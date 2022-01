Test Edifier D12

Bon marché, sonore et relativement esthétique, l'Edifier D12 est un excellent haut-parleur stéréo sans fil conçu principalement pour votre ordinateur de bureau. Ne vous attendez pas pour autant à un son clair et extrêmement détaillé.

L’Edifier D12 en résumé

Si vous recherchez un haut-parleur à petit prix, au design sophistiqué et doté de nombreuses options de connectivité, l'Edifier D12 mérite d'être considéré.

Proposé à un prix raisonnable de 99 €, cet haut-parleur stéréo sans fil prend en charge la technologie Bluetooth 5, ainsi qu'une entrée AUX de 3,5 mm, des entrées RCA stéréo et une sortie de ligne de 3,5 mm. Cela signifie que vous pouvez tout aussi bien le brancher à une platine que l'utiliser pour diffuser de la musique en streaming depuis votre smartphone.

Malgré son prix relativement bas, l'Edifier D12 semble bien construit, et a l'air subtilement élégant, avec un boîtier en bois sombre et des cadrans tactiles pour régler les basses, les aigus et le volume général de votre musique.

Ses performances audio ne sont certainement pas les meilleures que nous ayons entendues jusqu’à présent ; les médiums sonnent en retrait, et il y a un manque de clarté et de détails dans les aigus. Aussi, vous n'obtiendrez pas la reproduction la plus précise de votre musique. Cependant, il peut atteindre des volumes élevés, et la réponse des basses s’avère plus que robuste pour nos oreilles. Pour son prix, il s’agit d’une option appréciable pour orner votre ordinateur de bureau ou rythmer vos soirées DJ.

(Image credit: TechRadar)

Disponible maintenant

Commercialisé aujourd’hui à 99 €

L'Edifier D12 est disponible dès maintenant au prix conseillé de 99 €, ce qui le place au rayon des haut-parleurs / enceintes sans fil abordables.

À titre de comparaison, le Sonos One (notre choix numéro un dans le top des meilleures enceintes connectées ) coûte 229 €, avec un environnement sonore bien plus premium, ainsi que la possibilité de bénéficier de l’écosystème complet et évolutif de Sonos.

Le prix du haut-parleur Edifier est plus proche de celui de l’Apple HomePod mini, bien que le D12 se révèle beaucoup plus grand et plus puissant sur le plan sonore. Encore une fois, il n'est pas livré avec les fonctions de connectivité innovantes du HomePod mini, mais vous obtenez un haut-parleur sans fil robuste et puissant ici.

(Image credit: TechRadar)

Design

Subtilement élégant

Des cadrans de contrôle pratiques

Boîtier en bois agréable

La majorité des concepteurs de haut-parleurs sans fil sont sur la corde raide entre la nécessité de se démarquer de leurs concurrents et celle de s'assurer que leurs produits se fondent dans le style décoratif de leur pièce d’accueil. Edifier réussit à faire les deux avec le D12, en créant un haut-parleur qui semble plus haut de gamme que son prix ne le laisse supposer.

Enveloppé dans un boîtier en bois foncé, l'Edifier D12 rappelle les systèmes hi-fi d'autrefois, sans pour autant paraître trop kitsch. Sur la face avant se trouve une grille amovible en tissu noir qui recouvre une petite lumière LED dans le coin supérieur droit de l'enceinte. Cette lumière vous permet de déterminer quelle connectivité vous utilisez pour écouter de la musique, s'allumant en bleu pour le Bluetooth, et en vert pour une connexion AUX.

Retirez la grille et vous distinguerez deux woofers de quatre pouces et deux tweeters de 0,75 pouce, ainsi que deux ports pour améliorer la réponse des basses.

(Image credit: TechRadar)

Le panneau supérieur de l'enceinte est recouvert d'un plastique noir aspect cuir, et abrite trois boutons de contrôle : un pour régler les niveaux de basse, un pour les aigus, et un pour contrôler le volume. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de volume pour allumer et éteindre l'enceinte.

Nous aimons la sensation tactile que vous obtenez en tournant les boutons de contrôle - c'est certainement plus satisfaisant que d'interagir avec une application ou d'appuyer sur des boutons standards.

Une télécommande est fournie avec l'Edifier D12 ; elle se montre quelque peu fragile, mais elle effectue parfaitement toute tâche requise - vous permettant d'allumer et d'éteindre l'enceinte, de lire ou d’avancer vos pistes musicales, de basculer entre différents modes sonores (nous y reviendrons plus tard) et de passer d'une entrée à l'autre.

(Image credit: TechRadar)

Connectivité

Support Bluetooth 5

Entrée AUX et RCA stéréo fort pratiques

L'Edifier D12 est doté de la connectivité Bluetooth 5, ce qui vous permet de diffuser de la musique depuis un smartphone ou un ordinateur portable. L'appairage de notre iPhone 13 a été très simple, et nous n'avons pas rencontré d'interruption de connectivité gênante pendant nos tests.



Il y a également un certain nombre d'entrées physiques autour de l'arrière de l'enceinte, y compris une entrée AUX de 3,5 mm, des entrées RCA stéréo, ainsi qu'une sortie de ligne de 3,5 mm et un câble d'alimentation.

Livré avec l’appareil, un câble RCA de 3,5 mm délivre une connexion filaire pour vos sources musicales, ainsi qu'un câble audio RCA-RCA qui vous permet de connecter l'Edifier D12 à votre téléviseur (à condition qu'il dispose des ports nécessaires).

Il n'y a pas de connectivité optique ou HDMI, donc l’Edifier D12 n’est a priori pas destiné à enrichir votre installation home cinéma. Mais cela reste un bon amplificateur pour votre téléviseur.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Des volumes élevés

Les médiums sonnent en retrait

Aigus et basses réglables

Pour son prix, l'Edifier D12 est un haut-parleur concédant un son puissant qui reproduira fidèlement votre musique, même si ce n'est pas avec le plus grand détail et la plus grande clarté.

En écoutant A-Punk de Vampire Weekend, les voix se révèlent claires et riches, bien que les fréquences moyennes restent plutôt en retrait - la guitare semble un peu brouillée par les basses (nous ne voudrions certainement pas monter le cadran des basses plus haut que la valeur par défaut). L'Edifier D12 n'est pas le dernier cri en matière de précision rythmique, mais il permet une écoute agréable, surtout lorsque les harmonies ondulantes de la flûte entrent en jeu.

Il y a un léger sentiment de séparation stéréo, mais ce n'est pas assez convaincant pour donner une réelle sensation de canaux gauche et droit distincts. L'enceinte se comporte mieux avec des arrangements musicaux plus épars ; Bad Guy de Billie Eilish présente beaucoup de punch dans les basses, avec la voix staccato de l’interprète qui retient toute l'attention.

(Image credit: TechRadar)

On remarque vraiment la faiblesse des médiums dans des morceaux comme Offence de Little Simz. La richesse des cordes brille par son absence, et le mixage n’a aucun impact sur l’ensemble de la composition.

Toutefois, nous hésitons à nous montrer trop critiques envers les performances audio de l'Edifier D12. A ce prix, il y a peu de haut-parleurs sur le marché qui peuvent fournir des volumes aussi élevés, parfaitement respectables pour sonoriser une fête, ou pour toute écoute occasionnelle.

Faut-il acheter l'Edifier D12 ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous voulez du gros son avec un budget limité

Pour moins de 100 €, l'Edifier D12 s’impose comme un haut-parleur remarquablement puissant qui peut facilement sonoriser vos fêtes surprises.

Il vous faut un haut-parleur discret

L’Edifier D12 propose un style relativement noble, avec son boîtier en bois - qui se mariera aisément avec la décoration de votre bureau ou du salon. Et ce, malgré son petit prix.

Vous appréciez lorsqu’on vous propose de multiples options de connectivité

Bluetooth, AUX, RCA... vous pouvez utiliser l'Edifier D12 comme un haut-parleur sans fil, ou le brancher tout aussi facilement à une platine.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez une qualité sonore de premier ordre

L'Edifier D12 n'a tout simplement pas les capacités sonores pour servir d'enceinte de référence - les audiophiles devraient chercher ailleurs une scène plus claire et détaillée.

Vous avez besoin d’une vraie séparation stéréo

Bien qu'il y ait deux cavités indépendantes pour les tweeters gauche et droit, l'Edifier D12 ne parvient pas à obtenir un son stéréo convaincant.

Vous souhaitez dédier votre haut-parleur à une installation home cinéma

Vous pouvez connecter l'Edifier D12 à votre téléviseur par le biais du câble RCA-RCA inclus, mais vous feriez mieux d'opter pour une barre de son ou un haut-parleur avec une connectivité HDMI ou optique.