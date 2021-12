Test SoundMagic P23BT

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

Le SoundMagic P23BT en résumé

(Image credit: TechRadar)

SoundMagic est une marque fiable dans l’industrie audio, même si vous ne pensez pas forcément à elle lorsque vous vous lancez à la recherche d’un nouveau casque ou de nouveaux écouteurs. Pour autant, son premier modèle supra-auriculaire sans fil, le SoundMagic P23BT, s’impose comme un compagnon remarquable aujourd’hui.

Bien sûr, sa structure semble quelque peu fragile à manipuler, et pourtant à moins de 70 €, vous trouverez difficilement des spécifications techniques aussi convaincantes. Sa scène sonore, particulièrement, se révèle étonnamment large avec des basses raisonnables et des médiums modestes. Vous pourrez également compter sur un port confortable et une batterie à la durée de vie étonnante (60 heures, rien que ça).

Parmi les autres caractéristiques premium, citons la prise en charge des codecs aptX, aptX HD, AAC et SBC, ainsi qu'une conception à dos fermé qui permet de bloquer les bruits parasites environnants. Il n'y a pas d'annulation active du bruit ici, mais nous ne nous y attendions pas vraiment à ce tarif. De même, SoundMagic n’a développé aucune application compagnon - vous devrez de ce fait composer sans égaliseur.

Le SoundMagic P23BT brille aussi par son design pliable, pratique pour vous accompagner partout - au bureau, en cours ou en vacances -, bien que son arceau en plastique vous inquiétera par moment. Les commandes du casque, tactiles, sont agréablement réactives et vous les mémoriserez avec une facilité déconcertante. Citons enfin un microphone à perche filaire qui peut être fixé en cas de besoin, pour prendre et passer n’importe quel appel téléphonique avec fiabilité.

Le SoundMagic P23BT ne gagnera pas de prix pour son apparence, et les audiophiles lui préféreront toujours les meilleurs casques Bose ou Sony. Cependant, pour l'utilisateur lambda désirant un casque audio de secours pour occuper en musique son temps de transport, il répond avec brio. Mieux encore, grâce à son extraordinaire autonomie, vous n'aurez pas à sortir le câble de recharge durant toute une semaine, même si vos trajets s’avèrent interminables.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

Le SoundMagic P23BT est proposé au prix de 69,99 €, ce qui le place parmi les plus belles propositions audio d’entrée de gamme. Il s’insère en effet entre le Sony WH-CH510 et les Philips PH805 et JBL Tune 750BTNC, commercialisés respectivement à moins de 40 € et 80 €. Si vous recherchez un autre produit SoundMagic abordable, les écouteurs sans fil E11BT sont vendus au même prix que le P23BT.

Ce dernier est disponible chez quelques détaillants tiers spécialisés, le seul coloris mis en avant étant le noir.

(Image credit: TechRadar)

Design

Port confortable

Design pliable

Présence d’un micro amovible

Le SoundMagic P23BT impressionne d’abord par sa légèreté, à tel point qu'il apparaît relativement fragile. Sa conception pliable lui permet de se glisser aisément et rapidement dans votre sac à dos ou à main, lorsque vous ne l’utilisez plus. Les oreillettes sont composées, quant à elles, de mousse à mémoire de forme. Si elles ne s’avèrent pas de première qualité au toucher, elles demeurent agréables à porter pendant de longues heures d’écoute.

En ce qui concerne ses commandes, le SoundMagic P23BT va à l’essentiel. Un bouton physique le met en marche ou active la connectivité Bluetooth en fonction de la durée pendant laquelle vous le maintenez enfoncé, tandis que l'extérieur de l'oreillette droite offre des contrôles tactiles qui permettent de régler le volume, de passer les pistes musicales, de prendre des appels téléphoniques et plus encore. Ces commandes fonctionnent parfaitement, se révélant intuitives et mémorisables.

Le casque intègre des haut-parleurs de 40 mm que nous détaillerons un peu plus bas. Il n'y a pas d'annulation active du bruit, mais la conception fermée des oreillettes signifie que les bruits ambiants sont bloqués efficacement - du moins pour un produit audio vendu à un prix aussi bas.

Le SoundMagic P23BT ne supporte aucun assistant vocal et ne peut nullement compter sur une application mobile dédiée qui ferait office d’égaliseur. Cependant, il est possible d'attacher une perche micro filaire en cas de besoin. Vous avez en outre le choix de lui associer un câble. Mais étant donné son impressionnante autonomie, celui-ci apparaît globalement inutile.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Bel équilibre sonore

Des haut-parleurs de 40 mm efficaces

Prise en charge des codecs aptX, aptX HD, AAC et SBC

Le SoundMagic P23BT ne souhaite pas rivaliser avec des casques plus chers, toutefois il sonne tout de même avec entrain. Les basses ne sont jamais écrasantes lorsqu'on écoute Bad Guy de Billie Eilish. Et même s’il pourrait offrir un peu plus de punch, nous sommes surtout reconnaissants qu'il n’agresse pas nos tympans comme bon nombre de casques et écouteurs abordables. Au lieu de cela, vous pouvez toujours profiter de basses agréables et de médiums raisonnablement nets.

La scène sonore reste large, tant et si bien que vous n’aurez pas à augmenter le volume plus que de raison pour en tirer le meilleur parti. Nous nous sommes sentis comme dans un cocon en écoutant Under Pressure de David Bowie et Tainted Love de Soft Cell - avec un son bien dimensionné et engageant.

Ce qui tombe plutôt bien car sans égaliseur à son service, il vous est impossible de définir les fréquences comme bon vous semble. Là où le SoundMagic P23BT se veut beaucoup plus prometteur, est dans sa capacité à supporter les codecs aptX, aptX HD, AAC et SBC. Un ajout grandiose.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie et connectivité

Jusqu'à 60 heures de lecture musicale

Chargement rapide

Le Bluetooth 5 à votre service

Impressionnant, le SoundMagic P23BT promet une autonomie de 54 à 60 heures en écoute active, et il y parvient. C'est suffisamment long pour que vous oubliiez presque à quand remonte la dernière fois que vous l’avez branché sur secteur. L'autonomie en mode conversation est estimée, de son côté, entre 39 et 45 heures.

Pour les rares fois où vous aurez besoin de le recharger, une session de charge de 10 minutes permet de récupérer cinq heures d’écoute supplémentaires. En outre, le casque peut tenir 50 jours en mode veille. Tout cela s’avère époustouflant et constitue l'une des meilleures raisons d’acheter le SoundMagic P23BT. Vous n'avez tout simplement pas à y penser (ou le minimum vital).

Le SoundMagic P23BT emploie uniquement la connectivité Bluetooth 5 au lieu de la toute dernière version 5.2, mais il est clair que cela ne nuit en rien à la durée de vie de la batterie. Nous n'avons subi aucune perte de signal lors de son utilisation.

Faut-il acheter le SoundMagic P23BT ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous recherchez un casque endurant

Vous oubliez toujours de recharger vos gadgets ? Vous n'aurez pas à vous en soucier trop souvent avec le SoundMagic P23BT. Celui-ci vous garantit près d’une semaine sans besoin de prise murale à proximité.

Vous avez besoin d’un casque aisément transportable

Le SoundMagic P23BT apparaît quelque peu fragile, mais il se replie facilement et s’avère suffisamment léger pour se glisser dans votre sac.

Ne l'achetez pas si...

Vos oreilles sont extrêmement exigeantes

Le SoundMagic P23BT offre un son agréable pour son prix et une prise en charge décente des codecs les plus appréciés. Mais si vous êtes un audiophile affirmé, vous aurez besoin de bien plus que cette offre.

Il vous faut un accompagnement plus solide

Le SoundMagic P23BT est relativement basique mais efficace. Si vous avez besoin d'une application ou d’un assistant vocal pour supporter vos usages, il ne répondra pas à vos désirs.

