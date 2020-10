YouTube s'attaque à TikTok et lancerait prochainement des vidéos au format court, très court

Cette année, TikTok a dépassé 840 millions de téléchargements sur les boutiques d’applications Google Play et App Store. La plateforme chinoise, spécialisée dans les vidéos courtes et musicales, connait un succès fulgurant, avec une croissance de 125% depuis 2018. Forcément, ce petit poucet intéresse grandement Google. Et plus particulièrement son propre service vidéo, YouTube.

D'après des sources bien renseignées s’étant livrées au magazine The Information, le géant du streaming vidéo prévoit de déployer sa propre section de formats courts. Celle-ci imiterait plus ou moins le principe de TikTok, c’est-à-dire la création de vidéos de moins d’une minute et, pour la plupart, musicales. Les fonctionnalités de montage et de publication seraient également identiques et ajoutées sur l’application mobile de YouTube.

« Youtube’s Shorts » - le nom du projet - offrirait, entre autres, l’accès à l’immense catalogue musicale sous licence de la plateforme vidéo. Autant dire qu’elle pourrait prendre un avantage considérable sur son mini-concurrent, grâce à une bande-son extrêmement variée.

La fin des chaînes YouTube traditionnelles ?

Mais copier de nouvelles fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs du monde entier ne signifie pas pour autant accroitre sa popularité et son audience. Et ceci, YouTube l’a déjà appris au travers de l’implémentation de ses « stories », inspirées par Snapchat puis Instagram. En réalité, au moins une partie de la formule du succès qui permet à une application de « décoller » se veut organique et incontrôlable.

YouTube croit toutefois à la prise de pouvoir des contenus courts et amateurs sur les vidéos plus longues et mieux produites. Pour trois raisons : l’investissement en coût et en temps est moindre, les spectateurs accrochent davantage car il s’agit de films qu’ils pourraient eux-mêmes créer aisément.

A l’heure actuelle, nous ne savons pas si cette nouvelle voie est en cours de développement ou encore à l’étude chez YouTube. Cela dit, si l'on en croit les sources, nous devrions voir les premiers courts affluer sur YouTube d'ici la fin de l'année.