Test du SteelSeries Apex Pro TKL (2023) : vous en avez pour votre argent

Le SteelSeries Apex Pro est peut-être le clavier de jeu TKL le plus riche en fonctionnalités du marché. Outre la pression de sa frappe personnalisable et ses touches d'action 2-en-1 propres à la gamme Apex Pro, il dispose désormais de tout nouveaux contacteurs plus rapides et plus durables. Il est un peu cher, mais le jeu en vaut la chandelle si vous souhaitez profiter pleinement de ces fonctionnalités.

SteelSeries Apex Pro TKL (2023): Le test en résumé

On ne va pas mentir : on adore un bon clavier TKL (Ten Key Less, soit sans pavé numérique) comme le SteelSeries Apex Pro TKL. Nous savons que les mini-claviers gaming font fureur en ce moment, mais ils nécessitent un long temps d'apprentissage et manquent de certaines touches dédiées que nous préférons avoir à portée de main, même si nous ne les employons pas systématiquement, comme les touches fléchées, par exemple. Et c'est exactement ce que nous propose ce clavier gaming.

Bien sûr, le SteelSeries Apex Pro TKL fait plus que nous donner un accès rapide aux touches fléchées. Ce clavier est l'un des premiers claviers de la marque SS à proposer des contacteurs mécaniques réglables, plus performants que jamais. Ce clavier de jeu filaire dispose en outre non seulement d'un actionnement personnalisable, mais aussi de touches double action. Et ces deux éléments ont des applications très prometteuses dans le domaine du gaming, surtout si votre style de jeu est plus rapide et furieux.

Tous les ingrédients essentiels sont également présents : des performances de jeu rapides et réactives, des contacteurs et des touches au toucher parfait, une fabrication robuste. Ainsi, bien que son design ne soit pas exactement le plus attrayant, il y a déjà pas mal de choses satisfaisantes apportées par ce clavier compact, mais pas trop, et nous serions heureux de payer cher pour cela... ce qui est une bonne chose car il n'est pas exactement ce que l'on appelle bon marché.

Quant aux touches fléchées, elles ne sont que la cerise sur le gâteau.

SteelSeries Apex Pro TKL : Prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? 219,99 €

219,99 € Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où pouvez-vous vous le procurer ? Sur le site officiel de SteelSeries France

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) : caractéristiques Layout : TKL Switch : Contacteurs mécaniques ajustables OmniPoint Touches : Programmables, point d'actionnement réglable Dimensions : 355 x 128 x 42 mm RGB ou rétro-éclairage : Oui

Le SteelSeries Apex Pro TKL est un peu cher. Bien qu'il s'agisse d'un clavier gaming filaire, il est plus cher que ses rivaux comme le Corsair K70 RGB TKL et le Roccat Vulcan TKL Pro et même que ses homologues filaires comme le Logitech G915 TKL Lightspeed Wireless.

Il vous coûtera 219,99 €, ce qui est un tarif élevé mais correct compte tenu de toutes les fonctionnalités dont vous bénéficiez. Non seulement il dispose d'une double commande (touches 2-en-1), mais il est livré avec un écran intelligent OLED, un repose-poignets magnétique doux au toucher, et avec les nouveaux switchs mécaniques réglables OmniPoint 2.0 de SteelSeries (permettant une activation de touches qui va de la frappe légère à profonde)

Tant que vous utilisez pleinement ces fonctionnalités lors de vos sessions de jeu, c'est un clavier gaming d'un excellent rapport qualité-prix. En revanche, si ces caractéristiques ne vous sont pas utiles, vous pouvez opter pour une alternative plus abordable, et il y en a beaucoup.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro TKL (2023): Design

Donne l'impression d'être robuste, même si le design n'a rien de spécial.

Pas seulement programmable, mais également ajustable

Fonctions supplémentaires intéressantes

La première chose que vous remarquerez à propos du SteelSeries Apex Pro TKL, c'est qu'il ne cherche pas à avoir un look classe, funky ou artistique. Au contraire, son design privilégie la robustesse et la fonctionnalité, plutôt que la beauté, ce qui n'est pas un inconvénient en soi. Il tente toutefois d'ajouter un peu de style à un look assez simple, avec son repose-poignet magnétique doux au toucher, son écran OLED personnalisable et, naturellement, son éclairage RVB.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Il n'a pas seulement l'air robuste. Il l'est réellement, grâce à son cadre résistant, en aluminium de qualité aéronautique, et à ses touches en PBT anti-décoloration, qui sont également texturées pour une meilleure ergonomie. Par ailleurs, ses switchs réglables OmniPoint 2.0 peuvent supporter 100 millions de pressions, ce qui représente pratiquement une utilisation à vie.

Ceux d'entre nous qui veulent quelque chose de compact sans se priver de touches de second rang (en termes d'utilisation) apprécieront son format TKL. Avec ses 355 x 128 x 42 mm, il est assez compact et ne prend pas beaucoup de place sur un bureau, ce qui le rend idéal pour les petites installations. Il est également assez léger, mais si vous cherchez quelque chose de plus facile à transporter, nous vous conseillons d'opter pour le SteelSeries Apex Pro Mini Wireless.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Comme nous l'avons déjà mentionné, ce clavier est doté de nombreuses fonctionnalités, plus ou moins importantes. Il y a l'écran intelligent OLED, qui affiche des informations pour ajuster les paramètres, changer les profils et voir les mises à jour, deux touches média dédiées (molette cliquable et bouton média), et un repose-poignets magnétique détachable, qui est doux au toucher mais pas rembourré, ce que nous aurions préféré pour une sensation plus agréable. Bien entendu, s'agissant d'un clavier gaming, le RVB personnalisable est également présent, bien que ce ne soit pas le meilleur que nous ayons vu à ce jour.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Les caractéristiques les plus importantes sont toutefois l'ajustement personnalisable de la frappe à 0,1 mm près et les capacités de double action des touches, dont nous parlerons dans la section sur les performances.

Design: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro TKL (2023): Performances

Bonne sensation mécanique sans être trop bruyant

Rapide et réactif

Le logiciel peut être buggé

Le SteelSeries Apex Pro TKL est équipé des nouveaux switchs mécaniques réglables OmniPoint améliorés de SteelSeries, surnommés OmniPoint 2.0. Ces contacteurs sont conçus pour avoir un temps de réponse 11 fois plus court et une activation 10 fois plus rapide - un joueur lambda pourrait ne pas remarquer la différence de l'ordre de la milliseconde ici, mais cela aidera certainement dans le jeu, surtout si vous aimez les jeux rapides où vous combattez souvent des hordes.

Nous n'avons rien à redire sur les performances en jeu, bien sûr. Il s'agit d'un clavier de jeu très rapide et très réactif avec des switchs qui procurent une sensation mécanique satisfaisante sans être trop bruyants. Nous souhaiterions seulement que le molette de navigation dans les menus ait un peu moins de résistance, mais comme nous ne l'utilisons pas pour jouer, c'est facile à pardonner.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Et, bien que le logiciel iCue puisse être buggé - à ce stade, nous ne pouvons même pas nous rappeler combien de fois nous l'avons installé et désinstallé sur notre ordinateur - les fonctions d'actionnement réglable et de touche 2-en-1 fonctionnent bien et de manière fiable. Nous avons testé ces deux fonctionnalités sur des jeux comme Control et Cyberpunk 2077, et elles changent la donne avec des usages très pratiques (et même ergonomiques). Vous pouvez, par exemple, utiliser la même touche pour marcher et courir, mais en appuyant légèrement d'une part et en appuyant à fond d'autre part. Vous bénéficiez d'une expérience plus fluide et, puisque vous n'avez pas besoin de tendre la main pour trouver une deuxième touche, vous êtes également plus à l'aise.

Ces deux fonctions fonctionnent parfaitement à chaque fois. Du moment qu'elles sont programmées correctement sur le logiciel, qui mérite aussi un certain temps d'apprentissage.

Performances : 4.5 / 5

Faut-il acheter le SteelSeries Apex Pro TKL (2023) ?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Achetez-le si...

Vous voulez pouvoir personnaliser vos touches pour jouer plus rapidement et de manière plus fluide. L'activation réglable et les touches 2-en-1 de l'Apex Pro TKL de SteelSeries sont des atouts absolus qui amélioreront la façon dont vous jouez à vos jeux sur PC

Vous avez besoin de touches fléchées Si vous ne pouvez pas vivre sans touches fléchées dédiées, ce clavier est un excellent clavier de jeu pour vous, grâce à sa disposition TKL.

Ne l'achetez pas si...

Vous économisez en ce moment Si vous avez un budget serré, il existe des alternatives moins chères. Sachez simplement que vous ne bénéficierez probablement pas des fonctions d'actionnement réglable et des touches 2-en-1.

Vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités Vous êtes un joueur simple avec des besoins simples. Cela ne va pas valoir le coup. Cherchez ailleurs.

SteelSeries Apex Pro TKL (2023): Bilan

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Si vous pouvez tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, le SteelSeries Apex Pro TKL est une valeur sûre, même s'il est plus cher que ses concurrents. 4 / 5 Design Il n'est pas vraiment unique et un peu encombrant, mais il est doté d'un écran intelligent OLED, d'un repose-poignet magnétique, etc. 4 / 5 Performances Offrant des performances de jeu exceptionnelles, le SteelSeries Apex Pro TKL est rapide et réactif, tandis que sa fonction de double action est fiable. 4.5 / 5 Total Le SteelSeries Apex Pro TKL est un clavier de jeu riche en fonctionnalités, avec des performances de jeu impressionnantes et une conception robuste. Il vaut bien son prix. 4 / 5

Première révision en décembre 2022

Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre processus rigoureux de test et d'évaluation. Nous accordons une attention soutenue aux produits que nous évaluons et nous nous assurons que nos évaluations sont mises à jour et actualisées - quelle que soit la date de sortie d'un appareil, si vous pouvez encore l'acheter, il est sur notre radar.