Super Bowl 2020 : comment regarder en direct le rendez-vous sportif le plus suivi de l’année ?

Chaque édition est visionnée par plus de 100 millions de téléspectateurs dans 200 pays. C’est 7 fois moins que la Coupe du monde de la FIFA, mais le Super Bowl a pour lui sa capacité à fédérer même les plus grands allergiques au monde du sport. Et pour cause, la finale du plus grand championnat de football américain s’avère également un show époustouflant réunissant en live les plus grandes stars de la pop et diffusant en exclusivité les teasers de plusieurs dizaines de films ou de séries à venir.

Si vous commencez à sentir monter la tension, imaginez ce que ressentent les deux équipes finalistes. Les Chiefs offensifs de Kansas City devront passer la défense implacable des San Francisco 49ers pour atteindre la consécration. Un événement diffusé en direct sur TF1, dimanche 2 février à partir de 23h55, heure de Paris.

Toutefois, si vous préférez profiter du spectacle en VO et sans coupures publicitaires, il existe une méthode plus efficace que nous vous détaillons ci-dessous. Grâce à cette dernière, vous vous émerveillerez autant devant le match que pendant l’intermède de la mi-temps assuré cette année par Shakira et Jennifer Lopez.

Cette 54e édition du Super Bowl sera enfin l’occasion de savourer les bandes annonces inédites de blockbusters très attendus tels que Mulan, Fast and Furious 9, Sonic le Hérisson et peut-être Les Eternels de Marvel ainsi que l’ultime adaptation de Dune par Denis Villeneuve. Côté séries, les découvertes de la saison 4 de Rick & Morty et de la nouvelle production Amazon Prime Video Hunters devraient réjouir le public sur place comme les spectateurs rivés sur leurs écrans.

Si, comme beaucoup, vous aimeriez suivre la finale du Super Bowl en live et sans interruption, il suffit d’exécuter les trois étapes simples que voici.

1. Téléchargez et installez un VPN

Nous n’avons pas tous la possibilité de visionner le Super Bowl dans notre pays. Un flux de diffusion interrompu ? Un voyage qui vous éloigne de votre poste de télé ? Pas de panique : la meilleure façon de bénéficier du programme en direct est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé plus de 100 services VPN à ce jour et nous considérons ExpressVPN comme leur champion absolu.

Il se veut compatible avec une multitude d'appareils (y compris Apple TV ou les consoles Xbox + PlayStation) et se classe parmi les plateformes les plus rapides du marché. De plus, si vous optez pour un abonnement annuel, vous vous verrez offrir trois mois d’utilisation gratuite. Avec la possibilité d’annuler et de vous faire rembourser votre souscription sous 30 jours !

Cliquez ici pour essayer ExpressVPN (avec sa garantie de remboursement).

2. Connectez-vous à un serveur britannique

Ouvrez simplement l'application VPN, cliquez sur l’option « Choisir l’emplacement » et sélectionnez-en un au Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni ? Parce que la finale du Super Bowl y est diffusée gratuitement, en direct.

3. Connectez-vous sur TVPlayer.com

TVPlayer est un service de streaming en ligne légal et gratuit qui propose des centaines de chaînes. Parmi celles qui couvrent notre cas, optez pour BBC One. Elle assure l'intégralité de l'événement… sans publicité ! La BBC est l’équivalent de France 2 / France 3 et n’a pas obligation à assurer de plage commerciale pendant un programme. Vous vivrez d’autant plus intensément ce Super Bowl 2020.