré les conflits intérieurs liés à sa double identité d'ancienne Jedi et de défenseure de la galaxie ? Comment a-t-elle forgé de nouvelles alliances et affronté de nouveaux ennemis ? Ces éléments ajoutent des dimensions supplémentaires à un personnage déjà complexe et fascinant.

La série "Star Wars: Ahsoka" est développée par Dave Filoni, un réalisateur et producteur renommé pour son travail sur "The Clone Wars", "Star Wars Rebels" et "The Mandalorian". Pour la découvrir, rendez-vous dès maintenant chez Disney+.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.