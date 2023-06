Twitter ne permet plus les recherches universitaires

Le passage d'Elon Musk à la tête de Twitter aura marqué les esprits. Et bien que le PDG de Tesla et SpaceX soit sur le point de céder sa place , Twitter vaut désormais le tiers de sa valeur initiale au moment du rachat par le milliardaire. Pourtant, l'entrepreneur a rendu de nombreuses options payantes, notamment les certifications via Twitter Blue. Mais l'une des décisions les plus contestées fut de rendre payante l'API de Twitter, ce qui pose désormais un frein à la recherche.

Twitter était autrefois un pilier de la recherche universitaire, en permettant de "prendre la température" facilement. En effet, jusqu'au rachat par Elon Musk, l'API de Twitter, qui permet aux développeurs tiers de collecter des données, était considérée comme l'une des meilleures d'Internet. Celle-ci a permis de réaliser de nombreuses études. Gordon Pennycook, professeur agrégé de sciences du comportement, déclare : "La recherche utilisant les données des médias sociaux était principalement axée sur Twitter. C'était la source principale que les gens utilisaient."

Twitter : des tarifs exorbitants pour accéder à l'API

Mais, à la surprise générale, l'API de Twitter est devenue payante en février dernier. Des chercheurs qui utilisent Twitter depuis des années ont ainsi déclaré qu'ils ont dû cesser de l'utiliser. La principale raison est sans doute son coût astronomique. En effet, celui-ci peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois.

Le niveau d'API le plus abordable de Twitter coûte 100 dollars par mois. Mais celui-ci n'autoriserait les tiers qu'à collecter 10 000 données par mois. Cela ne représenterait que 0,3 % de ce qu'ils pouvaient auparavant collecter gratuitement, et ce, en une seule journée. Ces nouvelles restrictions imposées par Twitter mettraient ainsi en péril plus de 250 projets d'études différents.

Une API (Application Programming Interface) est un ensemble de règles et de protocoles permettant à différentes applications de communiquer et d'échanger des données entre elles de manière structurée. Elle facilite l'intégration de fonctionnalités et la création d'interactions entre systèmes informatiques.