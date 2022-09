Vous avez installé iOS 16 et vous ne parvenez plus à télécharger une application ? Le bug est planétaire

iOS 16 est actuellement en cours de déploiement à travers le monde mais a été frappé très tôt par un problème majeur qui a empêché certains utilisateurs de télécharger des applications de l'App Store d'Apple.

Selon certains retours publiés sur Twitter (opens in new tab), les propriétaires d’un iPhone ayant installé le nouvel OS ne parvenaient plus à accepter les conditions générales d'utilisation de la boutique numérique. En essayant d'appuyer sur le bouton "Accepter" présent au bas de la page dédiée aux CGU, un message d'erreur leur apparaissait, les invitant à réessayer plus tard et les laissant dans l'impossibilité de télécharger une application. Le problème n'est pas exclusif à iOS 16, puisqu’il a également touché les utilisateurs d’iPhones exécutant iOS 15.7, ainsi que certains iPads, macs et MacBooks.

Que faire si le problème persiste ?

Nous n’avons toujours pas déterminé la cause majeure de ce problème de compatibilité, certains internautes supposant qu'il pourrait s'agir d'une erreur côté serveur. Au lieu de le diffuser par vagues, Apple a décidé de lancer iOS 16 en une seule fois dans le monde entier. Il est donc tout à fait possible que le téléchargement massif de l’OS ait provoqué une indisponibilité temporaire de la page CGU, pliant sous la surcharge des serveurs Apple. Ou bien il pourrait s'agir d'une incompatibilité entre iOS 16 et les différentes applications déjà présentes sur les appareils compatibles. Nous n’aurons pas le fin mot de l’histoire tant qu'Apple n'aura pas publié une déclaration officielle.

Si l'on observe l'état du système d'Apple, tout a été résolu sur les boutiques mobile et Mac, au moment où nous écrivons ces lignes. Pour ceux qui sont encore affectés, il est recommandé de redémarrer votre téléphone, puis de mettre à jour les applications de votre appareil avant d'installer iOS 16.