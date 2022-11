Test du Tineco Pure One S15 Pro

Tineco a apporté plusieurs améliorations convaincantes à son dernier-né qui appartient à la gamme primée Pure One. Le Pure One S15 Pro est un appareil de nettoyage de rêve, qui élimine une grande partie des efforts et de la fatigue liés au fait de passer l'aspirateur, et dont le vidage se fait sans problème. La question de savoir s'il offre de meilleures performances que le Dyson V15 est purement une question de préférence personnelle. Une chose est sûre, le Tineco Pure One S15 Pro se place définitivement parmi les meilleurs.

Tout d'abord, faisons connaissance avec la marque Tineco. Elle est originaire de Chine, où la fabrication de ses produits a lieu - un point qu'elle semble réticente à admettre - et elle séduit les consommateurs avec ses appareils lors de salons technologiques depuis 1998. Affirmant avoir produit le premier "aspirateur intelligent", Tineco a lancé plusieurs modèles assez impressionnants d'aspirateurs sans fil (aspirateurs à eau et secs) dans les années qui ont suivi - et, étonnamment, un sèche-cheveux ! Tineco semble vouloir se positionner comme un concurrent sérieux de Dyson.

Lancé au cours de l'été 2022, les améliorations les plus notables apportées au Pure One S15 Pro par rapport aux versions antérieures, par exemple le Pure One S12 Pro, concernent entre autres choses l'arrivée de la toute première brosse anti-noeuds de Tineco (qui fonctionne réellement), des graphismes améliorés sur l'écran LCD de taille généreuse, et un module de stockage/chargement sur le sol. Tineco a également amélioré la facilité avec laquelle vous pouvez vider le bac de l'aspirateur, le Pure One S15 étant équipé d'un curseur à touche unique qui évacue la saleté du bac, avec une ouverture et vidage en un seul geste.

L'une des principales caractéristiques que nous apprécions sur le Pure One S15 Pro est sa technologie iLoop Smart Sensor, qui permet de confirmer visuellement que les sols sont exempts de poussière. Elle est similaire à celle du Dyson V15 Detect, en ce sens qu'elle ajuste automatiquement la puissance en fonction de la taille des particules. Lorsqu'elle est utilisée en mode Auto, cette technologie de détection augmente - et réduit - la puissance d'aspiration en fonction des besoins, ce qui permet d'économiser la batterie et de faciliter le travail sur les sols particulièrement sales.

Le système de filtration en cinq étapes de l'appareil est un gros avantage pour les personnes allergiques, tandis que la séparation de l'air et de la poussière vise à garder le filtre propre plus longtemps, ce qui signifie que vous ne perdez pas d'aspiration (ou vous ne devez pas laver le filtre) aussi fréquemment.

On ne le trouve pour l'instant en vente que dans le magasin allemand de Tineco. Son prix est élevé (599 euros), mais il bénéficie actuellement d'un tarif promotionnel de 449 euros. En plus de ce prix élevé, on peut lui reprocher une autonomie de la batterie qui pourrait être meilleure. Néanmoins, le Pure One S15 Pro offre globalement un bon rapport qualité-prix, et nous avons été très impressionnés par l'aspect et la conception de haute qualité de cet aspirateur sans fil intelligent.

Tineco Pure One S15 Pro : Prix et disponibilité

Prix catalogue : 599 euros

Le Pure One S15 Pro est disponible directement auprès de Tineco Allemagne et le sera sans doute prochainement chez Amazon qui référence la marque. Son prix le place sur le même marché que le V15 de Dyson et le Triflex HX2 de Miele - une démarche audacieuse compte tenu de la réputation moins bien établie de Tineco dans le secteur de l'aspiration, mais un bon indicateur du type de technologie et de qualité que vous pouvez attendre en contrepartie de votre investissement.

Rapport qualité-prix : 2/5

Tineco Pure One S15 Pro : design

Un look futuriste et branché

Écran LCD couleur avec visuels animés

Capacité du bac de 470 ml

Le Pure One S15 Pro est aussi séduisant qu'un aspirateur sans fil puisse l'être, avec un air particulier qui rappelle l'esthétique des AirPods d'Apple. Les lignes sont lisses et l'écran LCD en forme de lune est élégant. Cet écran est placé à un angle facilement lisible lorsque vous passez l'aspirateur et fournit des statistiques essentielles telles que le niveau de puissance et l'utilisation de la batterie.

L'écran LCD est également doté d'un anneau lumineux de style halo, ou capteur iLoop, qui passe du rouge au bleu en fonction de la saleté détectée. Ce n'est pas seulement un joli spectacle lumineux, le capteur est conçu pour s'assurer qu'aucune saleté cachée n'est laissée derrière. Si le halo devient rouge, continuez à nettoyer jusqu'à ce que vous obteniez le feu bleu. C'est super intelligent, et très rassurant. Vous avez ainsi la certitude que vos sols sont correctement nettoyés en profondeur, en particulier sur les moquettes.

Le design épuré du Pure One S15 Pro s'étend jusqu'à sa base de charge soignée, qui accueille également les accessoires. Elle est autoportante, vous n'avez donc pas besoin de sortir la perceuse pour la fixer au mur. Au lieu de cela, il suffit d'insérer la tête de sol dans la base et la charge commence.

L'installation est simple, d'autant plus que les instructions de démarrage rapide sont imprimées sur le dessus de l'emballage. La connexion du Pure One S15 Pro à l'application Tineco Life s'est faite sans les problèmes habituels de couplage. La question de savoir si vous avez réellement besoin d'une application sur un aspirateur non robotisé est une autre histoire. L'application propose des informations telles que la surface nettoyée, en mètres carrés, le temps passé à nettoyer et les jours où vous l'avez fait, ce qui n'est pas forcément intéressant ou utile. Vous pouvez consulter l'état actuel de la batterie via l'application. Au cas où vous vous précipiteriez à la maison pour passer l'aspirateur et auriez besoin d'informations préalables sur la quantité d'énergie dont vous disposez ? Là encore, ce n'est pas très utile. L'application envoie également des messages si vous n'avez pas nettoyé depuis un certain temps, ce dont la plupart des gens peuvent probablement se passer.

Cependant, comme c'est le cas avec toutes les applications, vous êtes libre de désactiver ces notifications envahissantes - et, dans le cas de cet aspirateur, vous pouvez probablement vous en sortir sans vous connecter à l'application du tout. La seule information que nous avons trouvée utile est peut-être l'état de la durée de vie du filtre, qui vous indique quand le pré-filtre doit être nettoyé ; c'est le genre de chose que vous pourriez facilement oublier.

Passons à l'utilisation réelle. Lorsque vous allumez le Pure One S15 Pro pour la première fois, l'écran affiche un tutoriel pratique sur la façon de connecter les pièces et de passer d'une fonction à l'autre. La première chose que vous remarquerez sera les messages vocaux, qui sont étonnamment forts et souvent un peu inutiles. Personne n'a besoin qu'on lui crie "Power Off" en éteignant l'aspirateur. Cependant, vous pouvez désactiver les messages vocaux à l'aide de l'application, donc ce n'est pas un problème.

La gamme d'accessoires fournis en standard est décente. Le Pure One S15 Pro est livré avec une brosse à poussière 2 en 1, une mini-brosse et un bec-suceur plat, qui s'insèrent parfaitement dans la base de chargement, ainsi qu'un filtre supplémentaire et un outil de nettoyage des cheveux. Pour allumer le Pure One S15 Pro, il suffit d'appuyer sur la gâchette de la poignée, et de recommencer pour l'éteindre. N'oubliez pas de déplacer votre main vers le bas de la poignée pour éviter de l'éteindre accidentellement au milieu du nettoyage.

Si vous vous en tenez au mode Auto (nous y reviendrons plus tard), vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur d'autres boutons. En revanche, si vous choisissez de nettoyer en mode manuel, vous disposez d'un bouton-poussoir sous l'écran LCD, puis d'un bouton coulissant qui vous permet de régler facilement les niveaux de puissance. Le même bouton poussoir vous permet également de passer en mode Puissance maximale. Ce bouton et le curseur doivent être utilisés à deux mains, car il est impossible de les atteindre avec la main qui tient l'aspirateur. C'est une manœuvre un peu délicate qui ne semble pas s'arranger avec la pratique.

Le passage d'un embout à l'autre et d'une brosse à l'autre se fait sans problème : un bouton-poussoir permet de libérer l'embout et un clic sonore vous rassure sur la solidité de la reconnexion. La capacité dérisoire du bac est un peu décevante, et nous avons trouvé qu'il fallait le vider fréquemment. Trop souvent. En revanche, il est doté d'un bouton coulissant intégré qui pousse la saleté vers le bas de la cavité intérieure du bac, réduisant ainsi le besoin de mettre les mains à l'intérieur pour retirer les paquets de poussière. Le curseur ouvre aussi automatiquement le bac, ce qui permet de le vider d'une simple pression. Tant que le contenu du bac n'a pas dépassé la ligne Max, il fonctionne parfaitement.

En termes de confort d'utilisation, nous avons trouvé l'ergonomie de la poignée très bonne et nous n'avons pas eu mal aux bras même après avoir aspiré une maison de quatre chambres de haut en bas, ce qui suggère que la répartition du poids est également excellente.

Design : 5 / 5

Tineco Pure One S15 Pro : performances

Aspiration impressionnante

Brosse puissante pour éliminer les poils

Sans effort en mode Auto

Le Pure One S15 Pro est équipé d'un moteur de 500 W, dont l'aspiration a été vraiment impressionnante pendant nos quatre semaines d'essai. Elle s'est montrée un peu trop laborieuse sur notre tapis, dont la fine couche supérieure s'est froissée et déformée sous ce puissant Pure One ! L'aspirateur démarre en mode Auto, mais vous pouvez le passer en mode Manuel et réduire la puissance au minimum. Cependant, même sur le réglage le plus bas, il s'est encore montré trop puissant pour aspirer le tapis avec facilité.

En termes de maniabilité, le tuyau flexible situé en haut de la tête de l'appareil pivote dans toutes les directions, ce qui permet de prendre des virages et de se pencher sous les meubles en douceur. La tête de sol est équipée de deux roues robustes qui permettent d'aspirer facilement d'avant en arrière, ce qui est particulièrement appréciable pour passer d'un type de sol à un autre. En bref, le balai ne semble pas trop léger, encombrant ou bon marché lorsqu'il est manipulé.

Nous n'avons pas trouvé d'indice sonore officiel pour le Pure One S15 Pro, mais notre application sonomètre le situe à environ 55dB en mode Auto et 66dB en puissance maximale, ce qui est assez silencieux par rapport aux autres aspirateurs précédemment testés. Une baisse du volume des messages vocaux aurait été la bienvenue, cependant ; le Pure One S15 Pro est beaucoup trop criard, surtout avant que le café du matin ne fasse son effet !

Nous sommes ensuite passés à la mini-brosse, qui peut être utilisée avec l'unité principale pour créer un aspirateur à main plus portable (il est génial dans les escaliers). Nous avons trouvé que cet outil n'était pas le meilleur pour enlever les poils d'animaux sur les tissus d'ameublement ; vous devrez passer plusieurs fois sur les poils avant qu'ils ne se détachent. Les brosses sont peut-être un peu trop souples à l'intérieur, et il n'y a pas de technologie anti-enroulement sur la mini-brosse, donc les cheveux plus longs s'enroulent autour d'elle trop facilement.

Le nettoyage des filtres est un processus assez simple qui nécessite l'ouverture du couvercle du bac, la rotation du filtre principal à mailles, puis l'extraction du pré-filtre plus petit à l'intérieur. Un autocollant pratique sur le côté du bac indique ces étapes, au cas où vous n'auriez pas le manuel d'instructions à portée de main. Ce manuel recommande de nettoyer le bac à poussière et le filtre à mailles avec un chiffon humide après chaque utilisation, ce qui est un peu excessif et peu réaliste. En revanche, le lavage et le séchage mensuels du pré-filtre sont un peu plus faciles à réaliser. Le pré-filtre doit être remplacé tous les six mois.

Il y a également un filtre HEPA supplémentaire extractible en haut du moteur qui doit être lavé et séché tous les trois mois et remplacé tous les ans. Deux pré-filtres et un filtre HEPA coûtent 24,99 euros sur le site Web de Tineco. Cela peut sembler beaucoup mais n'ayez crainte : l'application vous enverra un rappel lorsqu'il sera temps de nettoyer/remplacer le filtre !

Performances : 5 / 5

Tineco Pure One S15 Pro : batterie

L'autonomie de la batterie est assez maigre

L'indicateur de batterie est bien visible

Recharge fastidieuse de trois à quatre heures

Le mode Auto est conçu pour économiser la batterie en augmentant la puissance uniquement lorsque cela est nécessaire. Contrairement à certains aspirateurs dotés de capteurs, le mode Auto fonctionne en fonction du niveau de saleté plutôt que de la surface du sol. Vous pouvez également entendre lorsque l'aspirateur atteint un terrain plus sale, car la puissance augmente soudainement - puis, lorsque vous déplacez le balai sur un terrain plus propre, il se calme à nouveau. L'autonomie de la batterie en mode Auto est de 40 minutes, ce qui, même si cela ne convient pas à quelqu'un qui fait le ménage pour gagner sa vie, peut s'avérer suffisant pour aspirer une maison familiale de quatre chambres à coucher moyennement sale. Nous l'avons chronométré lors d'un nettoyage hebdomadaire complet de la maison et nous avons constaté qu'il atteignait facilement les 40 minutes, avec une autonomie restante de 3 %.

En mode Puissance maximale, vous n'avez que 10 minutes pour faire fonctionner votre appareil. C'est parfait pour les dégâts rapides à éliminer, mais il est probablement plus sage d'éviter le mode Max pour un nettoyage plus approfondi. Nous avons apprécié l'affichage du niveau de la batterie sur l'écran LCD, car il indique le pourcentage de batterie restant, ce qui permet de savoir facilement combien de jus il vous reste. Une recharge complète prend trois à quatre heures, ce qui est terriblement lent selon les normes actuelles.

Compte tenu du prix élevé du Pure One S15 Pro, on aurait pu s'attendre à une plus grande autonomie. Le Dyson V15 et le Miele Triflex HX2 offrent tous deux jusqu'à 60 minutes sur une seule charge, et pourraient donc être de meilleures options si pour vous l'autonomie est une priorité.

Autonomie de la batterie : 3/5

Tineco Pure One S15 Pro : Bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Rapport qualité-prix Environ 100 euros de trop, selon nous. 2 / 5 Design Aspirateur au look élégant qui se déplace et se connecte facielement 5 / 5 Performances Des capteurs intégrés vous indiquent qu'il faut continuer à nettoyer si la saleté est encore présente - très astucieux. 5 / 5 Batterie Elle est suffisante pour la plupart des tâches de nettoyage, mais ce n'est pas une Duracell Bunny. 3 / 5

Devrais-je l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous souffrez d'allergies Un filtre HEPA supplémentaire garantit que la poussière et le pollen sont moins susceptibles de retourner dans l'atmosphère. En outre, le capteur iLoop vous encourage à continuer à nettoyer, même lorsque vous ne voyez pas la poussière.

Vous êtes un fanatique du design On ne peut pas nier que cet aspirateur est une belle pièce, et qu'il ne fera pas mal aux yeux si vous n'avez pas d'armoire libre pour le ranger. La base de chargement encastrable est également très satisfaisante : plus besoin de brancher des câbles ou d'essayer d'accrocher une accessoire encombrant au mur.

Vous vous sentez seul Nous avons trouvé les messages vocaux trop forts et autoritaires, mais si vous vivez seul ou travaillez à la maison, vous aimerez peut-être entendre une voix amicale pendant que vous passez l'aspirateur !

Ne l'achetez pas si...

Vous avez des tapis à poils bouclés ou en laine. Nous n'avons pas trouvé de moyen de désactiver la brosse électrique dans la tête de parquet et, comme le savent tous ceux qui ont des tapis à poils en boucle, surtout en laine, une brosse électrique peut causer de gros problèmes de boulochage et de peluchage au fil du temps. De nombreux tapis et moquettes en sisal ne sont pas non plus recommandés avec l'usage des brosses électriques.

Vous paniquez à propos de l'autonomie de la batterie Il est vrai que 40 minutes n'est pas la pire autonomie proposée, mais ce n'est pas non plus la meilleure. Si vous vous mettez à courir partout dans la maison en regardant nerveusement le pourcentage de la batterie baisser, vous n'apprécierez peut-être pas ce stress supplémentaire.

Vous ne voulez pas d'une autre application autoritaire dans votre vie. D'accord, rien ne vous oblige à télécharger ou à utiliser l'application, mais si vous le faites, préparez-vous à recevoir des notifications autoritaires vous obligeant à nettoyer. L'application propose même une fonction de rappel de l'horaire de nettoyage à configurer, si vous voulez qu'on vous dise de faire le ménage à une certaine heure chaque jour.

Première révision : Octobre 2022