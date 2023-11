Transsion : la marque de téléphone qui grignote des parts de marché à Apple et Samsung

Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Transsion, mais le fabricant de téléphones chinois se fait discrètement un nom - et au cours de cette année, il s'est établi comme l'un des cinq principaux fabricants de smartphones, prenant des parts de marché à des entreprises comme Apple et Samsung.

Un nouveau rapport sur les ventes de téléphones au troisième trimestre 2023 de Canalys (via Android Central) montre que les ventes globales ont diminué d'un seul point de pourcentage au cours du trimestre (juillet, août et septembre) par rapport à la même période en 2022. Samsung est en tête avec une part de 20%, Apple est à 17%, Xiaomi est troisième avec 14%, et Oppo est à 9%.

En cinquième position, nous trouvons Transsion, également à 9 %, contre 6 % l'année dernière. Cette croissance impressionnante est basée sur des "produits compétitifs" dans les "marchés émergents", selon Canalys, et les analystes de la société prédisent une croissance supplémentaire pour Transsion, à condition qu'ils "jouent bien leurs cartes".

Le rapport souligne également l'impact positif que le lancement de l'iPhone 15 aura sur les ventes de téléphones au second semestre et les progrès réalisés par Huawei dans son pays d'origine, la Chine. Il y a un nouveau téléphone Huawei Mate 60, mais il n'est pas disponible en France.

Transsion a gagné des parts de marché au détriment d'autres entreprises (Image credit: Canalys)

L'histoire de Transsion

Transsion est un nom nouveau pour beaucoup de gens, et c'est aussi une entreprise relativement nouvelle par rapport à Apple, Samsung et Google, mais elle a en fait 17 ans d'existence. Fondée en 2006 à Hong Kong, elle a d'abord concentré ses ventes de téléphones sur l'Afrique, ce qui lui a permis de s'implanter sur le marché des pays en développement.

Aujourd'hui, elle vend également des téléphones au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Inde. Il s'agit principalement d'appareils bon marché qui maximisent le rapport qualité-prix. Cela rappelle un peu les débuts de Huawei, qui offrait un niveau décent de spécifications matérielles tout en maintenant les coûts aussi bas que possible.

Transsion est responsable des marques de téléphones Itel, Tecno et Infinix.

L'entreprise s'est d'abord concentrée sur la sortie de feature phones et n'a pas fabriqué de smartphone avant 2014, sept ans après qu'Apple ait dévoilé le premier iPhone.

Avec des livraisons de 22,7 millions d'unités au troisième trimestre 2023, Transsion est désormais un acteur sérieux des ventes mondiales de smartphones. Nous devrons attendre de voir si les dirigeants de l'entreprise décident d'étendre ses activités au marché français à l'avenir, mais elle dispose d'une base de plus en plus solide sur laquelle s'appuyer.