Team Fortress 2 : une faille de sécurité importante installerait des malwares à distance sur votre PC

Le code source de Team Fortress 2 a apparemment fait l'objet d'une faille de sécurité. Celle-ci aurait permis à des groupes de hackers de diffuser des lots de malwares via l’exécution de codes non fiables à distance. Selon le signalement du compte spécialisé @SteamDB sur Twitter, le code incriminé date de 2017 et aurait déjà affecté Counter-Strike: Source. Depuis sa découverte, plusieurs communautés de serveurs Team Fortress 2 ont déconseillé à leurs membres de lancer le jeu de tir multijoueur jusqu'à nouvel ordre.

Source code for both CS:GO and TF2 dated 2017/2018 that was made available to Source engine licencees was leaked to the public today. pic.twitter.com/qWEQGbq9Y6April 22, 2020