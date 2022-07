Test Dell Inspiron 14 2-in-1 (2022)

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 (2022) en résumé

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 (2022) est le dernier ordinateur portable 2-en-1 de Dell, et il est à la fois élégant et magnifique.

Le prix de départ est de 829€. Il suffit de regarder l'Inspiron 14 2-en-1 pour s'apercevoir que son châssis fin en aluminium en fait un ordinateur relativement léger. Il est un peu plus lourd que ce que l'on pourrait attendre d'un 2-en-1, mais il semble aussi beaucoup plus robuste ce qui permet de le transporter facilement sans craindre de l’abimer.

Une fois ouvert, l'écran tactile brillant et le clavier simple mais presque soyeux attirent immédiatement l'attention. L'écran tactile est très agréable au toucher et incroyablement réactif, tandis que les touches et le pavé tactile bénéficient d'un bon rétroéclairage et sont larges et veloutés, garantissant une expérience de frappe solide.

Les bords latéraux de l'écran sont fins, mais le bord supérieur est un peu épais, ce qui nuit un peu à la surface de l'écran. La sélection de ports est également solide avec trois ports USB, un emplacement pour carte SSD, un port HDMI et une prise casque.

À l'intérieur, le Dell Inspiron 14 2-en-1 est équipé d'un Intel Core i5-1235U de 12e génération et d'un GPU Intel Iris Xe, ce qui signifie qu'il peut jouer à des jeux de milieu de gamme convenablement. Lorsque nous l'avons testé avec Sid Meyer's Civilization VI, que ce soit en réglages graphiques ultra ou bas, il a été capable de maintenir un framerate stable et jouable tout au long du jeu.

Mais ne vous attendez pas à faire tourner des jeux aussi exigeants que Cyberpunk 2077 ou Hitman 3. Bien sûr, son utilisation principale est principalement axée pour les tâches quotidiennes à l'école ou au travail. Il est rapide à démarrer et passe d'une tâche à l'autre facilement et sans ralentissement. La webcam haute définition est pratique pour les appels vidéo et les réunions à distance.

La webcam haute définition est très pratique pour les appels vidéo et les réunions à distance. L’autonomie est excellente, puisque l’appareil peut durer près de huit heures en utilisation régulière, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser pendant presque toute une journée de travail sans le recharger. En cas d'utilisation plus intensive, comme la lecture continue d'un film, l'autonomie est tout aussi impressionnante, compte tenu du type d'ordinateur portable dont il s'agit. Et la recharge ne prend pas de temps non plus, un bonus supplémentaire pour ceux qui ont un accès limité à une prise de courant.

Dans l'ensemble, l'Inspiron 14 2-en-1 est un excellent ordinateur portable pour une utilisation quotidienne, avec une puissance supplémentaire pour lancer certains jeux peu gourmands. Il est bon marché, portable, agréable à regarder avec un écran tactile et un clavier de haute qualité, tout en offrant des performances et des fonctionnalités exceptionnelles. Si vous avez besoin d'un ordinateur portable qui se révèle être un véritable couteau suisse, le Dell Inspiron 14 2-en-1 (2022) est un choix judicieux.

Prix et disponibilité

Le prix de départ du Dell Inspiron 14 2-en-1 est de 829€. Il existe également des versions plus abordables équipées de processeurs un peu moins puissant.

Valeur: 5/5

Design

Robuste mais un peu lourd

Grand écran tactile

Bonne variété de ports

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 est doté d'un châssis en aluminium de haute qualité qui lui confère une légèreté agréable. Cependant, il est un peu plus lourd, ce qui le rend légèrement plus difficile à transporter. Il est assez fin, avec une hauteur de moins d'un pouce, et ne prendra donc pas beaucoup de place dans votre sac, même avec son écran HD de 14 pouces. Le choix de la finition argent est plus original par rapport à d’autres ordinateurs qui sont dans la plupart du temps noirs ou blancs.

L'écran tactile est sensible et répond bien aux commandes tactiles, bien qu'il puisse être un peu éblouissant s'il est exposé à la lumière directe. Son écran 1080p FHD+ affiche des images nettes et précises, que vous jouiez à un jeu ou que vous regardiez un film en streaming. Il est complété par la webcam 1080p, qui est parfaite pour montrer votre visage ou celui de vos collègues en haute définition lors de cette importante réunion Zoom.

Le clavier est doté d'un joli rétroéclairage, très pratique dans l'obscurité, et les touches elles-mêmes sont étonnamment veloutées et douces, ce qui, avec la taille plus large, permet de taper sur le clavier avec un bon équilibre entre le fait de glisser facilement les doigts entre elles et d'avoir suffisamment de prise pour ne pas appuyer sur les mauvaises touches.

Ses ports sont assez variés, avec un USB 3.2 Type-A et deux Type C, ces derniers servant de ports de charge. Cependant, on aurait aimé avoir plus de ports USB de type A, ce qui serait pratique pour connecter divers autres appareils. En outre, un problème mineur mais qui pourrait avoir un effet sur la longévité est que lorsque vous retirez un chargeur d'un port USB de type C, il peut être étrangement difficile de le retirer et même vous obliger à tirer légèrement dessus. Il y a également un port HDMI, une prise casque et un emplacement SSD.

Design : 4,5/5

Performances

(Image credit: Future)

Bonne gestion des tâches professionnelles et scolaires

Peut jouer à des jeux de milieu de gamme

Webcam HD solide

En termes de performances, le Dell Inspiron 14 2-en-1 est assez impressionnant pour les spécifications qu'il possède. Dans ses tests de référence, il se compare à d'autres ordinateurs portables 2-en-1 similaires beaucoup plus chers. Non seulement il est capable d'effectuer plusieurs tâches (appels vidéo et vocaux, documents, vidéos en streaming, etc.) sans se fatiguer, mais il peut même exécuter des jeux tels que Sid Meyer's Civilization VI et maintenir une fréquence d'images stable d'au moins 30 FPS, que ce soit en réglage élevé ou faible. Donc, si vous aimez travailler ou jouer, cet ordinateur portable est vraiment solide.

Lorsque vous passez en mode tablette, l'écran tactile est du plus bel effet. Les commandes tactiles remplacent le clavier de façon tout à fait fonctionnelle et leur réactivité fonctionne bien avec presque toutes les applications ou jeux qui prennent en charge le tactile. L'écran FHD+ est également très performant, car il affiche des couleurs éclatantes, ce qui est particulièrement utile pour les projets ou les jeux qui nécessitent ce niveau de clarté. Il est dommage qu'il ne soit pas livré avec un stylet, car je pense que cela serait un excellent complément et en ferait une machine de travail encore meilleure.

Il dispose d'une excellente webcam, d'une HD 1080p et fonctionne à une vitesse stable de 30 FPS. De nombreux ordinateurs portables dans cette gamme de prix n'en ont pas du tout ou ont une webcam 720p de mauvaise qualité qui est à peine suffisante pour les tâches professionnelles ou scolaires. Mais l'écran du Dell Inspiron 14 est presque aussi clair que son écran normal, et il prend des photos d'une clarté exceptionnelle. La qualité du son est également bonne et claire, ce qui est une aubaine pour les réunions de travail en ligne pour s'assurer que chaque mot soit entendu et pour tous les jeux ou films qui nécessitent un bon son pour créer une expérience immersive. Bien qu'il ne remporte pas de prix pour le meilleur son dans un ordinateur portable, pour un 2-en-1, il est bien pourvu et a suffisamment de profondeur pour la plupart des tâches qui en ont besoin.

Bien que l'ordinateur portable n'en ait pas besoin puisque le Dell Inspiron 14 2-en-1 n'exécute pas de tâches particulièrement exigeantes, il dispose d'un système de ventilation solide qui l'empêche de surchauffer. En fait, même lorsque nous l'avons mis à l'épreuve lors de nos tests d'évaluation des performances ou de la batterie, il a fonctionné de manière presque totalement silencieuse et n'a pratiquement pas généré de chaleur.

Performances: 4.5/5

Autonomie

Longue durée de vie pour ce type d'appareil

Recharge rapide

L'autonomie de la batterie du Dell Inspiron 14 2-en-1 est excellente pour un 2-en-1, avec une durée de près de huit heures lors du test standard PCMark10 et la même durée pour le test vidéo. Les résultats sont comparables à ceux d'autres ordinateurs portables similaires, seulement battus par le Samsung Galaxy Book2 360.

Pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, la batterie dure assez longtemps, nous permettant de travailler toute une journée sans problème. Pour l'utilisateur moyen qui ne soumettra pas cette machine à beaucoup d'intensité tout au long de la journée, elle durera probablement aussi longtemps, voire plus longtemps. Sans parler de la rapidité du temps de charge avec le chargeur USB Type-C, qui prend au maximum une heure pour charger complètement la batterie lorsqu'elle est fermée et un peu plus lorsqu'elle est utilisée.

Autonomie : 4.5/5

Faut-il acheter le Dell Inspiron 14 2-en1 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez un ordinateur portable 2-en-1 bien équilibré.

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 est incroyablement performant dans les domaines où il doit l'être, comme la vitesse et l'écran HD, et même dans les domaines où il ne l'est pas, comme les jeux ou l'autonomie de la batterie.

Vous recherchez un excellent rapport qualité-prix

Pour tout ce qu'il offre, le prix est l'un des meilleurs facteurs. C'est un 2-en-1 très abordable, notamment par rapport à d'autres appareils similaires bien plus chers.

Vous avez besoin d'une batterie longue durée et d'un temps de charge rapide

Sa batterie dure assez longtemps pour un 2-en-1, soit près de huit heures ou une journée de travail complète. Et avec son temps de charge rapide, vous pouvez faire bon usage du temps limité avec une prise de courant.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez quelque chose de plus fin et de plus léger

Bien qu'il s'agisse d'un excellent ordinateur portable, il est un peu plus lourd, avec un peu plus de trois livres. Il mesure également moins d'un pouce, mais n'est certainement pas l'un des modèles les plus fins du marché.

Vous avez besoin d'un 2-en-1 avec un stylet de tablette

C'est un ordinateur portable conçu pour le travail, qui aurait été parfait s'il avait été accompagné d'un stylet. Vous pouvez en acheter un, mais cela ne fait qu'augmenter les dépenses.