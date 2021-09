Test du HP EliteBook 840 Aero G8

HP a presque trouvé le bon équilibre entre design, performances, puissance et polyvalence sur l'ordinateur portable EliteBook 840 Aero G8. Il lui manque cependant une batterie décente et quelques offres promotionnelles contrebalançant son prix élevé, pour enregistrer un score parfait.

Le HP EliteBook 840 Aero G8 en résumé

Bien qu'il peine à assurer une autonomie louable, le HP EliteBook 840 Aero G8 remplit toutes les conditions requises pour s’insérer dans la liste des meilleurs ordinateurs portables professionnels haut de gamme. Son châssis ultraléger de 1150 grammes renferme des caractéristiques impressionnantes, notamment un écran de 14 pouces lumineux avec des couleurs vives, un processeur Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Caractéristiques techniques Voici la configuration du HP EliteBook 840 Aero G8 évaluée par notre rédaction :

CPU : Intel Core i7-1185G7 (4 cœurs, 3,00 GHz)

Puce graphique : Intel Iris Xe

RAM : 16 Go DDR4

Ecran : 14” FHD (1920x 1080) IPS

Stockage : SSD 512 Go

Ports : 2 x USB Type-C Thunderbolt 4 , 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x HDMI , 1 x emplacement Nano SIM, 1 x prise casque/micro, 1 x lecteur Smartcard

Connectivité : WLAN: M.2 802.11ax R230 2x2 + Bluetooth® 5.0, Miracast Support / Qualcomm Snapdragon X55 LTE+5G32, Compatible avec eSIM

Caméra : Webcam HD + IR (avec obturateur)

Dimensions : 323,6 x 214,7 x 17,9 mm

Poids : 1,15 kg

Vous bénéficierez aussi - en option - d’une connectivité sans fil, avec prise en charge de la 5G, d’un lecteur d'empreintes digitales précis, de l’écran de confidentialité HP Sure View Reflect (avec des angles de vision opaques pour éviter les regards indiscrets), d’un lecteur de cartes à puce ainsi que d’une webcam IR avec obturateur. Cette configuration exceptionnelle est enfin bouclée par des haut-parleurs Bang & Olufsen délivrant un son riche et détaillé, plus un clavier rétroéclairé, anti-éclaboussures et confortable.

Il s'agit d'un excellent ensemble qui a tout pour séduire, si ce n’est un prix de départ de 1 599 € en contrepartie desquels vous obtenez un processeur Intel Core i5-1135G7, 8Go de RAM (DDR4) et un SSD de 256 Go. Pour 100 € de plus, vous doublez la mémoire vive et la capacité de stockage de ce PC portable professionnel. A la recherche d’un Core i7-1165G7 ? Il vous faudra débourser près de 2 000 € pour cette version plus puissante.

Quelle que soit la configuration que vous choisirez, elle s’avérera onéreuse. Bien plus que les configurations équivalentes du Dell XPS 13 et du MacBook Air M1. Néanmoins, l’EliteBook 840 Aero G8 dispose d’une multitude d’options sécuritaires de pointe, à laquelle ses concurrents ne peuvent prétendre.

Le HP EliteBook 840 Aero G8 n’a pas à envier leur design élégant non plus. Son alliage en aluminium, qui lui confère aussi bien solidité que légèreté, le rend tout simplement merveilleux à regarder.

L'emplacement des ports brille également par son côté ordonné et sa praticité. Sur le flanc droit, se trouvent une prise secteur de 4,5 mm, un port HDMI, deux ports USB-C Thunderbolt 4 et un emplacement pour carte nano-SIM. Sur la gauche, se situe la protection DriveLock verrouillant votre disque dur, deux ports USB-A, une prise casque/microphone de 3,5 mm et un lecteur de carte à puce. Une fois ouvert, la charnière de l'écran peut être positionnée à un angle de près de 180 degrés et reste ferme dans diverses positions.

Entre les haut-parleurs Bang & Olufsen, s’impose un clavier confortable, avec une frappe maîtrisée et des touches semblant résister à l’usure du temps. Tactiles et élastiques, elles se montrent remarquablement silencieuses, même si vous avez tendance à les agresser pendant une plage de traitement de texte stressante. Heureusement, le trackpoint ne gêne pas les touches qui l'entourent, tandis que le pavé tactile met à votre disposition deux boutons de souris - une proposition appréciable sur un PC portable Intel Evo.

Les utilisateurs professionnels loueront autant l’aspect externe sans défaut de l’EliteBook 840 Aero G8 que ses performances de haut niveau. Sous PCMark 10, l'ordinateur portable obtient un score respectable de 4 982 points, ce qui est supérieur à la majeure partie de ses rivaux. De la navigation web à l'exécution d'applications de streaming musical comme Tidal, ce champion haut de gamme de l’écurie HP répond parfaitement sans aucun signe de ralentissement.

Lors de nos tests, sa batterie a tenu près de 9 heures en moyenne. En lançant le test de batterie PCMark10, l'EliteBook 840 Aero G8 s'épuise après 8 heures et 42 minutes. Notre test de lecture vidéo en continu indique quant à lui une autonomie totale de 8 heures et 50 minutes. C'est moins que la concurrence, mais cela reste plus que suffisant si vous êtes engagé dans un vol moyen-courrier. En revanche, si vous voyagez à l'étranger, vous aurez peut-être intérêt à embarquer un chargeur avec vous.

Notons que le chargement se révèle assez rapide, une batterie intégralement vide atteignant la barre des 100% en une heure environ - une vraie fulgurance. Comme mentionné ci-dessus, HP fournit une poignée d'options de chargement, y compris une prise secteur standard ou un chargeur USB-C Thunderbolt.

HP propose par ailleurs pléthore de logiciels destinés à l'usage bureautique commun ou d’ordre professionnel. HP Audio Control, par exemple, met à disposition divers outils de personnalisation pour les écouteurs et les haut-parleurs intégrés. Vous pouvez exploiter en outre HP Easy Clean pour désactiver le clavier et l'écran tactile afin de nettoyer l'ordinateur portable sans appuyer accidentellement sur une touche, tandis que HP Support Assistant vous guide face à toute difficulté rencontrée.

Et bien sûr, comme il s'agit d'un appareil principalement destiné aux entreprises, il y a aussi beaucoup d'applications axées sur la sécurité. Grâce à des programmes tels que HP Client Security Manager, HP Wolf Security et HP Pure Click Secure Browser, il devrait être assez difficile de laisser passer le moindre virus ou logiciel malveillant, y compris les plus actifs, récents et nocifs.

Faut-il acheter le HP EliteBook 840 Aero G8 ?

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un ordinateur portable professionnel extrêmement personnalisable

Que vous l’utilisiez chez vous ou au bureau, l'EliteBook 840 Aero G8 s’adapte à tous vos usages et besoins, d’autant que vous pouvez définir vous-même votre configuration et options directrices parmi un large panel de propositions.

Il vous faut un PC portable à la fois léger et robuste

Pour toute la puissance et les fonctionnalités contenues dans cet ordinateur portable de 1200 grammes, le HP EliteBook 840 Aero G8 se révèle incroyablement résistant - vous n'avez donc pas à vous inquiéter de quelques éclats surprise après avoir laissé tomber votre sac à dos et son châssis à l’intérieur.

La sécurité de vos contenus et de votre vie privée est une priorité absolue

Le HP EliteBook 840 Aero G8 a été conçu dans un souci de sécurité totale et il comprend de nombreux boucliers logiciels et matériels pour empêcher toute intrusion - sur votre disque dur, votre navigateur web ou via votre webcam.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un Ultrabook complet mais moins cher

Quelle que soit la configuration que vous choisissez, le HP EliteBook 840 Aero G8 coûtera beaucoup plus cher que de nombreux PC portables ultralégers concurrents. Surtout si vous ne l’utilisez pas dans un cadre professionnel.

Votre ordinateur adopte rarement la configuration filaire

L'autonomie du HP EliteBook 840 Aero G8 n'est pas mauvaise, mais elle est loin d'égaler les meilleurs ordinateurs portables professionnels du marché. Vers la fin de la journée, un chargeur devient souvent indispensable.

