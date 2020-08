Test de la Xerox VersaLink C400DN

La Xerox VersaLink C400DN est une imprimante laser couleur destinée aux petites et moyennes entreprises ayant de gros besoins d’impression. Elle offre la même capacité papier et les mêmes fonctions avancées que les imprimantes de bureau autonomes de Xerox, dans un format plus compact. Elle est en revanche assez encombrante et lourde.

Avec une réserve de 550 feuilles de papier A4 dans le bac principal, un débit d'impression rapide de 35 pages par minute et une bonne réserve de toner permettant d’imprimer 2 000 pages couleur et 3 000 pages monochromes, elle est a priori plus adaptée aux petites structures qu’aux télétravailleurs et indépendants. Xerox recommande ce modèle pour des groupes de travail de deux à dix personnes et un cycle d'utilisation maximum de 85 000 pages par mois. Ce modèle propose également un écran tactile de 5 pouces, personnalisable et assez sophistiqué, conçu par Xerox, auquel il est possible d’ajouter des applications de la Xerox App Gallery.

Le prix sans l’option Wi-Fi est d'environ 450 euros TTC et le prix d'un jeu de cartouches de toner standard (2 500 pages) de remplacement coûte environ 580 euros TTC.

(Image credit: Future)

Design et conception

Parmi les imprimantes A4 (hors modèles multifonctions), la Xerox VersaLink C400DN est l'une des plus volumineuses et des plus lourdes que nous ayons été amenés à tester. Elle peut difficilement être maniée par une seule personne et son boîtier trapu en matière plastique ne fait rien pour la faire paraître plus mince. Étonnamment, la VersaLink C500DN semble en comparaison plus élégante, grâce à une esthétique plus moderne, même si elle est en réalité plus grande et plus lourde de 2 kg.

(Image credit: Future)

Le bon côté des choses est que la C400DN dispose d’un bac à papier principal de grande contenance (550 feuilles), d’un bac multifonction (150 feuilles) et d’un bac de sortie de 250 feuilles. Vous pouvez même ajouter un second bac à papier (en option) pour augmenter la capacité totale de papier de 550 feuilles supplémentaires.

(Image credit: Future)

L’imprimante est livrée avec quatre cartouches permettant d’imprimer jusqu’à deux mille pages couleur et trois mille pages monochromes. Ces cartouches sont pré installées et sont facilement accessibles en ouvrant le panneau avant.

(Image credit: Future)

À l'arrière se situent les connexions pour le câble d'alimentation, un port Ethernet et les deux ports USB de type A et B. Un autre port USB est situé à l'avant pour permettre l'impression à partir d'une clé USB, mais sachez que seuls sont pris en charge les fichiers aux formats PDF, JPEG, TIFF et XPS. Au-dessus se trouve l'écran couleur de cinq pouces que l'on retrouve sur la plupart des machines Xerox. Celui-ci prend en charge la Xerox App Gallery, ce qui signifie que vous pouvez ajouter et personnaliser les différentes applications qui apparaîtront à l'écran.

(Image credit: Future)

L’exemplaire que nous avons testé nous a été livré avec un module Wi-Fi séparé, qui est vendu en option. Il s'installe simplement à l'arrière de l'imprimante et ajoute à la fois une connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

Caractéristiques et spécifications techniques

Caractéristiques techniques Voici les caractéristiques complètes de la Xerox VersaLink C400DN: Type : Imprimante laser couleur Fonctions : Impression Connectivité : Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi direct, NFC, USB Stockage des données : USB Vitesse d'impression maximale : 35 ppm Taille maximale du papier : A4 Capacité du bac à papier principal : 550 feuilles Qualité d'impression : 600 x 600 dpi (8 bits) Apple AirPrint: oui Google Cloud Print : oui Support d'applications : Oui Consommables inclus : 4 cartouches de toner (pour 2 000 pages couleur et 3 000 pages monochromes) Dimensions/Poids : 399 x 491 x 488 mm/26 kg

La Xerox VersaLink C400DN peut imprimer en monochrome ou en couleur sur presque toutes les tailles de papier jusqu'au format A4, ou sur des enveloppes, et bénéficie d’un mode recto verso automatique. Elle peut accepter des enveloppes et du papier épais, ou du papier cartonné, jusqu'à 220 g/m2. Comme toutes les machines Xerox, elle est dotée de solides fonctions de sécurité, notamment l’accès par code PIN pour pouvoir l’utiliser.

En lui ajoutant le kit Wi-Fi, la connectivité du C400DN est complète, avec le choix entre une connexion câblée ou sans fil, plus Wi-Fi Direct et NFC afin d’établir une connexion rapide avec un smartphone sans avoir à rejoindre un réseau Wi-Fi. Et il est toujours appréciable de pouvoir disposer d’un port USB en façade pour imprimer à partir d'une clé.

La vitesse d'impression maximale de 35 ppm indiquée pour les pages A4 monochrome ou couleur recto est rapide, même s'il existe des machines plus véloces, comme la Xerox VersaLink C500DN, par exemple. La résolution d'impression peut sembler faible à 600 x 600 dpi, mais avec un traitement 8 bits, le résultat est comparable à celui d'une imprimante 2400 x 2400 dpi avec un traitement 1 bit. En réalité, plus de résolution signifie plus de détails visibles sur la page, mais avec l'imagerie 8 bits, la C400 atteint 256 nuances de gris.

(Image credit: Future)

Une de ses principales caractéristiques, cependant, est son écran tactile couleur de 5 pouces qui permet de la contrôler du bout des doigts comme un smartphone et qui lui ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, télécharger une application qui vous permettra de vous connecter à vos documents Evernote stockés dans le cloud afin de les imprimer. Il convient également de préciser que la Xerox VersaLink C400DN peut continuer à imprimer des documents en monochrome lorsque les réserves de toner couleur sont épuisées, contrairement à certaines autres imprimantes.

Le modèle que nous avons testé est la Xerox VersaLink C400DN, le "D" indiquant sa capacité à imprimer en recto-verso. Si vous pensez que vous n’aurez jamais à imprimer en recto-verso, vous pourriez économiser une cinquantaine d’euros en choisissant la C400N, par ailleurs identique.

(Image credit: Future)

Paramétrages et fonctionnement

La configuration initiale de la Xerox VersaLink C400DN permet de choisir vos unités de mesure et le style de date. Au moment de vous connecter au réseau Wi-Fi et de saisir votre mot de passe, vous apprécierez l'interface à écran tactile.

L'installation est simple, mais nous avons dû faire appel à Xerox pour obtenir de l'aide après que des messages d'erreur répétés nous aient indiqué que ne pouvait pas se connecter à Internet. Il s'avère qu'il ne suffit pas de choisir la connectivité sans fil et de rejoindre votre réseau Wi-Fi dans la procédure de configuration, mais qu'il faut aussi retourner dans le menu des paramètres et passer manuellement du réseau principal au réseau Wi-Fi à partir d'Ethernet, qui est le réseau par défaut. Erreur de l'utilisateur, ou programmation bâclée par Xerox ? Un peu des deux, peut-être.

Sur la page d'accueil de l'écran, cinq icônes sont affichées offrant des raccourcis vers les principales fonctions déjà installées, mais vous pouvez en ajouter d'autres en visitant la galerie d'applications Xerox. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône de cette dernière pour en voir apparaître une cinquantaine d'autres disponible en téléchargement. Elles apparaissent à l'écran par ordre d'importance, selon Xerox, mais vous pouvez les réorganiser vous-même.

(Image credit: Future)

L'écran tactile n'est pas parfait. Il est particulièrement sensible, presque trop, mais aussi lent, ce qui permet de faire facilement une erreur de manipulation. De plus, certaines des applications de la galerie d'applications coûtent un peu moins de 100 € d’abonnement par an, alors que d'autres ne fonctionnent tout simplement pas. L'application QR Code, par exemple, génère simplement un code qui devrait faciliter la connexion de votre téléphone via l'application, sauf que nous n'avons obtenu que des messages d'erreur. Pourquoi ne pas simplement proposer un autocollant sur l’imprimante ?

(Image credit: Future)

Performances

La Xerox VersaLink C400DN imprime assez rapidement à partir du mode veille (environ 13 secondes pour une page couleur et 12 pour un page en noir et blanc) et assez silencieusement. Il y a cependant un bruit de ventilateur perceptible entre les impressions et celui-ci a tendance à se mettre en marche de façon aléatoire, même lorsque l'imprimante est en veille. Les pages suivantes s'impriment aussi rapidement à une vitesse de 23 ppm pour l'impression recto verso selon nos mesures.

Les pages de texte apparaissent nettes et cohérentes. Chaque caractère apparait bien délimité et clairement lisible, même dans les plus petites tailles de polices. En observant à la loupe on peut constater qu'il n'y a ni coulure ni bavure, bien qu'il puisse y avoir une certaine perte de définition. Les photos en noir et blanc sont également très bien imprimées grâce aux 256 nuances de gris.

Les documents en couleur sont encore plus beaux, car la Xerox VersaLink C400DN dispose d'une palette de couleurs certifiées Pantone particulièrement brillantes et vives. Cela fonctionne très bien avec les graphiques et présentations colorées, mais moins bien avec les photographies, qui ont tendance à paraître trop lumineuses et loin de la réalité. Les ombres des images en noir et blanc semblent sensiblement plus lisses que celles des images couleur, qui présentent des bandes bien visibles.

Verdict final

La Xerox VersaLink C400DN est plutôt coûteuse et sa longue liste de fonctions pourra être considérée comme excessive pour les petites structures de travail. À long terme, cependant, les coûts d'impression seront relativement faibles grâce à la quantité généreuse de toner incluse et au coût raisonnable des cartouches de remplacement. Si vous imprimez beaucoup, ou s'il y a plusieurs personnes dans le groupe de travail, la Xerox VersaLink C400DN justifie son volume et son coût initial par sa qualité d'impression lumineuse et stable.